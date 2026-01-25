ダイソーのこれ全人類に推したい！コンパクトで使い勝手抜群！使い手目線の家事楽グッズ

洗濯物を干すたびに、ピンチハンガーが収納しにくいことや風で洗濯物が絡んだり、床に触れてしまったりするのが地味にストレスでした。そんな悩みを解消してくれたのが、ダイソーの『伸縮角ハンガー（17ピンチ）』。使い手目線の工夫が詰まっていて大満足！コンパクトに収納できて、使い勝手抜群ですよ◎

商品情報

商品名：伸縮角ハンガー（17ピンチ）

価格：￥770（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480870731

使いやすくてコンパクト！ダイソーの『伸縮角ハンガー（17ピンチ）』

洗濯物を干すたびに、ピンチハンガーがかさばって収納しにくいことや風で洗濯物が絡んだり、床に触れてしまったりするのが地味にストレス…。

小物類をまとめて干したいだけなのに、使い勝手のいいものがなかなか見つからず、少し不便に感じていました。

そんなときに見つけたのが、ダイソーの『伸縮角ハンガー（17ピンチ）』。使い勝手が良さそうだと思い、購入してみました。

価格は770円（税込）。筆者が購入した店舗では、洗濯グッズ売り場に陳列されていました。

このピンチハンガーは、一般的なタイプとは少し違い、使う人のことをよく考えた工夫が詰まっている印象です。

折りたたんだ状態ではとてもコンパクトで、収納時に場所を取りにくいのがポイント！

そこから両端を引っ張ると、ハンガー自体がスッと伸びて長くなります。

フック部分が横倒しになる構造なのも見逃せないポイント。

たたんだときの厚みが抑えられ、洗濯ラックや隙間にも収めやすいです。

3つのフックで安定感抜群◎ピンチの位置が高く安心して干せる！

形状は幅が狭めでスリムです。バスタオルのような大きな洗濯物よりも、ハンカチや靴下、下着といった小物類を干す用途に向いています。

17個のピンチが付いているので、家族分の小物をまとめて干したいときにも便利です。また、フックが3つ付いている点も特徴で、物干し竿にしっかり固定できるため、風にあおられにくいのが助かります。

実際に使ってみると、この安定感の良さはかなり快適でした。

風が強い日でもハンガーが大きく揺れにくく、洗濯物同士が絡むことも少なかったです。

さらに、ピンチの位置が高めに設計されているため、洗濯物が床やエアコンの室外機に触れにくい点も使っていて安心感がありました。

ベランダ干しのときに、こうした細かな配慮があるのはうれしいです。

作りもしっかりしていて、使い勝手の面でも物足りなさはありません。強いて言うなら、同じ仕様でもう少し大きめのサイズがあれば、さらに用途が広がりそうだなと思いました！

省スペースで使えて、日々の洗濯を少し楽にしてくれる、ダイソーの『伸縮角ハンガー（17ピンチ）』。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。