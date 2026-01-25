「シンプルなのによくできてる！」向きを変えて使える100均キッチングッズ

セリアをパトロールしていると、キッチングッズ売り場で不思議な形をしたアイテムを発見しました。なんとこれ、スプーンやフォークが置けるカトラリーレストで、お値段はもちろん￥110（税込）。SNS映えするようなお洒落なデザインと質感ですが、魅力はそれだけではないんです！詳しく見ていきましょう♪

商品情報

商品名：カトラリーレスト うねうね

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦14×横100×奥行7mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4978446026327

これ何に使うものか分かる？セリアでお洒落なキッチングッズをGET

セリアをパトロールしていると、キッチングッズ売り場で気になる商品を発見。ユニークな形をしていますが、何に使うものか分かりますか？実はこれ、スプーンやフォークを置けるアイテムで、その名も『カトラリーレスト うねうね』。商品名も面白いですよね。

アクリル樹脂でできた、クリアでお洒落なカトラリーレスト。セレクトショップだとお値段が張りそうですが、セリアなら￥110（税込）でGETできるのが嬉しいです。

向きを変えて様々な使い方ができる！セリアの『カトラリーレスト うねうね』

実際スプーンとフォークを置いてみるとこんな感じに。食卓によく馴染む色合いで、見栄えもGOODです。

そしてなんと、向きを変えるとカトラリーを3本置けるようになるのが魅力。メニューに合わせて使い分けられるのが嬉しいですよね。

スペースは余ってしまいますが、箸置きとしても使用できますよ。SNS映えしそうなお洒落な食卓になるので、ぜひ使ってみてください♪

今回はセリアの『カトラリーレスト うねうね』をご紹介しました。

シンプルなのによくできている、セリアのカトラリーレスト。￥110（税込）とプチプラなので、気軽に買い揃えられるのが嬉しいです。これ1つあれば様々なメニューに対応できるので、持っておいて損はないアイテムだと思います。パッケージにはイエローまたはピンクのどちらか1色が入っているので、お好きな方をチョイスしてみてくださいね。

気になった方はぜひ、セリアのキッチングッズ売り場をチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。