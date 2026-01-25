¡Ô´Ñ¸÷Îó¼Ö¤Ç¥×¥ÁìÔÂôÎ¹6Áª¡ÕÅßµ¨¸ÂÄê¤Î¡ÖÎ®É¹Êª¸ì¹æ¡×¤Ë»°Î¦¤³¤¿¤ÄÎó¼Ö¡ÄËþµÊ¤¹¤ë¥³¥Ä¤ò¥×¥í¤¬ÅÁ¼ø
¡¡ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥°¥ë¥á¤ä¼ÖÁë¤«¤é¤ÎÀä·Ê¡¢ ¿´¤È¤¤á¤¯ÆâÁõ¤Ê¤É¡¢°ÜÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤ËÊÑ¤ï¤ë¡Ö´Ñ¸÷Îó¼Ö¡×¡£½µ½÷À¤Âå¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡È¤´¤Û¤¦¤ÓÎó¼ÖÎ¹¡É¤ò¡¢Î¹¹Ô¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀ±Íµ¿å¤µ¤ó¤Ë¸·Áª¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ê¤â¤ß¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµ´¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë´ä¼ê¸©¤Î¡Ø¤³¤¿¤ÄÎó¼Ö¡Ù
Àä·Ê¤ä¥°¥ë¥á¤âËþµÊ¡ªÎó¼ÖÎ¹¤ÎÌ¥ÎÏ
¡Ö´Ñ¸÷Îó¼Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¼ê·Ú¤ËÈóÆü¾ï´¶¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤È¤³¤í¡£¤¿¤À°ÜÆ°¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿©»ö¤ÎÄó¶¡¤¬¤¢¤ëÎó¼Ö¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Àã¸¶¤ò¶î¤±È´¤±¤ëSL¤Ê¤É¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÀä·Ê¤ò³Ú¤·¤á¤ëÎó¼Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Îó¼Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¾è¼Ö·ô¤À¤±¤ò¹ØÆþ¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤¬³Ú¤·¤á¤ë±ØÊÛ¤ä¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÇã¤Ã¤Æ¾è¼Ö¤¹¤ë¤Î¤â°ì°Æ¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ±¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¸Ä¼¼¤ä¥é¥¦¥ó¥¸¤¬¤¢¤ë¥ê¥Ã¥Á¤ÊÎó¼Ö¤â¤¢¤ê¡¢Å´Æ»¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½÷ÀµÒ¤äÃæ¹âÇ¯ÁØ¤ÎÉ×ÉØ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼ÖÎ¾¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ë¥È¥¤¥ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÜÆ°Ãæ¤ÎÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¤¤Î¤âÃæ¹âÇ¯À¤Âå¤Ë¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¡¡´Ñ¸÷ÃÏ¤äÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Þ¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Î¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢±¿Å¾¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢É×ÉØ¤ä¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤¯¿©»ö¤ä¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢Îó¼ÖÎ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍøÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡×
