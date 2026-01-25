【暴風警報】大分県・大分市、別府市、佐伯市、臼杵市、津久見市、杵築市などに発表 25日08:41時点
気象台は、午前8時41分に、暴風警報を大分市、別府市、佐伯市、臼杵市、津久見市、杵築市、日出町に発表しました。
中部、南部の海上では、25日昼前まで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■大分市
□暴風警報【発表】
25日昼前にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■別府市
□暴風警報【発表】
25日昼前にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■佐伯市
□暴風警報【発表】
25日昼前にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■臼杵市
□暴風警報【発表】
25日昼前にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■津久見市
□暴風警報【発表】
25日昼前にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■杵築市
□暴風警報【発表】
25日昼前にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■日出町
□暴風警報【発表】
25日昼前にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s