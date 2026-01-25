¡Ú¸½ÃÏ¥ë¥Ý¡Û¡í¥¼¥í¥Ñ¥ó¥À¡í¤Ë¤Ê¤ëÆüËÜ¡£ÏÂ²Î»³¡¦ÇòÉÍ¤Î¡Ö¥Ñ¥ó¥À¥í¥¹¤ÊÈ¾Ç¯¡×¤È¡Ö¥Ñ¥ó¥À¥ì¥¹¤ÊÌ¤Íè¡×
¡Ú¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¤«¤é¥Ñ¥ó¥À¤¬¾Ã¤¨¤ë!!¡Û
Åìµþ¡¦¾åÌîÆ°Êª±à¤Î2Æ¬¤Î¥Ñ¥ó¥À¤¬1·î²¼½Ü¤ËÃæ¹ñ¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ë¥Ñ¥ó¥À¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾åÌî¤ËÀè¤ó¤¸¤Æ¡¢ÏÂ²Î»³¸©ÇòÉÍÄ®¤Ç¤ÏºòÇ¯6·î28Æü¤Ë¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¡Ê°Ê²¼¡¢¥¢¥É¥Ù¥ó¡Ë¤Î4Æ¬¤Î¥Ñ¥ó¥À¤¬°ìÀÆ¤ËÃæ¹ñ¤Ëµ¢¹ñ¡£¤¢¤ì¤«¤éÈ¾Ç¯......¡£ÇòÉÍÄ®¤Ï¥Ñ¥ó¥À¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤ò¤É¤¦²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¾åÌî¤Î¥Ñ¥ó¥À¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸½ÃÏ¼èºà¤·¡¢¥Ñ¥ó¥À¥í¥¹¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ø1·î²¼½Ü¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¾åÌîÆ°Êª±à¤Î¥Ñ¥ó¥À¡Ö¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ª¡×
¤Þ¤º¤ÏJRÇòÉÍ±ØÁ°¤Î¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤ÎÏÃ¡£
¡Ö6·îËö¤Ë¥Ñ¥ó¥À¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢7·î°Ê¹ß¤ÏÄ®¤Î´Ñ¸÷µÒ¤â¸º¤Ã¤¿¤ó¤ä¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤¦¤É²ÆµÙ¤ß¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³¤ÌÜÅö¤Æ¤ÎÊý¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤»¤¤¤«Èù¸º¤¯¤é¤¤¤Î°õ¾Ý¤«¤Ê¡£
¤¿¤À¡¢¥¢¥É¥Ù¥ó¤µ¤ó¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥É¥Ù¥ó¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤âµÒ¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£¥Ñ¥ó¥À¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¤Ã¤È¡¢¥Ñ¥ó¥À¤¬¤¤¤¿¤È¤¤ÈÆ±¤¸ÃÍÃÊ¤ÎÆþ¾ìÎÁ¤òÊ§¤Ã¤Æ¥¢¥É¥Ù¥ó¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¡ØÂ»¤ä¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢½©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤À¤ó¤À¤ó¥¢¥É¥Ù¥ó¤Ë¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ó¥À¤¬¤¤¤Ê¤¤¥¢¥É¥Ù¥ó¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
±ØÁ°¤Ë¤¢¤ë¿©Æ²·ó¤ªÅÚ»ºÅ¹¡Ö¤Þ¤Ä¤ä¡×¤ÎËÌ°æÅ¹Ä¹¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥ó¥À¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿7·î°Ê¹ß¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë´Ñ¸÷µÒ¤Ï¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Ñ¥ó¥À¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿Á°¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ñ¥ó¥À¤¬ÉáÄÌ¤Ë¤¤¤¿º¢¤Î´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¥Ñ¥ó¥À¥Õ¥¡¥ó¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¥Ñ¥ó¥À¤¦¤É¤ó¤âÁêÊÑ¤ï¤é¤º1Æü5¡¢6ÇÕ¤Û¤É½Ð¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ó¥À¤Î¤ªÅÚ»º¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡×
»×¤¤¤Î¤Û¤«±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
°ìÊý¡¢±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¤Ê¤É¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¡£¤È¤¢¤ëÎ¹´Û¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ï¥Ñ¥ó¥À¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤Î¾õ¶·¤ò¤³¤¦Ã²¤¯¡£
¡Ö¥Ñ¥ó¥À¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿7·î¡¢8·î¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¢¥É¥Ù¥ó¤Ë¹Ô¤¯¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤´¤½¤Ã¤È¸º¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤·¤Æ¡¢²Æ¤Î¸åÈ¾¤«¤é10·îÈ¾¤Ð¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤ß¤ó¤ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ËÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¬¡¢Âçºå¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿ÇòÉÍ¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢11·î¤Î¹â»ÔÈ¯¸À¤Ç¤ÎÃæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸°²½¤¬ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡ÖÇòÉÍ¤ÇÃæ¹ñ¤«¤é¤ÎÃÄÂÎµÒ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂç¼ê¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÂç¼ê¤ÏÄ¾ÀÜ¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÖÀÜÅª¤ËÇòÉÍ¤Î½ÉÇñ»ÜÀßÁ´ÂÎ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Âç¼ê¤¬¤½¤Î·ê¤òËä¤á¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤È½ÉÇñÎÁ¶â¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤É¤ó½ÉÇñÎÁ¶â¤ÎÃÍ²¼¤²¶¥Áè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¬ÉÔ°Â¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ú¥Ñ¥ó¥À¥í¥¹ÂÐºö¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡ª¡Û
