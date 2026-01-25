　●信用売り残増加ランキング【ベスト50】

　　※1月16日信用売り残の1月9日信用売り残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1596銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<5411> ＪＦＥ 　　　　　　2,469　　　3,479　　　0.89
２．<8306> 三菱ＵＦＪ 　　　　2,198　　　6,741　　　3.45
３．<2353> 日本駐車場 　　　　1,475　　　2,639　　　0.52
４．<2871> ニチレイ 　　　　　1,443　　　2,095　　　0.26
５．<4005> 住友化 　　　　　　1,122　　　1,853　　　4.25
６．<3387> クリレスＨＤ 　　　1,046　　　4,006　　　0.20
７．<1861> 熊谷組 　　　　　　1,006　　　1,625　　　0.48
８．<3665> エニグモ 　　　　　　812　　　1,470　　　0.97
９．<5707> 東邦鉛 　　　　　　　734　　　1,194　　　1.64
10．<8142> トーホー 　　　　　　722　　　1,017　　　0.55
11．<7201> 日産自 　　　　　　　715　　　7,496　　　3.26
12．<9842> アークランズ 　　　　636　　　　963　　　0.18
13．<285A> キオクシア 　　　　　597　　　2,421　　　5.29
14．<7011> 三菱重 　　　　　　　587　　　2,958　　　5.62
15．<7211> 三菱自 　　　　　　　557　　　1,267　　　4.82
16．<4246> ＤＮＣ 　　　　　　　472　　　1,486　　　0.44
17．<7513> コジマ 　　　　　　　412　　　　631　　　0.22
18．<6752> パナＨＤ 　　　　　　406　　　1,381　　　1.01
19．<7616> コロワイド 　　　　　406　　　2,113　　　0.12
20．<8411> みずほＦＧ 　　　　　376　　　1,606　　　3.20
21．<7203> トヨタ 　　　　　　　370　　　4,147　　　1.72
22．<8278> フジ 　　　　　　　　365　　　1,398　　　0.02
23．<8267> イオン 　　　　　　　359　　　3,866　　　1.09
24．<3548> バロック 　　　　　　337　　　　878　　　0.27
25．<7238> ブレーキ 　　　　　　322　　　　768　　　4.02
26．<5016> ＪＸ金属 　　　　　　304　　　1,613　　　9.15
27．<8316> 三井住友ＦＧ 　　　　274　　　1,383　　　8.10
28．<8217> オークワ 　　　　　　264　　　　419　　　0.22
29．<2749> ＪＰＨＤ 　　　　　　262　　　1,604　　　0.15
30．<6323> ローツェ 　　　　　　257　　　　546　　　6.66
31．<1928> 積水ハウス 　　　　　253　　　　522　　　2.05
32．<7272> ヤマハ発 　　　　　　249　　　　530　　　4.27
33．<8163> ＳＲＳＨＤ 　　　　　239　　　　721　　　0.12
34．<8058> 三菱商 　　　　　　　226　　　1,456　　　2.49
35．<6920> レーザーテク 　　　　223　　　　834　　　1.38
36．<9072> ニッコンＨＤ 　　　　222　　　　386　　　0.13
37．<8002> 丸紅 　　　　　　　　217　　　　685　　　2.03
38．<4911> 資生堂 　　　　　　　211　　　　789　　　1.93
39．<8200> リンガハット 　　　　210　　　　874　　　0.12
40．<3391> ツルハＨＤ 　　　　　206　　　　217　　　1.89
41．<6857> アドテスト 　　　　　203　　　2,494　　　1.36
42．<3103> ユニチカ 　　　　　　201　　　1,563　　　2.92
43．<7012> 川重 　　　　　　　　198　　　　773　　　3.23
44．<6167> 冨士ダイス 　　　　　193　　　　221　　　2.46
45．<2590> ＤｙＤｏ 　　　　　　184　　　　488　　　0.09
46．<2982> ＡＤＷＧ 　　　　　　170　　　　756　　　5.82
47．<9434> ＳＢ 　　　　　　　　163　　　　786　　 58.91
48．<7148> ＦＰＧ 　　　　　　　154　　　　817　　　1.73
49．<3697> ＳＨＩＦＴ 　　　　　151　　　　622　　 18.74
50．<7868> 広済堂ＨＤ 　　　　　151　　　　252　　 13.22