Î®É¹Êª¸ì¹æ¡¿ËÌ³¤Æ» JR¶üÌÖËÜÀþ
¡¡Åßµ¨¸ÂÄê¤ÎÂç¿Íµ¤´Ñ¸÷Îó¼Ö¡¢¼ÖÁë¤«¤éË¾¤à°ìÌÌ¤ÎÎ®É¹¤Ï°µ´¬¡ª
¡¡JR¶üÌÖËÜÀþ¤Î¡ÖÎ®É¹Êª¸ì¹æ¡×¤Ï¡¢Î®É¹¤¬ÅþÍè¤¹¤ë¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯³¤±è¤¤¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¡ÈÅßµ¨¸ÂÄê¡É¤Î´Ñ¸÷Îó¼Ö¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤ËÅß¤À¤«¤é¤³¤½³Ú¤·¤á¤ëÎó¼Ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¥í¡¼¥«¥ëÀþ¤Î¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÖÁë¤«¤éË¾¤à°ìÌÌ¤ÎÎ®É¹¸¶¤ÈÃÎ¾²Ï¢»³¤ÎÀä·Ê¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¶üÏ©±Ø¤«¤éÌÖÁö±Ø¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ø¶üÌÖÀþ¥Õ¥ê¡¼¥Ñ¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢¶üÌÖÀþ¤ÎÉáÄÌ¡¦²÷Â®Îó¼Ö3Æü´Ö¾è¤êÊüÂê¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤×¤Ç¤â¾è¼Ö¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÖÁö¥¨¥ê¥¢¤òËþµÊ¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤½¤Á¤é¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡×¡ÊÀ±¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡Î±¿¹Ô¶è´Ö¡ÏJRÌÖÁö±Ø¡ÁÃÎ¾²¼ÐÎ¤±Ø
¡ÎÎÁ¶â¡Ï¾è¼Ö·ô1040±ß¡Ü»ØÄêÀÊ·ô840±ß¡Ê»ØÄêÀÊÍøÍÑ»þ¡Ë
¡Ö±¿¹Ô´ü´Ö¡Ï1·î31Æü¡Á3·î1Æü¡¢3·î7Æü¡¦8Æü
¡ÎÍ½Ìó¡Ï»ØÄêÀÊ·ô¤ÏÁ´¹ñ¤ÎJR¤Î¼ç¤Ê±Ø¡Ê¤ß¤É¤ê¤ÎÁë¸ý¡Ë¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¤¨¤¤Í¤Ã¤È¡×¤Ç¹ØÆþ²Ä
¡ÎÌä¹ç¤»¡Ï011-222-7111¡ÊJRËÌ³¤Æ»ÅÅÏÃ°ÆÆâ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¤³¤¿¤ÄÎó¼Ö¡¿´ä¼ê¸© »°Î¦Å´Æ»
¡¡ºÂÀÊ¤¬¤³¤¿¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÎó¼Ö¡¢»°Î¦¤Î¡Ö³¤¤Î¹¬ÊÛÅö¡×¤â³°¤»¤Ê¤¤¡ª
¡¡Ä«¥É¥é¡Ø¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¥í¥±ÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢´ä¼ê¸©¡¦»°Î¦³¤´ß±è¤¤¤òÁö¤ë¥í¡¼¥«¥ëÀþ¡Ö»°Î¦Å´Æ»¡×¡£Åß¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬¡¢ºÂÀÊ¤¬¡È¤³¤¿¤Ä¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤³¤¿¤ÄÎó¼Ö¡×¡£¤³¤ÎÎó¼Ö¤Ë¾è¤ë¤¿¤á¤ËÁ´¹ñ¤«¤é¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¤½¤¦¡£
¡Öµ×»ü±Ø¤ÈµÜ¸Å±Ø¤Î´Ö¤ò¡¢Åß¤ÎÅÚÆü½Ë¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ±ýÉü¤·¤Æ±¿¹Ô¤¹¤ëÎó¼Ö¤Ç¤¹¡£¤³¤¿¤Ä¤Ç¤Ì¤¯¤Ì¤¯¤È²¹¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤éÎó¼Ö¤ËÍÉ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡±èÀþ¤Ë¤Ï¥È¥ó¥Í¥ë¤¬Â¿¤¤¤Ö¤ó¡¢¹â¤¤¾ì½ê¤Ë¤«¤«¤ë¶¶¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤³¤«¤é¸«¤¨¤ëÂÀÊ¿ÍÎ¤Ï¤Þ¤µ¤ËÀä·Ê¡£»öÁ°Í½Ìó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ï¤Ó¤ä¤¦¤Ë¤Ê¤É¡¢»°Î¦¤Î³¤¤Î¹¬¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡×
