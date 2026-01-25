三井住友カードは、「冬旅GOGOキャンペーン！」を1月19日から2月28日まで実施している。

三井住友カードが発行する対象カードで、AIRDO（エア・ドゥ）、全日本空輸（ANA）、日本航空（JAL）、スカイマーク、ソラシドエア、スターフライヤー、アイベックスエアラインズ、オリエンタルエアブリッジ、ピーチ、JR東海、JR西日本で1万円（税込）以上利用した人を対象に、1万円ごとの利用を1口として、抽選で2,000名に5,050ポイントを付与する。上記条件を満たした上で、全国の対象バス会社91事業者をVisaのタッチ決済で乗車した人全員に、500ポイントを付与する。

エントリーは不要。JR東海・JR西日本のスマートEXやエクスプレス予約による利用も対象となるが、旅行会社経由の航空券購入やバス停留所でのショッピング・ICカードへの入金、キャンペーン期間外のカード利用日は対象外となる。

ポイントは4月末ごろに付与する。Oliveアカウントの解約や口座変更、カード券種変更に伴いアカウントを切り替えた場合は、切り替え前のアカウントには特典を付与しない。