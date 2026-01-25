信用残ランキング【買い残増加】 ＮＴＴ、ラインヤフー、ソニーＦＧ
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※1月16日信用買い残の1月9日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1596銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 17,602 140,996 30.64
２．<4689> ラインヤフー 4,974 25,332 119.83
３．<8729> ソニーＦＧ 4,970 98,146 135.52
４．<9501> 東電ＨＤ 4,338 104,357 24.83
５．<9984> ＳＢＧ 3,131 50,418 8.88
６．<8136> サンリオ 2,716 15,289 44.59
７．<3697> ＳＨＩＦＴ 2,511 11,667 18.74
８．<4755> 楽天グループ 1,867 10,763 4.12
９．<5202> 板硝子 1,628 15,479 26.85
10．<1662> 石油資源 1,432 3,311 13.17
11．<6758> ソニーＧ 1,416 8,825 16.52
12．<4568> 第一三共 1,347 5,441 79.31
13．<8088> 岩谷産 1,246 2,337 27.92
14．<6762> ＴＤＫ 1,095 4,690 7.05
15．<5471> 大同特鋼 1,076 2,594 11.26
16．<2726> パルＨＤ 1,050 1,789 23.15
17．<4506> 住友ファーマ 1,032 7,575 13.66
18．<3382> セブン＆アイ 986 4,163 32.73
19．<8604> 野村 931 10,942 6.78
20．<6058> ベクトル 926 2,018 25.29
21．<9107> 川崎汽 887 4,008 3.96
22．<3656> ＫＬａｂ 856 21,171 3.99
23．<2768> 双日 852 2,730 11.94
24．<9104> 商船三井 835 4,385 12.15
25．<3038> 神戸物産 796 1,678 13.23
26．<1515> 日鉄鉱 795 2,650 21.69
27．<5707> 東邦鉛 643 1,955 1.64
28．<8142> トーホー 511 558 0.55
29．<6753> シャープ 500 3,238 1.63
30．<5262> 日ヒュム 477 2,118 2.57
31．<4565> ネクセラ 474 6,422 36.66
32．<4443> Ｓａｎｓａｎ 460 1,042 3.33
33．<4661> ＯＬＣ 429 5,029 3.97
34．<6167> 冨士ダイス 413 545 2.46
35．<6432> 竹内製作所 382 1,038 6.97
36．<8524> 北洋銀 363 3,373 4.39
37．<7532> パンパシＨＤ 360 5,613 5.21
38．<8593> 三菱ＨＣキャ 343 2,485 17.21
39．<4543> テルモ 343 1,494 8.96
40．<6723> ルネサス 343 2,036 2.42
41．<7751> キヤノン 339 2,622 16.05
42．<2871> ニチレイ 328 540 0.26
43．<2502> アサヒ 327 3,957 55.82
44．<9020> ＪＲ東日本 322 896 5.49
45．<3962> チェンジＨＤ 317 2,637 23.55
46．<3661> エムアップ 315 1,228 27.47
47．<3349> コスモス薬品 315 534 17.99
48．<5713> 住友鉱 293 2,611 5.63
49．<7868> 広済堂ＨＤ 287 3,333 13.22
50．<9433> ＫＤＤＩ 270 1,158 4.19
株探ニュース