¡Î±¿¹Ô¶è´Ö¡Ï»°Î¦Å´Æ»¥ê¥¢¥¹Àþ¡¡µ×»ü±Ø¡ÁµÜ¸Å±Ø¡ÊÄê´üÊØ¡Ë¡¿µÜ¸Å±Ø¡Áµ×»ü±Ø¡ÊÎ×»þÊØ¡Ë
¡ÎÎÁ¶â¡ÏÂç¿Í3000±ß¡¢¾®¿Í1500±ß¡ÊÁ´ÀÊ»ØÄê¡Ë
¡Î±¿¹Ô´ü´Ö¡Ï3·î8Æü¤Þ¤Ç¤ÎÅÚ¡¦Æü¡¦½Ë
¡ÎÍ½Ìó¡Ï»°Î¦Å´Æ»¸ø¼°HP¡Êhttps://www.sanrikutetsudou.com/¡Ë
¡ÎÌä¹ç¤»¡Ï»°Î¦Å´Æ»¡Ê³ô¡ËÎ¹µÒ±Ä¶ÈÉô 0193-62-2215
¾è¤ëÁ°¤ËÃÎ¤ê¤¿¤¤´Ñ¸÷Îó¼Ö¤òËþµÊ¤¹¤ë¥³¥Ä
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤ä¾ðÊó¼ý½¸¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ç¡ª
¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÎó¼Ö¤Ï¼«¼ÒHP¤«¤é¤ÎÍ½ÌóÀ©¡£¹Ô¤¤¿¤¤Æü¤ÎÌó1¤«·îÁ°¤«¤éÍ½Ìó¤¬»Ï¤Þ¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢30Ê¬¤ÇËþÀÊ¤Ë¤Ê¤ë¿Íµ¤Îó¼Ö¤â¡£
¡¡¿©»öÉÕ¤¥×¥é¥ó¤¬Áª¤Ù¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌÂ¤ï¤º¤½¤Ã¤Á¤òÁª¤Ö¤Î¤¬Àµ²ò¡£Á´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤·¡¢¤¢¤È¤Ç¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉÕ¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡Ù¤È¸å²ù¤·¤Þ¤»¤ó¡×
µ®½ÅÉÊ¤ò»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¾®¤µ¤¤¥Ð¥Ã¥°¤¬É¬¿Ü
¡ÖÅÓÃæ±Ø¤Ç¤ÎµÇ°»£±Æ¥¿¥¤¥à¤ä¡¢¼ÖÆâÈÎÇä¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¤¬¤¢¤ë¼ÖÎ¾¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤¤°ÜÆ°¤äÊª¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤¬°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤äµ®½ÅÉÊ¡¢¥«¥á¥é¤ò»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¾®¤µ¤Ê¥Ð¥Ã¥°¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¡×
SLÂç¼ù¡õ¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢X¡¿ÆÊÌÚ¸© ÅìÉðÅ´Æ»
¡¡Í¥²í¤Ë³Ú¤·¤à¥ê¥Ã¥Á¤ÊÆÃµÞ¤ÈSL¡¢²¹Àô¡ßÎó¼Ö¤Î¤¢¤ï¤»¥ï¥¶¤ÇÅß¤Î¤´Ë«ÈþÎ¹
¡¡²¹ÀôÎ¹¤ò·ó¤Í¤ë¤Ê¤é¡¢ÅìÉðÅ´Æ»¤Î2¤Ä¤ÎÎó¼Ö¤ò¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¡¢Æü¸÷¡¦µ´ÅÜÀî¥¨¥ê¥¢¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¥³¡¼¥¹¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤ÈÀ±¤µ¤ó¡£
¡Ö¡Ø¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢ X¡Ù¤ÏÀõÁð¤«¤éÅìÉðÆü¸÷±Ø¡¦µ´ÅÜÀî²¹Àô±Ø´Ö¤òÁö¤ë¿··¿ÆÃµÞ¤Ç¡¢¡Ø¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥·¡¼¥È¡Ù¤Î¤Û¤«¡¢1ÊÔÀ®¤Ë1¼¼¤·¤«¤Ê¤¤¡Ø¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¥¹¥¤¡¼¥È¡Ù¤Ê¤ÉÁ´6¼ï¤ÎºÂÀÊ¥¿¥¤¥×¤¬¤½¤í¤¤¡¢¥«¥Õ¥§¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤âÊ»Àß¡£
¡¡²¼º£»Ô±Ø¤Ç¡ØSLÂç¼ù¡Ù¤Ë¾è¼Ö¤¹¤ì¤Ð¡¢µ´ÅÜÀî²¹Àô¤Þ¤ÇÀã·Ê¿§¤ÎÃæ¤òµ¥Å«¤È¤È¤â¤ËÁö¤ë¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÊÎó¼ÖÎ¹¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Î¹¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ï¡¢µ´ÅÜÀî²¹Àô¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²¹¤Þ¤Ã¤Æ¡×
SLÂç¼ù
¡Î±¿¹Ô¶è´Ö¡ÏÅìÉðµ´ÅÜÀîÀþ ²¼º£»Ô±Ø¡Áµ´ÅÜÀî²¹Àô±Ø
¡ÎÎÁ¶â¡Ï¾è¼Ö·ô¡ÜºÂÀÊ»ØÄêÎÁ¶â¡ÊÂç¿Í1000±ß¡Á¡Ë
¡Î±¿¹Ô´ü´Ö¡ÏÄÌÇ¯¡Ê±¿Å¾¥À¥¤¥ä¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÍ×»²¾È¡Ë
¡ÎÍ½Ìó¡ÏÅìÉðÀþ³Æ±Ø¤Î·ôÇäµ¡¡¦Áë¸ý¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥È¥Ö¥Á¥±¡×¤Ç¹ØÆþ²Ä
¡ÎÌä¹ç¤»¡Ï03-5962-0102¡ÊÅìÉðÅ´Æ»¤ªµÒ¤µ¤Þ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢ X
¡Î±¿¹Ô¶è´Ö¡ÏÅìÉð¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¡¦Æü¸÷Àþ¡¦µ´ÅÜÀîÀþ¡¡ÀõÁð±Ø¡ÁÅìÉðÆü¸÷±Ø¡¦µ´ÅÜÀî²¹Àô±Ø
¡ÎÎÁ¶â¡Ï¾è¼Ö·ô¡Ü³Æ¥·¡¼¥ÈËè¤ÎÆÃµÞÎÁ¶â¡¦ÆÃÊÌºÂÀÊÎÁ¶â
¡Î±¿¹Ô´ü´Ö¡ÏÄÌÇ¯
¡ÎÍ½Ìó¡ÏÅìÉðÀþ³Æ±Ø¤Î·ôÇäµ¡¡¦Áë¸ý¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥È¥Ö¥Á¥±¡×¤Ç¹ØÆþ²Ä
¡ÎÌä¹ç¤»¡Ï03-5962-0102¡ÊÅìÉðÅ´Æ»¤ªµÒ¤µ¤Þ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
À¾Éð Î¹¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö52ÀÊ¤Î»êÊ¡¡×¡¿ºë¶Ì¸© À¾ÉðÅ´Æ»
¡¡ÍÌ¾¥·¥§¥Õ´Æ½¤¤Îµ¨Àá¤ÎÎÁÍý¤ËÀå¸Ý¡ª·Ê¿§¤ÈÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤à¡¢Âç¿Í¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥óÎó¼Ö
¡ÖÄê°÷52¿Í¤Î´Ñ¸÷Îó¼Ö¤Ç¡¢¼ÖÁë¤Î·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤Ä¤Ä¡¢ÍÌ¾¥·¥§¥Õ´Æ½¤¤Îµ¨Àá¤Î¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡ÈìÔÂô¤Ê´Ñ¸÷Îó¼Ö¡É¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥ó¤Ï¥Ö¥é¥ó¥Á¤È¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î2¼ïÎà¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤âÎ¹¹ÔÂå¶â¤Ë¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢1Ëü±ßÂæ¤Çµ¤·Ú¤ËÈóÆü¾ï¤Î¿©ÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏÅª¡£
¡¡ÃÓÂÞ±Ø¡¦À¾Éð¿·½É±Ø¤«¤éÃáÉãÊýÌÌ¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¡¢½ªÅÀ¤ÎÀ¾ÉðÃáÉã±Ø¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢±ØÄ¾·ë¤ÎÆüµ¢¤ê²¹Àô»ÜÀß¤ä¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î»°Ê÷¿À¼Ò¤ËÂ¤ò±ä¤Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¸«¤É¤³¤í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¡£Åß¤Ë¤Ï¡¢À¾ÉðÃáÉãÀþ¡¦°²¥öµ×ÊÝ±Ø¼þÊÕ¤ÇÉ¹Ãì¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢µ¨Àá¤Î³Ú¤·¤ß¤â¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Î±¿¹Ô¶è´Ö¡ÏÃÓÂÞ±Ø¡ÁÀ¾ÉðÃáÉã±Ø´Ö¡¿À¾Éð¿·½É±Ø¡ÁÀ¾ÉðÃáÉã±Ø´Ö¤Ê¤É
