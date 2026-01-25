¡ÚAJCC&¥×¥í¥­¥ª¥óS¡ÛÃæ»³¼Ç&µþÅÔ¥À¡¼¥È¤Çº£Ç¯½é¤Î¥À¥Ö¥ëG­¶¡ª¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤Ï¤³¤³¤«¤é±©¤Ð¤¿¤­¥É¥Ð¥¤¤ÇG1À©ÇÆ¡ª¤¢¤È¤ËÂ³¤¯¤Î¤Ï¡©¥×¥í¥­¥ª¥óS¤Ï¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¡¦G­µ¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡ÚAJCC¡¦G­¶¡Û

1·î25Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¥¸¥ç¥Ã¥­¡¼¥¯¥é¥Ö¥«¥Ã¥×¡¦G­¶¡Ê°Ê²¼AJCC¡Ë¤¬¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤Ï2026Ç¯¤ÎG­µ³«ËëÀï¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë¥×¥í¥­¥ª¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡¦G­¶¡Ê°Ê²¼¥×¥í¥­¥ª¥óS¡Ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£

4ºÐÀ¤Âå¾å°Ì¤Î°ì³Ñ¡¡¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¡²´4

¤Þ¤º¤Ï¡ÖºÇ¶¯¡×¤Èëð¤ï¤ì¤ë4ºÐÀ¤Âå¤Î¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡£

2024Ç¯¤ÎÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡¦G­µ3Ãå¤È¤¤¤¦µ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ê¡¢¼Ç2200m¤Ï2025Ç¯5·î¤Ë¾¡Íø·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£

¤³¤³¤ÇÆÃÂç¥¢¡¼¥Á¤òÉÁ¤­¡¢ºÇ¶¯À¤Âå¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤­¤ë¤«¡£

·Ð¸³ÃÍºÇ¶¯³Ê¡¡¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¡¡²´4

Â³¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖºÇ¶¯¡×4ºÐÀ¤Âå¤Î¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¡£

»©·î¾Þ¡¢ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡¢µÆ²Ö¾Þ¤È3ºÐ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Á´¤Æ¤Ë½ÐÁö¡£

2024Ç¯¥Û¡¼¥×¥Õ¥ëS¡¦G­µ2Ãå¡¢2025Ç¯¤Î»©·î¾Þ¡¦G­µ4Ãå¤ÈÃæ»³¥³¡¼¥¹¤Ë¤â¹â¤¤Å¬À­¤ò¸«¤»¤ë¡£
¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÁê¼ê¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤­¤¿¼ÂÎÏÇÏ¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤¬¤¤¤è¤¤¤è³«²Ö¤¹¤ë¤«¡£

¿ê¤¨¤·¤é¤º¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¡¥É¥¥¥é¥É¡¼¥ì¥¹¡¡²´7

È¾Ëå¤Ë¡¢2024Ç¯¤ÎÍ­ÇÏµ­Ç°¤òÀ©¤·¤¿¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤ò»ý¤Ä¥É¥¥¥é¥É¡¼¥ì¥¹¡£

Ä¾¶á3¥ì¡¼¥¹¤Î½Å¾Þ¤ÇÁ´¤Æ2Ãå¤È¤¤¤¦°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤ë7ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡£

¼ê¹Ë¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎºÇÂ¿¾¡Íøµ³¼ê¡¢ºÇ¹â¾¡Î¨µ³¼ê¡¢ºÇÂ¿¾Þ¶â³ÍÆÀµ³¼ê¤Î3ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢µ³¼êÂç¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿C.¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¡£

Ì¾¼ê¤Î¥ê¡¼¥É¤ÇÈá´ê¤Î½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£

¡Ú¥×¥í¥­¥ª¥óS¡¦G­¶¡Û

µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤ÏÃæµ÷Î¥¥À¡¼¥È½Å¾Þ¡¢¥×¥í¥­¥ª¥óS¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¡£

·ø¼ÂÇÉ¤Î¥À¡¼¥ÈÇÏ¡¡¥í¡¼¥É¥¯¥í¥ó¥Ì¡¡²´5

2024Ç¯¤Î²Æ¤Ë¥À¡¼¥È¤ËÅ¾¸þ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Á´9Àï¤Ç3Ãå°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥í¡¼¥É¥¯¥í¥ó¥Ì¡£

¥³¡¼¥¹¤äÇÏ¾ì¾õÂÖ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤°ÂÄê´¶¤¬Éð´ï¤À¡£

G­µÇÏ¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¡¡¥µ¥¤¥â¥ó¥¶¥Ê¥É¥¥¡¡²´6

Ä¾¶á4Àï¤ÇÏ¢ÂÐ¡Ê2Ãå°ÊÆâ¡ËÃæ¤Î¥µ¥¤¥â¥ó¥¶¥Ê¥É¥¥¡£

Á°Áö¤ß¤ä¤³S¡¦G­·¤Ï¥ì¥³¡¼¥É·èÃå¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÀï¤¤¤ÎÃæ¤Ç2Ãå¡£

¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¡¦G­µ¤òÀ©¤·¤¿¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤Ë¥¯¥Óº¹Ç÷¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤òº£²ó¤âÈ¯´ø¤Ç¤­¤ë¤«¡£

6ÇÏ¿Èº¹¤Î¾×·âºÆ¤Ó¡¡¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥»¥ó¥¹¡¡²´6

ºÇ¸å¤Ï¡¢Á°Áö6ÇÏ¿Èº¹¤Î¾×·âÅª¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥»¥ó¥¹¡£

2024Ç¯3·î¥Þ¡¼¥ÁS¡¦G­·¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤¹¤ë¤È¡¢Á°Áö»ÕÁöS¤Ç6ÇÏ¿Èº¹V¡£

¥­¥ã¥ê¥¢7¾¡Ãæ3¾¡¤òµþÅÔ¤Çµó¤²¡¢ÉñÂæÅ¬À­¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡£Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¤Ø¤ÎÀÚÉä¤òÄÏ¤à¡£

¥×¥í¥­¥ª¥óS¤Ï¸á¸å3»þ30Ê¬¡¢AJCC¤Ï¸á¸å3»þ45Ê¬¤ËÈ¯Áö¤¹¤ë