¡ÚAJCC&¥×¥í¥¥ª¥óS¡ÛÃæ»³¼Ç&µþÅÔ¥À¡¼¥È¤Çº£Ç¯½é¤Î¥À¥Ö¥ëG¶¡ª¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤Ï¤³¤³¤«¤é±©¤Ð¤¿¤¥É¥Ð¥¤¤ÇG1À©ÇÆ¡ª¤¢¤È¤ËÂ³¤¯¤Î¤Ï¡©¥×¥í¥¥ª¥óS¤Ï¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¡¦Gµ¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¡ª
¡ÚAJCC¡¦G¶¡Û
1·î25Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥¯¥é¥Ö¥«¥Ã¥×¡¦G¶¡Ê°Ê²¼AJCC¡Ë¤¬¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤Ï2026Ç¯¤ÎGµ³«ËëÀï¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë¥×¥í¥¥ª¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡¦G¶¡Ê°Ê²¼¥×¥í¥¥ª¥óS¡Ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
4ºÐÀ¤Âå¾å°Ì¤Î°ì³Ñ¡¡¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¡²´4
¤Þ¤º¤Ï¡ÖºÇ¶¯¡×¤Èëð¤ï¤ì¤ë4ºÐÀ¤Âå¤Î¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡£
2024Ç¯¤ÎÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡¦Gµ3Ãå¤È¤¤¤¦µ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ê¡¢¼Ç2200m¤Ï2025Ç¯5·î¤Ë¾¡Íø·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤ÇÆÃÂç¥¢¡¼¥Á¤òÉÁ¤¡¢ºÇ¶¯À¤Âå¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¤«¡£
·Ð¸³ÃÍºÇ¶¯³Ê¡¡¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¡¡²´4
Â³¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖºÇ¶¯¡×4ºÐÀ¤Âå¤Î¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¡£
»©·î¾Þ¡¢ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡¢µÆ²Ö¾Þ¤È3ºÐ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Á´¤Æ¤Ë½ÐÁö¡£
2024Ç¯¥Û¡¼¥×¥Õ¥ëS¡¦Gµ2Ãå¡¢2025Ç¯¤Î»©·î¾Þ¡¦Gµ4Ãå¤ÈÃæ»³¥³¡¼¥¹¤Ë¤â¹â¤¤Å¬À¤ò¸«¤»¤ë¡£
¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÁê¼ê¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¼ÂÎÏÇÏ¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤¬¤¤¤è¤¤¤è³«²Ö¤¹¤ë¤«¡£
¿ê¤¨¤·¤é¤º¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¡¥É¥¥¥é¥É¡¼¥ì¥¹¡¡²´7
È¾Ëå¤Ë¡¢2024Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤òÀ©¤·¤¿¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤ò»ý¤Ä¥É¥¥¥é¥É¡¼¥ì¥¹¡£
Ä¾¶á3¥ì¡¼¥¹¤Î½Å¾Þ¤ÇÁ´¤Æ2Ãå¤È¤¤¤¦°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤ë7ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡£
¼ê¹Ë¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎºÇÂ¿¾¡Íøµ³¼ê¡¢ºÇ¹â¾¡Î¨µ³¼ê¡¢ºÇÂ¿¾Þ¶â³ÍÆÀµ³¼ê¤Î3ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢µ³¼êÂç¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿C.¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¡£
Ì¾¼ê¤Î¥ê¡¼¥É¤ÇÈá´ê¤Î½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥¥ª¥óS¡¦G¶¡Û
µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤ÏÃæµ÷Î¥¥À¡¼¥È½Å¾Þ¡¢¥×¥í¥¥ª¥óS¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¡£
·ø¼ÂÇÉ¤Î¥À¡¼¥ÈÇÏ¡¡¥í¡¼¥É¥¯¥í¥ó¥Ì¡¡²´5
2024Ç¯¤Î²Æ¤Ë¥À¡¼¥È¤ËÅ¾¸þ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Á´9Àï¤Ç3Ãå°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥í¡¼¥É¥¯¥í¥ó¥Ì¡£
¥³¡¼¥¹¤äÇÏ¾ì¾õÂÖ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤°ÂÄê´¶¤¬Éð´ï¤À¡£
GµÇÏ¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¡¡¥µ¥¤¥â¥ó¥¶¥Ê¥É¥¥¡¡²´6
Ä¾¶á4Àï¤ÇÏ¢ÂÐ¡Ê2Ãå°ÊÆâ¡ËÃæ¤Î¥µ¥¤¥â¥ó¥¶¥Ê¥É¥¥¡£
Á°Áö¤ß¤ä¤³S¡¦G·¤Ï¥ì¥³¡¼¥É·èÃå¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÀï¤¤¤ÎÃæ¤Ç2Ãå¡£
¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¡¦Gµ¤òÀ©¤·¤¿¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤Ë¥¯¥Óº¹Ç÷¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤òº£²ó¤âÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¡£
6ÇÏ¿Èº¹¤Î¾×·âºÆ¤Ó¡¡¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥»¥ó¥¹¡¡²´6
ºÇ¸å¤Ï¡¢Á°Áö6ÇÏ¿Èº¹¤Î¾×·âÅª¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥»¥ó¥¹¡£
2024Ç¯3·î¥Þ¡¼¥ÁS¡¦G·¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤¹¤ë¤È¡¢Á°Áö»ÕÁöS¤Ç6ÇÏ¿Èº¹V¡£
¥¥ã¥ê¥¢7¾¡Ãæ3¾¡¤òµþÅÔ¤Çµó¤²¡¢ÉñÂæÅ¬À¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡£Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¤Ø¤ÎÀÚÉä¤òÄÏ¤à¡£
¥×¥í¥¥ª¥óS¤Ï¸á¸å3»þ30Ê¬¡¢AJCC¤Ï¸á¸å3»þ45Ê¬¤ËÈ¯Áö¤¹¤ë