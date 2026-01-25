気象台は、午前8時41分に、暴風警報を大分市、別府市、佐伯市、臼杵市、津久見市、杵築市、日出町に発表しました。

中部、南部の海上では、25日昼前まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■大分市

□暴風警報【発表】

25日昼前にかけて警戒

風向 北西

・海上

最大風速 20m/s



■別府市

□暴風警報【発表】

25日昼前にかけて警戒

風向 北西

・海上

最大風速 20m/s



■佐伯市

□暴風警報【発表】

25日昼前にかけて警戒

風向 北西

・海上

最大風速 20m/s



■臼杵市

□暴風警報【発表】

25日昼前にかけて警戒

風向 北西

・海上

最大風速 20m/s



■津久見市

□暴風警報【発表】

25日昼前にかけて警戒

風向 北西

・海上

最大風速 20m/s



■杵築市

□暴風警報【発表】

25日昼前にかけて警戒

風向 北西

・海上

最大風速 20m/s



■日出町

□暴風警報【発表】

25日昼前にかけて警戒

風向 北西

・海上

最大風速 20m/s

