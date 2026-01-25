µð´Á167kg¤ò¡Ö¤¢¤½¤³¤«¤éÄß¤ë¤Î¤«¡ª¡×¡¡»°ÃÊÌÜ¡È¾®Ê¼¡ÉÎÏ»Î¤Î²øÎÏ¤Ë¶ÄÅ·¡Ö¤É¤ó¤À¤±¶¯¤¤¤ó¤¸¤ã¡×
ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê
¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤ÏÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ÇÏ¢Æü¡¢Ç®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£23Æü¤Î½½»°ÆüÌÜ¡¢7ÀïÁ´¾¡¤Ç»°ÃÊÌÜÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢»°ÃÊÌÜÆó½½»°ËçÌÜ¤Î²Ö¤ÎÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¡£ÂÎ½Å167¥¥í¤Îµð´ÁÎÏ»Î¤òÇË¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹173¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å123¥¥í¤ÇÈæ³ÓÅª¡È¾®Ê¼¡É¤Î²Ö¤ÎÉÙ»Î¤¬¡¢184¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å167¥¥í¤È¤¤¤¦µð´Á¤ÎÄá±Ñ»³¡Ê²»±©»³¡Ë¤È½½»°ÆüÌÜ¤Ë·ãÆÍ¤·¤¿¡£
¡¡²Ö¤ÎÉÙ»Î¤ÏÅÚÉ¶ºÝ¤ÇÂÎ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤È¡¢44¥¥íº¹¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¡¢¹ë²÷¤ËÄß¤Ã¤Æ¤«¤é´ó¤êÀÚ¤ê¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡µ¬³Ê³°¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«Äá±Ñ»³¤¬Äß¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¡×¡Ö²Ö¤ÎÉÙ»Î¤É¤ó¤À¤±¶¯¤¤¤ó¤¸¤ã¡£Äá±Ñ»³¤ËÎ¾²ö¤·¤È¤é¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡×¡Ö²Ö¤ÎÉÙ»Î¤ÏHONDA¤ÎHORNET¤°¤é¤¤¤Ê¤é»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö²Ö¤ÎÉÙ»Î¤µ¤ó¡¢¤¹¤²¤§¡ª¡¡¤¢¤½¤³¤«¤éÄß¤ë¤Î¤«¡Ä¡ª¡×¡Ö²Ö¤ÎÉÙ»Î¡¢¤¢¤ì¤À¤±¶»¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤³¤«¤éÄß¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¤Ï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡2022Ç¯½©¾ì½ê¤Ç½éÅÚÉ¶¡£2023Ç¯Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç¿·½½Î¾¤Ë¾º¿Ê¤·¡Öµ±Ë²¡×¤Ë²þÌ¾¡£º¸Â¤Î¥±¥¬¤Ç»°ÃÊÌÜÅ¾Íî¤·¡¢2024Ç¯²Æ¾ì½ê¤«¤é¤·¤³Ì¾¤òËÜÌ¾¤Î¡ÖÀîÉû¡×¤ËÌá¤·¡¢º£¾ì½ê¤«¤é¡Ö²Ö¤ÎÉÙ»Î¡×¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¡£
