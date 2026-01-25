¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡¢°úÂàÊóÆ»¤òÈÝÄê¡¡±¦Éª¼ê½Ñ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¶¯Ä´
¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡Ê39¡Ë¤Ï24Æü¡¢ËÜµòÃÏ¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤ÎÃÏ¸µ»æ¤¬°úÂà¤Î°Õ¸þ¤òµåÃÄ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¤Þ¤À°úÂà¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯10·î¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î±¦Éª¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿Æ±Åê¼ê¤Ï¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢ºÆ¤ÓÅê¤²¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤ËÌá¤ì¤¿¤é¡¢¥¼¥í¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤·¤Æ¶¥Áè¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤ÎÃÊ³¬¤Ë»ê¤Ã¤ÆÉÔ²ÄÇ½¤À¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£µ¨¤òÁ´µÙ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È2028Ç¯¤Þ¤Ç3Ç¯Áí³Û4300Ëü¥É¥ë¡ÊÌó67²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£