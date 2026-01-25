¡Ö¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤¬¡È°úÂàÊóÆ»¡É¤òÈÝÄê¡¡ÂåÍý¿Í¡Ö¤³¤ì¤ÏÈó¾ï¤ËÊ£»¨¤ÊÌäÂê¡×ÊÆÊóÆ»
¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬°úÂàÊóÆ»¤òÈÝÄê¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö1·î24Æü¡¢°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿°úÂàÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎX¤ÇÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÏX¤Ç¡Öµ»ö¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸½ºß¡¢·ÀÌó¤òÌµ¸ú¤Ë¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£ ¤¿¤À¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹Â¦¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦¤Ù¤¤³¤È¤¬¤Þ¤ÀÂ¿¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤¬ÆüÊÆÄÌ»»204¾¡¤òÃ£À®¡ªÈþ¤·¤¤¥¹¥í¡¼¥«¡¼¥Ö¤Ç»°¿¶¤òÃ¥¤¦¥·¡¼¥ó
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº£¤ÏÉª¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢¤â¤·¤Þ¤¿Åê¤²¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Þ¤ÇÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥¼¥í¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤·¤ÆºÆ¤Ó¾¡Éé¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃÊ³¬¤Þ¤Ç¤¤¿¾å¤Ç¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤½¤Î»þ¤Ë°úÂà¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¡¢±Ñ¸ì¤ÇÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØMLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ù¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Õ¥§¥¤¥ó¥µ¥ó¥Éµ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÎÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥¦¥ë¥Õ»á¤Ï¡Ö¥æ¥¦¤Ï¤Þ¤ÀºÇ½ªÅª¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈó¾ï¤ËÊ£»¨¤ÊÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤â¶¨µÄ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]