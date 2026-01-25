°ËÆ£ÍÎµ±¤¬Éüµ¢¸å½é¥´¡¼¥ë¡¡ÂÇÅÀ¤Î¹â¤¤°ì·â¤â¥Á¡¼¥à¤Ïº£µ¨½é¹õÀ±¡Ä³¤³°µÚÂèÅÀ¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï°ÂÄê¡×
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÎÆüËÜÂåÉ½DF°ËÆ£ÍÎµ±¤¬¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯Àï¤ÇÀèÀ©ÅÀ
¡¡¥É¥¤¥Ä1Éô¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö1·î24Æü¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè19Àá¤Ç¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡²ø²æ¿Í¤äÉÂ¿Í¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¶ì¤·¤¤Âæ½ê»ö¾ð¤Î¤Ê¤«¤Çº£µ¨½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½DF°ËÆ£ÍÎµ±¤Ï°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Ê³Æ®¤·¤¿ÆüËÜ¿ÍDF¤ËÂÐ¤·¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏµÚÂèÅÀ¤ÎÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿°ËÆ£¤Ï¡¢¼éÈ÷¤ò¸Ç¤á¤ëÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ½øÈ×¤³¤½¹¶·â¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ë²Ã¤ï¤ë¾ìÌÌ¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤éÂç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤ë¡£Á°È¾23Ê¬¡¢Ì£Êý¤ÎCK¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¥´¡¼¥ëÁ°¤ØÈô¤Ó¹þ¤à¤È¡¢ÂÇÅÀ¤Î¹â¤¤¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢µ®½Å¤ÊÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸åµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ÏÌµÇÔµÏ¿¤¬ÅÓÀä¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°ËÆ£¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ÖSPOX¡×¤Ï¡¢°ËÆ£¤Ë¡Ö3¡×¤ÎºÎÅÀ¡Ê1¤¬ºÇ¹â¡¢6¤¬ºÇÄã¡Ë¤òÉÕ¤±¡¢¡Ö¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ø¤Î´ØÍ¿¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢Á°Àþ¤Ø¤ÎÌÜÎ©¤Ã¤¿¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤âÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤éÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡×¤ÈÆÀÅÀ¥·¡¼¥ó¤ò¾Î»¿¡£¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤â¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÄ¾·â¤·¤¿Áê¼ê¤Î·èÄêµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ÝÂê¤âµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ë´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤¬ÅªÃæ¤»¤º¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÁª¼ê¤é¤âÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼êÄË¤¤ÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦¤«¤éÉüµ¢¸å½éÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿°ËÆ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤Ê°ìÊâ¤òµ¤¹°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë