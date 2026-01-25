TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前8時41分に、暴風警報を大分市、別府市、佐伯市、臼杵市、津久見市、杵築市、日出町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】大分県・大分市、別府市、佐伯市、臼杵市、津久見市、杵築市などに発表 25日08:41時点

中部、南部の海上では、25日昼前まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■大分市
□暴風警報【発表】
　25日昼前にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■別府市
□暴風警報【発表】
　25日昼前にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■佐伯市
□暴風警報【発表】
　25日昼前にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■臼杵市
□暴風警報【発表】
　25日昼前にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■津久見市
□暴風警報【発表】
　25日昼前にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■杵築市
□暴風警報【発表】
　25日昼前にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■日出町
□暴風警報【発表】
　25日昼前にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s