信用残ランキング【売り残増加】 ＪＦＥ、三菱ＵＦＪ、日本駐車場
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※1月16日信用売り残の1月9日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1596銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<5411> ＪＦＥ 2,469 3,479 0.89
２．<8306> 三菱ＵＦＪ 2,198 6,741 3.45
３．<2353> 日本駐車場 1,475 2,639 0.52
４．<2871> ニチレイ 1,443 2,095 0.26
５．<4005> 住友化 1,122 1,853 4.25
６．<3387> クリレスＨＤ 1,046 4,006 0.20
７．<1861> 熊谷組 1,006 1,625 0.48
８．<3665> エニグモ 812 1,470 0.97
９．<5707> 東邦鉛 734 1,194 1.64
10．<8142> トーホー 722 1,017 0.55
11．<7201> 日産自 715 7,496 3.26
12．<9842> アークランズ 636 963 0.18
13．<285A> キオクシア 597 2,421 5.29
14．<7011> 三菱重 587 2,958 5.62
15．<7211> 三菱自 557 1,267 4.82
16．<4246> ＤＮＣ 472 1,486 0.44
17．<7513> コジマ 412 631 0.22
18．<6752> パナＨＤ 406 1,381 1.01
19．<7616> コロワイド 406 2,113 0.12
20．<8411> みずほＦＧ 376 1,606 3.20
21．<7203> トヨタ 370 4,147 1.72
22．<8278> フジ 365 1,398 0.02
23．<8267> イオン 359 3,866 1.09
24．<3548> バロック 337 878 0.27
25．<7238> ブレーキ 322 768 4.02
26．<5016> ＪＸ金属 304 1,613 9.15
27．<8316> 三井住友ＦＧ 274 1,383 8.10
28．<8217> オークワ 264 419 0.22
29．<2749> ＪＰＨＤ 262 1,604 0.15
30．<6323> ローツェ 257 546 6.66
31．<1928> 積水ハウス 253 522 2.05
32．<7272> ヤマハ発 249 530 4.27
33．<8163> ＳＲＳＨＤ 239 721 0.12
34．<8058> 三菱商 226 1,456 2.49
35．<6920> レーザーテク 223 834 1.38
36．<9072> ニッコンＨＤ 222 386 0.13
37．<8002> 丸紅 217 685 2.03
38．<4911> 資生堂 211 789 1.93
39．<8200> リンガハット 210 874 0.12
40．<3391> ツルハＨＤ 206 217 1.89
41．<6857> アドテスト 203 2,494 1.36
42．<3103> ユニチカ 201 1,563 2.92
43．<7012> 川重 198 773 3.23
44．<6167> 冨士ダイス 193 221 2.46
45．<2590> ＤｙＤｏ 184 488 0.09
46．<2982> ＡＤＷＧ 170 756 5.82
47．<9434> ＳＢ 163 786 58.91
48．<7148> ＦＰＧ 154 817 1.73
49．<3697> ＳＨＩＦＴ 151 622 18.74
50．<7868> 広済堂ＨＤ 151 252 13.22
株探ニュース