¡ÎÎÁ¶â¡Ï¥Ö¥é¥ó¥Á¥³¡¼¥¹Âç¿Í1Æü15000±ß¡Á¡¿¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹Âç¿Í1¿Í18000±ß¡Á¡Ê¤É¤Á¤é¤âÀ¾ÉðÀþ1Æü¥Õ¥ê¡¼¤¤Ã¤×¹þ¤ß¡Ë
¡Î±¿¹Ô´ü´Ö¡ÏÅÚµÙÆü¤òÃæ¿´¤ËÇ¯´ÖÌó100ÆüÄøÅÙ±¿¹Ô
¡ÎÍ½Ìó¡Ï¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤«¤é¿½¤·¹þ¤ß¡Ìhttps://www.seiburailway.jp/railways/seibu52-shifuku/¡Í¡Ê´°Á´Í½ÌóÀ©¡Ë
¡ÎÌä¹ç¤»¡Ï0570-005-712¡ÊÀ¾ÉðÅ´Æ»¤ªµÒ¤µ¤Þ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
°ËÍ½Æç¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡¿°¦É²¸© JR»Í¹ñ
¡¡ÆüËÜ¤ÎÍ¼ÆüÉ´Áª¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡È³¤¤È±Ø¤ÎÀ¸¤ß½Ð¤¹Àä·Ê¡É4¤Ä¤Î¥³¡¼¥¹¤«¤éÁª¤Ù¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³
¡¡JR»Í¹ñ¤¬½é¤á¤Æ¼ê¤¬¤±¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê´Ñ¸÷Îó¼Ö¡Ö°ËÍ½Æç¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡×¤Ï¡¢±èÀþ¤ÎÉ÷·Ê¤â¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤âÆÃÊÌ¡£
¡ÖÆ±¾è¤¹¤ë¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤ÎÃúÇ«¤ÊÀÜµÒ¤ä¡¢¼ÖÆâ¤«¤é¸«¤¨¤ë³¤±è¤¤¤Î·Ê¿§¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£1Æü4ÊØ¤Î±¿¹Ô¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Ä«¿©¡¦¥é¥ó¥Á¡¦¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ê¤ÉÊØ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿©»ö¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢ÎÁÍý¤Ï2¤«·î¤´¤È¤ËÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¾è¼Ö·ô¡¢ÆÃµÞ·ô¤Î¤Û¤«¤Ë¿©»öÂå¤¬ÊÌÅÓÉ¬Í×¤Ç¡¢¿©»ö¤Î¥³¡¼¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎÁ¶â¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¿Í1¿Í¤¢¤¿¤êÌó1Ëü±ß°Ê²¼¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤ÎÊØ¤â¡¢ÆüËÜ°ì³¤¤Ë¶á¤¤±Ø¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ø²¼Æç±Ø¡Ù¤Ç¤Î»£±Æ¥¿¥¤¥àÉÕ¤¡£À¥¸ÍÆâ³¤¤òË¾¤à¥Û¡¼¥à¤«¤é¤Î·Ê¿§¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç³¨ÍÕ½ñ¤Î¤è¤¦¡£
¡¡Í¼ÊýÈ¯¤ÎÊØ¤Ç¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤Í¼Æü¤¬³¤¤ËÄÀ¤à¸¸ÁÛÅª¤Ê»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¹ßÀãÎÌ¤â¾¯¤¯¡¢Åß¤Î´Ñ¸÷Îó¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤Ï±¿µÙ¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¤¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£¾¾»³¤ÎÆ»¸å²¹Àô¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢½¼¼Â¤·¤¿Î¹¤Î¥â¥Ç¥ë¥³¡¼¥¹¤Ë¡×
¡Î±¿¹Ô¶è´Ö¡ÏÍ½»¾Àþ¡¡¾¾»³±Ø¡Á°ËÍ½Âç½§±Ø¡¿È¬È¨ÉÍ±Ø¤Û¤«