¼èºà¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤è¤¦¤ÈÇòÉÍ¤Î¿Í¡¹¤¬ÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£ÇòÉÍ²¹ÀôÎ¹´Û¶¨Æ±ÁÈ¹ç»öÌ³¶ÉÄ¹¤ÎµÆ¸¶ Çî¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÇòÉÍ¤Ë¤Ï¥Ñ¥ó¥À°Ê³°¤Ë¤â²¹Àô¤äÇòÎÉÉÍ¤Ê¤É¤¤¤í¤ó¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥¢¥É¥Ù¥ó¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥Ñ¥ó¥À°Ê³°¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÆ°Êª¤â¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¡Ø¥ê¥»¥Ã¥È¡Ù¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬Å¬ÀÚ¤«¤É¤¦¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ä®Á´ÂÎ¤¬¤â¤¦°ìÅÙ¥Ñ¥ó¥À°Ê³°¤ÎÇòÉÍ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¡Ø¸¶ÅÀ²óµ¢¡Ù¤Î¥à¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÇòÉÍ¸Å²ì¤Î°æ¥ê¥¾¡¼¥È¡õ¥¹¥Ñ¡×¤ÎÁí»ÙÇÛ¿ÍÂåÍý¤Î¿¹ Íµ²ð¤µ¤ó¤â¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¥Ñ¥ó¥À¤¬¤¤¤¿º¢¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢²¿¤«¤ò¼Î¤Æ¤Æ¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¿·¤·¤¤´ë²è¤ä½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÇòÉÍ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¹Ô¤¯¤ÈÀ¤³¦°ä»º¤Î¡Ø·§Ìî¸ÅÆ»¡Ù¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç·§Ìî¸ÅÆ»¤È´ØÏ¢¤Å¤±¤¿½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¨¥°¥¼ÆîµªÇòÉÍ¡×¤Î½ÉÇñÃ´Åö¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë¡Ø¥Î¥Þ¥É¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ø¥Î¥Þ¥É¥ï¡¼¥«¡¼¡Ù¤ÎÊý¸þ¤±¤Ë¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÇòÉÍ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀèÆü¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Ä®Ä¹¤ä¥¢¥É¥Ù¥ó¤Î±àÄ¹¤µ¤ó¡¢¥Î¥Þ¥É¥ï¡¼¥«¡¼¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊý¡¹¤é¤ò¸Æ¤ó¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤ÇÇòÉÍ¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ú¥Ñ¥ó¥À¤Ê¤¥¢¥É¥Ù¥ó¤Ïº£¡Û
¥Î¥Þ¥É¸þ¤±¤Î¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤³¤Î·úÊª¤ÎÃæ¤ËÂ¤¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤À
¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥À¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥É¥Ù¥ó¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¼ÂºÝ¤ËÉë¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£Àµ·îÌÀ¤±¤ÎÊ¿Æü¤È¤¢¤Ã¤Æ¹¤¤Ãó¼Ö¾ì¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¼Ö¤¬¤Ê¤¤¡£±à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Ñ¥ó¥À¤Î¤¤¤¿»ÜÀß¤Ë¤Ï¡¢º£¤Ï¥Ñ¥ó¥À¤Ï¥Ñ¥ó¥À¤Ç¤â¡Ö¥ì¥Ã¥µ¡¼¥Ñ¥ó¥À¡×¤¬1¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë1Æ¬¤È¤¤¤¦ìÔÂô¤Ê»È¤¤Êý¤Ç»ô°éÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ñ¥ó¥À¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ò¥«¥Ð¥ó¤Ë¤Ä¤±¤¿¥Ñ¥ó¥À¥Õ¥¡¥ó¤È¤ª¤Ü¤·¤40Âå¤ÎÃËÀ¤Ë¡¢¤Ê¤¼¥Ñ¥ó¥À¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¥¢¥É¥Ù¥ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥ó¥À¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·î¤Ë2²ó¤°¤é¤¤¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ó¥À¤ò»ô°é¤·¤Æ¤¤¤¿½ê¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Å¸¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¤«¤é°ú¤ÍÈ¤²¤¿¸å¤Î¥¨¥µ¤ä¤ê¤È¤«¡¢¤³¤ó¤Ê½ê¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤ËÍè¤ë°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ï¥¢¥É¥Ù¥ó¤Ë¤ª¶â¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¡£¤¤¤¶¥Ñ¥ó¥À¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤ÎÁ°¤ËÄÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¥ì¥Ã¥µ¡¼¥Ñ¥ó¥À¤¬¤¤¤ë½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤â¤¦°ì¥õ½ê¤Î¥Ñ¥ó¥À¤¬¤¤¤¿»ÜÀß¤ÏÅö»þ¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤·¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤êÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¤Þ¤À¥Ñ¥ó¥À¤¬¤¤¤¿º¢¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í......¡×
º¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ëº£¤â»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¡ÚÄ®Ä¹¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯¥Ñ¥ó¥À¥ì¥¹¤ÊÌ¤Íè¡Û
