　●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

　　※1月16日信用買い残の1月9日信用買い残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1596銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 　　　 　　17,602　　140,996　　 30.64
２．<4689> ラインヤフー 　　　4,974　　 25,332　　119.83
３．<8729> ソニーＦＧ 　　　　4,970　　 98,146　　135.52
４．<9501> 東電ＨＤ 　　　　　4,338　　104,357　　 24.83
５．<9984> ＳＢＧ 　　　　　　3,131　　 50,418　　　8.88
６．<8136> サンリオ 　　　　　2,716　　 15,289　　 44.59
７．<3697> ＳＨＩＦＴ 　　　　2,511　　 11,667　　 18.74
８．<4755> 楽天グループ 　　　1,867　　 10,763　　　4.12
９．<5202> 板硝子 　　　　　　1,628　　 15,479　　 26.85
10．<1662> 石油資源 　　　　　1,432　　　3,311　　 13.17
11．<6758> ソニーＧ 　　　　　1,416　　　8,825　　 16.52
12．<4568> 第一三共 　　　　　1,347　　　5,441　　 79.31
13．<8088> 岩谷産 　　　　　　1,246　　　2,337　　 27.92
14．<6762> ＴＤＫ 　　　　　　1,095　　　4,690　　　7.05
15．<5471> 大同特鋼 　　　　　1,076　　　2,594　　 11.26
16．<2726> パルＨＤ 　　　　　1,050　　　1,789　　 23.15
17．<4506> 住友ファーマ 　　　1,032　　　7,575　　 13.66
18．<3382> セブン＆アイ 　　　　986　　　4,163　　 32.73
19．<8604> 野村 　　　　　　　　931　　 10,942　　　6.78
20．<6058> ベクトル 　　　　　　926　　　2,018　　 25.29
21．<9107> 川崎汽 　　　　　　　887　　　4,008　　　3.96
22．<3656> ＫＬａｂ 　　　　　　856　　 21,171　　　3.99
23．<2768> 双日 　　　　　　　　852　　　2,730　　 11.94
24．<9104> 商船三井 　　　　　　835　　　4,385　　 12.15
25．<3038> 神戸物産 　　　　　　796　　　1,678　　 13.23
26．<1515> 日鉄鉱 　　　　　　　795　　　2,650　　 21.69
27．<5707> 東邦鉛 　　　　　　　643　　　1,955　　　1.64
28．<8142> トーホー 　　　　　　511　　　　558　　　0.55
29．<6753> シャープ 　　　　　　500　　　3,238　　　1.63
30．<5262> 日ヒュム 　　　　　　477　　　2,118　　　2.57
31．<4565> ネクセラ 　　　　　　474　　　6,422　　 36.66
32．<4443> Ｓａｎｓａｎ 　　　　460　　　1,042　　　3.33
33．<4661> ＯＬＣ 　　　　　　　429　　　5,029　　　3.97
34．<6167> 冨士ダイス 　　　　　413　　　　545　　　2.46
35．<6432> 竹内製作所 　　　　　382　　　1,038　　　6.97
36．<8524> 北洋銀 　　　　　　　363　　　3,373　　　4.39
37．<7532> パンパシＨＤ 　　　　360　　　5,613　　　5.21
38．<8593> 三菱ＨＣキャ 　　　　343　　　2,485　　 17.21
39．<4543> テルモ 　　　　　　　343　　　1,494　　　8.96
40．<6723> ルネサス 　　　　　　343　　　2,036　　　2.42
41．<7751> キヤノン 　　　　　　339　　　2,622　　 16.05
42．<2871> ニチレイ 　　　　　　328　　　　540　　　0.26
43．<2502> アサヒ 　　　　　　　327　　　3,957　　 55.82
44．<9020> ＪＲ東日本 　　　　　322　　　　896　　　5.49
45．<3962> チェンジＨＤ 　　　　317　　　2,637　　 23.55
46．<3661> エムアップ 　　　　　315　　　1,228　　 27.47
47．<3349> コスモス薬品 　　　　315　　　　534　　 17.99
48．<5713> 住友鉱 　　　　　　　293　　　2,611　　　5.63
49．<7868> 広済堂ＨＤ 　　　　　287　　　3,333　　 13.22
50．<9433> ＫＤＤＩ 　　　　　　270　　　1,158　　　4.19

株探ニュース