¡ÎÎÁ¶â¡Ï±¿ÄÂ¡ÜÆÃµÞÎÁ¶â¡Ü¥°¥ê¡¼¥óÎÁ¶â¡Ê¿©»öÂå¤ÏÊÌÅÓÍ½ÌóÀ©¡Ë
¡Î±¿¹Ô´ü´Ö¡ÏÅÚ¡¦Æü¡¦½Ë¤òÃæ¿´¤Ë±¿¹Ô
¡ÎÍ½Ìó¡Ï»ØÄêÀÊ·ô¤ÏÁ´¹ñ¤ÎJR¤Î¼ç¤Ê±Ø¡Ê¤ß¤É¤ê¤ÎÁë¸ý¡Ë¤Þ¤¿¤Ï¼ç¤ÊÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤Ë¤Æ¹ØÆþ²Ä
¡ÎÌä¹ç¤»¡Ï0570-00-4592¡ÊJR»Í¹ñÅÅÏÃ°ÆÆâ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
ÆÃµÞ¤Õ¤¿¤ÄÀ±4047¡¿º´²ì¸©¡¦Ä¹ºê¸© JR¶å½£
¡¡2¤Ä¤Î³¤¡¢2¤Ä¤Î¥ë¡¼¥È¡¢º´²ì¤ÈÄ¹ºê¤Î¡È³¤¤á¤°¤êÎó¼Ö¡É¤Ç¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È²¹Àô¤â
¡ÖÀ¾¶å½£¤Î³¤¤á¤°¤ê¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÆÃµÞ¡Ö¤Õ¤¿¤ÄÀ±4047¡×¤Ï¡¢ÍÌÀ³¤¤ÈÂçÂ¼ÏÑ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³¤±è¤¤¤òÁö¤ë2¤Ä¤Î¥ë¡¼¥È¤Ç³Ú¤·¤á¤ë´Ñ¸÷Îó¼Ö¡£
¡Ö¸áÁ°ÊØ¤Ïº´²ì¸©¡¦ÉðÍº²¹Àô±Ø¤«¤éÄ¹ºê±Ø¤Ø¸þ¤«¤¦¡ØÍÌÀ³¤¥³¡¼¥¹¡Ù¡¢¸á¸åÊØ¤Ï¤½¤ÎµÕ¥ë¡¼¥È¤ÇÂçÂ¼ÏÑ±è¤¤¤òÁö¤ë¡ØÂçÂ¼ÏÑ¥³¡¼¥¹¡Ù¤Ç¡¢ÌÜÅªÃÏ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥ë¡¼¥È¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡¡Ã¯¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥é¥¦¥ó¥¸¤Ï¼Ì¿¿±Ç¤¨¤¹¤ë¹ë²Ú¤Ê¤Ä¤¯¤ê¤Ç¡¢ÂçÂ¼ÏÑ¥³¡¼¥¹¸ÂÄê¤ÇÍ½ÌóÉ¬¿Ü¤Î¡ØÄ¹ºê¥¹¥Õ¥ì¡Ù¤Ê¤É¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤â½¼¼Â¤Ç½÷À¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£Î¹¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¡¢½ªÅÀ¡¦ÉðÍº²¹Àô¤Ç¡ÈÈþ¿Í¤ÎÅò¡É¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÅòÆ¦Éå¤äÃÏ¸µ¥°¥ë¥á¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×
¡Î±¿¹Ô¶è´Ö¡Ï¸áÁ°ÊØ¡¡ÉðÍº²¹Àô¢ªÄ¹ºê¡ÊÄ¹ºêËÜÀþ·ÐÍ³¡Ë¸á¸åÊØ¡¡Ä¹ºê¢ªÉðÍº²¹Àô¡ÊÂçÂ¼Àþ·ÐÍ³¡Ë
¡ÎÎÁ¶â¡Ï¾è¼Ö·ô¡ÜÆÃµÞÎÁ¶â¡Ê¶è´Ö¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¡Ë
¡Î±¿¹Ô´ü´Ö¡Ï¶â¡¦ÅÚ¡¦Æü¡¦·î¡¦½ËÆü¤òÃæ¿´¤Ë±¿¹Ô
¡ÎÍ½Ìó¡ÏJR¶å½£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¡¢¤ß¤É¤ê¤ÎÁë¸ýÅù¤Ç¹ØÆþ²Ä
¡ÎÌä¹ç¤»¡Ï0570-04-1717¡ÊJR¶å½£ÅÅÏÃ°ÆÆâ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
À± Íµ¿å¤µ¤ó¡üÎ¹¹Ô¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢ÊÔ½¸¼Ô¡£¼ç¤ËÅ´Æ»¡¢¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¡¢¹Ò¶õ¡¢ÃÏ°è¿¶¶½¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¡¦ÊÔ½¸¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£¡ØJTB»þ¹ïÉ½¡Ù¡Ø¤ë¤ë¤Ö¥¯¥ë¡¼¥º¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËJTB¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡ËÊÔ½¸¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡£´Ñ¸÷¡¦Î¹¹Ô¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤â¾Ü¤·¤¤¡£