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÇòÉÍÄ®¤ÎÂç¹¾¹¯¹°Ä®Ä¹¤Ëº£¸å¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
Á°²ó¡¢¥Ñ¥ó¥À¤¬ÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ëÄ¾Á°¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢Ä®Ì±¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Ñ¥ó¥ÀÈË¿£¸¦µæ´ðÃÏ¤Î¤¢¤ë»ÍÀî¾ÊÀ®ÅÔ»ÔÀ®²Ú¶è¤«¤é¤Î»ÐËåÅÔ»ÔÄó·È¤Î¿½¤·½Ð¤òÂç¹¾Ä®Ä¹¤¬ÃÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¥Ñ¥ó¥ÀÊÖ´Ô¤Î°ì°ø¤Ç¤Ï¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬......¡£
Âç¹¾¹¯¹°ÇòÉÍÄ®Ä¹
¡Ö³§¤µ¤ó¤³¤Î°ìÏ¢¤Î¥Ñ¥ó¥À¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ó¥À¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¯¼£Åª¤ÊÆ»¶ñ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥Ñ¥ó¥À¤ò¥¼¥í¤Ë¤·¤Æ¡¢º£2Æ¬¤¤¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä4Æ¬¤â¤¤¤ë´Ú¹ñ¤Ë¤ÏÄÉ²Ã¤·¤ÆÁ÷¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆüËÜ¤Ø¤ÎÅö¤Æ¤Ä¤±¡¢¤ï¤¶¤È¤Î·ù¤¬¤é¤»¤È¤·¤«»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î³§¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¡¢¤è¤¯¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ø¤¤¤ä¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ù¤ÈÅú¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
ÇòÉÍÄ®Ìò¾ì¤Ç¤ÏÈ¾Ç¯Á°¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ñ¥ó¥À¤Î¤Þ¤ÁÇòÉÍ¡×¤Î´ÇÈÄ¤¬¸½ºß¤Ï²¼¤í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï!?
¡Ö¥Ñ¥ó¥À¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Î±Æ¶Á¤Ï¤µ¤Û¤É¤Ê¤¯¤Æ¡¢²Æ¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ï°ìºòÇ¯¤è¤ê¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÌäÂê¤Ï¤½¤Î¸å¤ÎÅß¡£¤½¤³¤ÇÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏÇòÉÍ²¹Àô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÎºÆÈ¯¸«¤Ç¤¹¡£¡Ø²¹Àô¡Ù¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿Ä®¤Å¤¯¤ê¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æº£¼è¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¸»Àô¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎºÆ³«È¯¡£ÇòÎÉÉÍ¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¸»Àô¤Ç¡Ø¹ÜÅò¸»Àô¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
°ÊÁ°¤ÏÀßÈ÷¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë´Ñ¸÷µÒ¤¬Î©¤Á´ó¤Ã¤Æ¡¢´é¤Ë²¹Àô¤ÎÅòµ¤¤òÅö¤Æ¤ë¡Ø´éÅò¡Ù¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢Íñ¤Ê¤É¤ò²¹Àô¤ÎÇ®¤ÇÄ´Íý¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÊÑ¤¨¤ë¹©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î½Õº¢¤Ë¤Ï´°À®¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×
ÇòÉÍ²¹Àô¤Î¸»Àô¤¬Í¯¤¯¾ì½ê¤Ë´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¸½ºß·úÃÛÃæ¡£´éÅò¤Ê¤É¤Î¹½ÁÛ¤¬¤¢¤ë
¤Û¤«¤Ë¤³¤ó¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö2030Ç¯¤ËÂçºå¤ÎIR¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï²¹ÀôÄ®¤È¤·¤Æ¤Î·Ê¿§¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
IR¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤ÈÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¤ª¶â»ý¤Á¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Ç¤âÆîµªÇòÉÍ¶õ¹Á¤Ë¤ª¶â»ý¤Á¤ÎÊý¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤ÇÍè¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤ª¶â»ý¤Á¤ÎÊý¤¬Íè¤Æ¤â¡¢ÇòÉÍ¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤È¤¤¤¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¥¼¥í¥Ñ¥ó¥À¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Ñ¥ó¥À¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¾åÌî¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È......¡£
¡ÖÁ´¹ñ¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÄ®¤Ë¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ó¥À¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿±Æ¶Á¤Ç¤½¤ì¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤â¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥Ñ¥ó¥À¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ëÁ°¤ÎÄ®¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤·¤ÆËá¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢É¬¤º¸÷¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¥Ñ¥ó¥À¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë³èÏ©¤¬³«¤±¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¶¯¤«¤ÊÇòÉÍ¤ÎÊý¡¹¡£¾åÌî¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë!?
