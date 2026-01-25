苺スイーツが大集結ーーッッ♡【セブン-イレブン】華やかビジュが目を惹く「新商品」

1月15日の「いちごの日」に合わせて【セブン-イレブン】で開催中の「ベリーHAPPY！ 贅沢いちご時間」。いちごを主役にした全23種類の商品が登場します。そのなかから、華やかなビジュアルにも注目したい新作スイーツを紹介します。

もちもち、サクサク、パリパリな食感を楽しむ

「もちもち生地のいちごチョコクレープ」は、さまざまな食感を楽しめる点が特徴です。もちもち生地の中には、いちごソースとミルククリーム以外にもコーティングチョコやパイ生地が入っており、@sujiemonさんは「パリチョコ食感とサクサクのパイに満足」「新感覚の苺クレープ」とコメントしています。

レアチーズといちごの爽やかな甘酸っぱさ

可愛らしいピンク色のいちごレアチーズムースといちごソースで、おしゃれに飾られた「とろ生チーズケーキ いちご」。チーズケーキがベースになっており、いちごの甘酸っぱさがアクセントとして楽しめそうです。チーズケーキ・ムース・苺ソースの組み合わせに、@sujiemonさんも「酸味とコクが混ざり合って美味しい」と絶賛。

ご褒美スイーツならこれに決まり！

ご褒美感満点な「プリンケーキパフェ」シリーズにも、いちごを堪能できる新作が登場。「プリンケーキパフェ いちごとミルク」は、いちごチーズケーキやいちごクリーム、ミルクプリンなど贅沢な構成になっており、食べ応えがありそうです。いちごミルク感のあるピンクと白のビジュアルも華やかで、見ても食べても満足度の高い一品かも。

たっぷりいちごクリームで気分上がる

「いちごクリームどら いちごソース入り」は、どら焼き生地にサンドされたたっぷりのいちごクリームが魅力的。クリームの中央部分には、果肉入りのいちごソースも入っているため、いちご本来の甘酸っぱさも感じられそうです。@nyancoromochi_sweets_blogさんによると「あっさりと食べられる」とのことで、全体的に甘さ控えめなどら焼きに仕上がっているようです。

いちごらしい華やかで可愛いビジュアルも楽しめる【セブン-イレブン】の「新商品」。今が旬のいちごをたっぷり堪能できるスイーツが充実しているので、気になる商品があったら、ぜひお近くの店舗へ足を運んでみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様、@oyatsu_panpon様、@nyancoromochi_sweets_blog様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる