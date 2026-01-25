º´Çì»á¡ÖÌîµå¤¬¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤¤¡×¡¢¡Ö¾ï¤Ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈDeNA¡¦ÎÓ¤òÉ¾²Á
¡¡19Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù¤Ëº´Çìµ®¹°»á¤¬½Ð±é¤·¡¢DeNA¡¦ÎÓÂö¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡º´Çì»á¤Ï¡Ö¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¥¦¥£¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡£¥·¥ç¡¼¥È¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤¬¼é¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤º¤ÐÈ´¤±¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿Áª¼ê¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¡Ö¸åÈ¾¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÐ¾åÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÀÐ¾åÁª¼ê¤¬ÅöÁ³1ÈÖ¼ê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥àÎÏ¤ò¾å¤²¤ë¤È¤³¤í¤ÇÀÐ¾åÁª¼ê¤ÈÎÓÁª¼ê¤Î¶¥Áè¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶¥Áè¤·¤Æ¾¡¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¡£Ç¯´ÖÄÌ¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¨¤ÆËÍ¤ÏÎÓÁª¼ê¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢DeNA¤Î¿ä¤·Áª¼ê¤ËÎÓ¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌîµå¤¬¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤¤Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¶ñÂÎÅª¤ËÌîµå¤¬¾å¼ê¤¤ÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊÙ¶¯¤ÎÆ¬¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìîµå¤ÎÇ¾¤¬¤¹¤´¤¯Ä¹¤±¤Æ¤ëÁª¼ê¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾ï¤Ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¡¢ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¾õ¶·È½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤Þ¤Ë¥ß¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¡¢¥ß¥¹¤ò¾Ã¤»¤·¤Æ¤¤¤±¤ëÁª¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡ÎÓ¤Ï¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨95»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.244¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢20ÂÇÅÀ¡¢11ÅðÎÝ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¶á¤¤Â¸ºß¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼³ÍÆÀ¤¹¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£
