“奇跡の40代”皆藤愛子が誕生日 レアなミニスカ美脚姿に釘づけ！ 私服パンツスタイルのギャップも素敵
フリーアナウンサーの皆藤愛子が1月25日に42歳の誕生日を迎える。皆藤アナは2005年、フジテレビ系朝の情報番組『めざましテレビ』のお天気キャスターに。その後は同番組の情報キャスターを務めた。2017年には『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』（TBS系）の曜日別アシスタントに就任。“愛ちゃん”の愛称で視聴者から親しまれ、バラエティ番組やラジオにも出演し、幅広く活躍している。今回は、来月16年ぶりとなる写真集『grazing』のリリースも控えている皆藤アナの41歳の1年を、彼女のインスタグラムから振り返りたい。
■ “彼氏目線”風ショットにファン釘づけ！
昨年11月には、飲食店のカウンターに肘をつき、カメラの方にほほ笑みかけるショットを公開した皆藤。
まるで、デートの1コマを切り取ったようなシチュエーションの写真に、コメント欄には「こんな美人さんに振り向かれたら、 「おごっちゃいます」「魅力満載で大人っぽい雰囲気」「真剣にデートしてください！」「隣の席で緊張してたべれないかも」「魅力満載で大人っぽい雰囲気」といった声が寄せられた。
■ “推し馬”3年ぶり勝利に歓喜！
『BSイレブン競馬中継』でメインMCを務める皆藤。昨年6月のG1「安田記念」では、単勝・複勝・3連複という3種の馬券を的中させる快挙を成し遂げた。そんな皆藤は昨年11月、G2の「富士ステークス」でもワイドを的中。少額ではあったものの、「ガイアフォースが3年ぶりの勝利！嬉しい！！」と何より“推し馬”の久々の勝利がうれしかったようだ。
この投稿のコメント欄には「美人馬券師」「ガイヤフォースは粘り勝ちましたね流石です的中」「愛ちゃん、的中おめでとう」「幸運の女神」といった称賛が寄せられた。
■ かわいらしい浴衣姿！
昨年7月の『BSイレブン競馬中継』では、浴衣姿を披露した。「七夕賞ウィーク、今年も浴衣でお送りました」と明かしており、かわいらしい浴衣姿を公開している。
コメント欄には「愛ちゃんはなんでも似合っちゃう」「すごく良い薄紫」「いいね〜色気ある浴衣」といった称賛が寄せられている。
■ 気品あふれる制服姿に「逮捕して！」の声
昨年10月には、東京は北沢警察署の1日警察署長を務めた皆藤。「暑い中来てくださった皆さん、お会いできて嬉しかったです！北沢警察署の皆さまも本当にありがとうございます」と感謝する皆藤は、制服姿でほほ笑みを浮かべる姿や、マスコットのピーポくんとの2ショットも公開している。
気品あふれる皆藤の制服姿には、「この署長なら、何時間でも怒られたい」「悪いことはしていませんが逮捕してください！」「逮捕して取り調べして」「こんな、婦警さんなら、喜んで、注意を受けますよ」といった声が殺到した。
■ レアなミニスカ姿で美脚あらわ！
皆藤は、ライフスタイルブランド「KANGOL Reward」とのコラボし、かわいらしいパーカーを製作している。昨年6月にはそのパーカーを着こなした写真を公開。ロゴもリデザインし、競馬ファンらしく馬にカンガルーが騎乗しているデザインにしたことを明かし、「馬とカンガルーのサイズのバランス、あと背面の足跡の数も最後まで悩みました笑」とこだわり抜いた部分を明かしている。
そんな皆藤は、自らそのパーカーを着こなし、ミニスカートと合わせたショットを公開。コメント欄にはパーカーへの「かわいい」というコメントがあったほか、「美脚にしか目が…」「脚も綺麗だ〜」「みんな美脚に目がいっちゃいます」といった声も寄せられている。
■ ラフなTシャツ×デニム姿もかわいい！
同じ6月には、「#名古屋 #私服 #気に入ってサンプルずっと着てる」とつづり、名古屋市街地と見られる場所に佇むショットを公開。普段はスカートが多いイメージの皆藤だが、写真ではTシャツにパンツスタイルのカジュアルなスタイルとなっている。
コメント欄には「カジュアル加減がいいです」「愛子さんの私服を見れるのはかなりのレアです」「こんなラフな格好もされるのですね。可愛すぎます」といった称賛が寄せられている。
引用：「皆藤愛子」インスタグラム（@aiko_kaito_official）
