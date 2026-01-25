¥³¡¼¥Ò¡¼¹âÆ¤Ë¥µ¥¶¥³¡¼¥Ò¡¼ÎëÌÚÂÀÏº¼ÒÄ¹¤¬¡Ö¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¡×¡¡ËèÇ¯Â³¤±¤Æ¤¤¿ºÇ¹âµé¥²¥¤¥·¥ã¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÍî»¥¤òÃÇÇ°
¡¡¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Î¥²¥¤¥·¥ã¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤Î¹âÆ¤ò¼õ¤±¡¢¥µ¥¶¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÏËèÇ¯Â³¤±¤Æ¤¤¿ºÇ¹âµé¤Î¥Ñ¥Ê¥Þ¥²¥¤¥·¥ã¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÍî»¥¤òÃÇÇ°¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯12·î22Æü¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÎëÌÚÂÀÏº¼ÒÄ¹¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤É»²²Ã¤·¤¿¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎëÌÚ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö1¥¥íÌó450Ëü±ß¤È24Ç¯¤ÎÌó3ÇÜ¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ê¡¢¥Ó¥Ã¥È¡ÊÆþ»¥¡Ë³Û¤¬7000Ëü±ß¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ç¥Ï¥Ã¤È²æ¤ËÊÖ¤ê¥Ñ¥Ê¥Þ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤ËSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ø¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¡Ù¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï2015Ç¯¤«¤é¤Ï10Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¤ÎºÇ¹âµé¥²¥¤¥·¥ã¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÍî»¥¡£ºòÇ¯¤Ï¡¢1¥¥íÌó160Ëü±ß¤ÎÆ¦¤ò2¼ïÎà¡Ê¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥É¥×¥í¥»¥¹¤È¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥×¥í¥»¥¹¡Ë20¥¥í¤º¤Ä·×40¥¥í¤òÌó6400Ëü±ß¤ÇÍî»¥¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£²ó¡¢20¥¥í¤º¤Ä¹ØÆþ¤¹¤ë¤È9000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£9000Ëü±ß¤¢¤ì¤Ð¿·Å¹ÊÞ¤ò2¸®¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¡¢¿·Å¹ÊÞ2¸®¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ÎÄ¹´üÊÝÂ¸¤äÅ¹ÊÞ¾Ê¿Í²½¤Î¤¿¤á¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤òÍ½Äê¤¹¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ¼ÒÄ¹¤¬¡ÖÍî»¥¤òÃÇÇ°¤·¤¿¤ª±¢¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤Æ·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¼Ò°÷¥Ð¥ê¥¹¥¿¤Î²÷µó¡£
¡¡9·î¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ð¥ê¥¹¥¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊJBC¡Ë¡×¤ÇËÜ´Ö·¼²ð¥Ð¥ê¥¹¥¿¤¬Í¥¾¡¤·¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¥«¥Ã¥×¡ÊJBrC¡Ë¡×¤ÇÈÓ郄ÏË¥Ð¥ê¥¹¥¿¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£Æ±¤¸´ë¶È¤¬2¤Ä¤Î¶¥µ»²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤ÇÀ¤³¦¤Ç¤â3ÎãÌÜ¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÆó¿Í¤È¤âÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£²æ¡¹¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ØËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¤È²þ¤á¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤âÍÆñ¤¤µ¡²ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¡¡º£¸å¤Ï¿¼Àù¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤ª¤¤¤·¤¤¥Ñ¥Ê¥Þ¥²¥¤¥·¥ã¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°ú¤Â³¤ÄÉ¤¤µá¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Â¾¤ÎÉÊ¼ï¤ä»ºÃÏ¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£