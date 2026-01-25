遠方からでも行きたいと思う「広島県の道の駅」ランキング！ 2位「湖畔の里福富（東広島市）」を抑えた1位は？【2025年調査】
旅の途中で立ち寄るだけでなく、「その場所を目指して行きたい」と思わせる道の駅があります。ご当地グルメや絶景、体験型施設など、地域の魅力を存分に味わえるスポットは、訪れる人の心をつかんで離しません。
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
All About ニュース編集部は10月3〜5日、全国10〜70代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、遠方からでも行きたいと思う「広島県の道の駅」を紹介します！
【13位までの全ランキング結果を見る】
2位：湖畔の里福富（東広島市）／27票2位は「湖畔の里福富（東広島市）」でした。湖畔の里福富は、自然豊かな福富ダムの湖畔に広がる道の駅で、広大な芝生広場や大型遊具が家族連れに人気のスポットです。季節ごとの自然を感じられるロケーションと、地元食材を使ったグルメも魅力。ドライブ途中の休憩や観光にも最適です。
回答者からは「ダム湖の脇にあってキャンプや遊園地があって年齢を問わず楽しめるから」（40代女性／神奈川県）、「ピクニック感覚で利用でき、地元の野菜や果物が充実できるから」（30代女性／愛知県）、「自然の中でリラックスできる場所として注目していて、特に湖畔の景色と広大な公園が魅力的に感じたから」（30代男性／富山県）などのコメントがありました。
1位：スパ羅漢（廿日市市）／28票1位は「スパ羅漢（廿日市市）」でした。広島市中心部から車で約1時間の山間部にあるスパ羅漢は、天然温泉と地元特産の販売所を兼ねた癒しの道の駅。四季折々の自然美と、秘湯のような雰囲気が訪れる人々を魅了します。ドライブ旅の締めくくりにぴったりなスポットです。
回答者のコメントを見ると「ドライブの疲れを温泉で癒され、スッポン料理を食べてみたい」（40代女性／東京都）、「併設された温泉施設でのんびりし、地元食材を使った料理を食べると楽しいです」（60代男性／新潟県）、「温泉、露天風呂があるから。周辺を散策するのによいから」（40代女性／大阪府）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)