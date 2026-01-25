「これも100均なの？！」って驚かれる！使わないときはインテリアに！お洒落なキッチングッズ

どうしても生活感がぬぐえない鍋敷き…。でも冬はお鍋がおいしい季節で欠かせないですよね。そこでおすすめしたいのが、ダイソーの『セラミック鍋敷き』。おしゃれなタイル柄で、使わないときもインテリアとして活躍してくれるほどなんです！お値段は驚きの330円（税込）。実際に使ってみたので、ご紹介します♪

商品情報

商品名：セラミック鍋敷き（スクエア）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480880785

出しっぱなしがもはやおしゃれ！ダイソーで見つけた鍋敷き

ダイソーのキッチン売り場ですごいアイテムを発見！その名も『セラミック鍋敷き（スクエア）』です。

おしゃれなタイルデザインで、ずっしりと存在感のあるセラミック製です。このデザインのものが、330円（税込）で買えるとは驚きです。

裏面はコルクで滑りにくくなっています。ただしコルクが濡れると、はがれてしまうため、水洗いは厳禁。

表側が汚れたらふき取ることでお手入れができます。

持ち手がついているので移動がラクラク。このようにひっかけて収納もできますが、割れ物なので筆者は平置きしています。

おうちごはんやおうちカフェが一気にランクアップ！

フチには囲いがなくフラットな形。よくある鍋敷きは円形のものが多いですが、『セラミック鍋敷き（スクエア）』は長方形なので、長さのあるメスティンなどを置くのに便利です。

もちろん小さい鍋から大きい鍋まで、安定して置きやすいですよ！

また大きめのコースターとしてもおすすめ。直接食品を置くことはできませんが、ドリンクと軽食を置くだけで一気におしゃれな雰囲気になりますよ！

今回はダイソーで購入した『セラミック鍋敷き（スクエア）』をご紹介しました。とてもダイソー商品とは思えない高見えデザインでおすすめ。

使わないときも置いてあるだけでおしゃれなので、生活感を抑えたいという方にもピッタリな商品です。ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。