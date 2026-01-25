¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤¬º§Ìó¼Ô¤È¿·ºî¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¡¡¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¡×2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
¡¡¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤¬¡¢º§Ìó¼Ô¤Î¥í¡¼¥¸¡¼¡¦¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥È¥ó¡á¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·ºî±Ç²è¡ØShelter¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Î¥Ö¥ë¡¼¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÍè¾ì¡£¡Ö±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÁ¢Ë¾¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¡×Èþ¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¥í¡¼¥¸¡¼¤ÎÈþÊ¢¶ÚºÝÎ©¤ÄÁ´¿È»Ñ¤â
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö1·î20Æü¡¢±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥·¥Í¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥ì¥¹¥¿¡¼¡¦¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë¤Æ¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØShelter¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤È¥í¡¼¥¸¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥À¡¼¥¯¥«¥é¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç¼Â¶È²È¤Î¥í¡¼¥¸¡¼¤Ï¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥ë¥Ã¥¯¤Ç¥Ý¡¼¥º¡£¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ë¤Î¥¯¥í¥Ã¥×¥É¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥ì¥¶¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Ê¢¶Ú¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥·¥§¥¢¤·¤¿¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÌ¥ÎÏÅª¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë±ê¤Î³¨Ê¸»ú¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö2¿Í¤È¤âÈþ¤·¤¤¡ª¡ª¡ª¡¡ºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤È¥í¡¼¥¸¡¼¤Ï2010Ç¯¤Ë¸òºÝ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢2016Ç¯¤Ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Çº§Ìó¤òÈ¯É½¡£ÍâÇ¯Â©»Ò¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏÌ¼¤Î¥¤¥¶¥Ù¥é¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï¡¢Falconeri¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªÀè½µ¡¢2¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¥¹¥¡¼Î¹¹Ô¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥í¡¼¥¸¡¼¤¬¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤·¤¿²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥í¡¼¥×¤Ç¤Î²ÈÂ²»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡×¡ÖÌ¼¤Á¤ã¤ó¤Î»ëÀþ¤¬±Ô¤¯¤ÆºÇ¹â¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷jasonstatham¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡Ö¥í¡¼¥¸¡¼¡¦¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥È¥ó¡á¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¡¼¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷rosiehw¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¡×Èþ¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¥í¡¼¥¸¡¼¤ÎÈþÊ¢¶ÚºÝÎ©¤ÄÁ´¿È»Ñ¤â
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö1·î20Æü¡¢±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥·¥Í¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥ì¥¹¥¿¡¼¡¦¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë¤Æ¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØShelter¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤È¥í¡¼¥¸¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤È¥í¡¼¥¸¡¼¤Ï2010Ç¯¤Ë¸òºÝ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢2016Ç¯¤Ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Çº§Ìó¤òÈ¯É½¡£ÍâÇ¯Â©»Ò¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏÌ¼¤Î¥¤¥¶¥Ù¥é¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï¡¢Falconeri¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªÀè½µ¡¢2¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¥¹¥¡¼Î¹¹Ô¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥í¡¼¥¸¡¼¤¬¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤·¤¿²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥í¡¼¥×¤Ç¤Î²ÈÂ²»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡×¡ÖÌ¼¤Á¤ã¤ó¤Î»ëÀþ¤¬±Ô¤¯¤ÆºÇ¹â¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷jasonstatham¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡Ö¥í¡¼¥¸¡¼¡¦¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥È¥ó¡á¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¡¼¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷rosiehw¡Ë