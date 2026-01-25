Éª¤òÉé½ý¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¡¦¥â¥é¥ó¥È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3½µ´Ö¤ÎÀïÀþÎ¥Ã¦¡Ä¥È¥ìー¥É¸ò¾Ä¤Ë±Æ¶Á¤«
¡¡1·î25Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö24Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡¢¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥°¥ê¥º¥êー¥º¤Ï¡¢¥¸¥ã¡¦¥â¥é¥ó¥È¤¬º¸¤Ò¤¸¤Î¼ÜÂ¦Â¦Éûð×ÂÓ¡ÊUCL¡Ë¤ÎÇ±ºÃ¤Ë¤è¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3½µ´Ö·ç¾ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥â¥é¥ó¥È¤Ï2·î6Æü¤Ë·Þ¤¨¤ë¥È¥ìー¥É¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤Þ¤ÇÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥â¥é¥ó¥È¤ÎÉé½ý¤Ï¡¢22Æü¤Î¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ûー¥¯¥¹Àï¤ÇÈ¯À¸¡£Âè3¥¯¥©ー¥¿ー»Ä¤êÌó8Ê¬¡¢¥À¥¤¥½¥ó¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¥º¡Ê¥Ûー¥¯¥¹¡Ë¤Î¥À¥ó¥¯¤ËÂÐ¤·¹ë²÷¤Ê¥Á¥§¥¤¥¹¥À¥¦¥ó¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¸«¤»¤¿¥â¥é¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤ËÄË¤á¤¿¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥â¥é¥ó¥È¤Ï¤³¤Î»î¹çºÇ¸å¤Þ¤Ç¥×¥ìー¤òÂ³¤±¡¢Ìó30Ê¬¤Î½Ð¾ì¤Ç23ÆÀÅÀ2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É12¥¢¥·¥¹¥È1¥¹¥Æ¥£ー¥ë3¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¥Þー¥¯¡£»î¹ç¤Ï122－124¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥ê¥º¥êー¥º¤Ïº£·î½é¤á¡¢¥â¥é¥ó¥È¤Î¥È¥ìー¥É¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØESPN¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¥â¥é¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î°ì°ø¤È¤·¤Æ½Ð¾ì»î¹ç¿ô¤ä²ÔÆ¯Î¨¤ÎÌäÂê¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥â¥é¥ó¥È¤Ï½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤äÅÙ½Å¤Ê¤ëÉé½ý¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢2023―24¥·ー¥º¥ó°Ê¹ß¤ÎÌó2¥·ー¥º¥óÈ¾¤ÇÄÌ»»79»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¡¢¥â¥é¥ó¥È¤Ï20»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·Ê¿¶Ñ19.5ÆÀÅÀ3.3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É8.1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨41.0¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ùÎ¨23.5¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥¥ã¥ê¥¢¥ïー¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥·¥åー¥ÈÀºÅÙ¤â¥â¥é¥ó¥È¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥â¥é¥ó¥È¤Ï19Æü¤Î¥ªー¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯Àï¤Ç¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÂÇËÐ¤Ë¤è¤ë·ç¾ì¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯Àï¤ËÀèÎ©¤Á¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¡¢¥â¥é¥ó¥È¤Ï¥°¥ê¥º¥êー¥º»ÄÎ±¤Î°Õ»Ö¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²¶¤ÎÇØÃæ¤Ë¤Ï¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤½¤ì¤¬¡¢ËÍ¤¬¤É¤³¤Ë¤¤¤¿¤¤¤«¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£ËÍ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤éÊ¬¤«¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤È¤Æ¤âÃéÀ¿¿´¤Î¶¯¤¤¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¡×
¡¡¥â¥é¥ó¥È¤ÎÇØÃæ¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤ä¥³ー¥Óー¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¡Ë¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥í¥´¤äÇØÈÖ¹æ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥°¥ê¥º¥êー¥º¤Î¥í¥´¤Î¥¿¥È¥¥ー¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥±¥¬¤Ë¤è¤ê¤«¤Í¤Æ¤«¤é²ÝÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÔÆ¯Î¨¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥â¥é¥ó¥È¤À¤¬¡¢°ú¤Â³¤¥È¥ìー¥É¸ò¾Ä¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£