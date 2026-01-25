Ž¢»ÒÇ¤ÎÆ°²èŽ£¤ò1Ê¬¸«¤ë¤À¤±¤Ç½¸ÃæÎÏ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ÄºÇ¿·¸¦µæ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡É¥³¡¼¥Ò¡¼°Ê³°¡É¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë²óÉüË¡
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ËÙÅÄ½¨¸ã¡Ø¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥É¡¢¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥É¡¢²Ê³ØÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤ò¥à¥À¤Ë¤·¤Ê¤¤¿Í¤Î½¬´·¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£1Ê¬´Ö¤Î»É·ã¤ÇÇ¾ÈèÏ«¤Ï²óÉü¤¹¤ë
»õËá¤¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¸ý¤òÀ¶·é¤Ë¤·¡¢Ãî»õ¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¡ÖÇ¾¤ÎÈèÏ«¤ò²óÉü¤µ¤»¡¢½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¯¤Ù¤¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²Ö²¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÈÀéÍÕÂç³Ø¤¬¡¢·×»»ºî¶È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈèÏ«¤·¤¿»²²Ã¼Ô¤Ë»õËá¤¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Ç¾¤ä¿´Íý¤Î¾õÂÖ¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶¦Æ±¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢»õËá¤¤ò¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤ËÈæ¤Ù¡¢Ç¾¤ÎÈèÏ«ÅÙ¤¬Í°Õ¤ËÄã¸º¤·¡¢Ãí°ÕÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ë·¹¸þ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å´¶¡×¡Ö¤¹¤Ã¤¤ê´¶¡×¤â¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»õËá¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¾¤¬³èÀ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¸¦µæ¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÅý¹çÀ¸Íý¸¦µæ¼êË¡¡×¤È¤¤¤¦¡¢Ç¾ÇÈ¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥«¡¼¥Æ¥¹¥È¡¦VAS¡Ê¼«¸ÊÉ¾²Á¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö»õËá¤¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÇùÁ³¤È¤·¤¿¼ç´Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ËÇ¾¤ÎÈèÏ«¤¬·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬À¸Íý³ØÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
»Å»ö¤äÊÙ¶¯¤Î¹ç´Ö¤Ë»õ¤òËá¤¯¡£1¡Á2Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤ÎÆ°ºî¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Îºî¶È¸úÎ¨¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÎä¤¿¤¤¥¿¥ª¥ë¤Ç´é¤ò¿¡¤¯¡×¤À¤±¤Ç½¸ÃæÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ë
Æ±ÍÍ¤Ë¡¢Îä¤¿¤¤¥¿¥ª¥ë¤Ç´é¤ò¿¡¤¯¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤â¡¢Èè¤ì¤¿Ç¾¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤»¡¢½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¦¤¨¤ÇÍ¸ú¤Ç¤¹¡£ÅÅÎÏÃæ±û¸¦µæ½ê¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÅÅÃæ¸¦HFC¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÃ»»þ´Ö¤Î²¾Ì²¤ò¤È¤Ã¤¿¸å¡¢²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¤â³ÐÀÃÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢ºî¶ÈÀ®ÀÓ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«¡×¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Îä¤¿¤¤¥¿¥ª¥ë¤Ç´é¤ò¿¡¤¯¤³¤È¤¬¡¢¡ÖÂ¨¸úÀ¡×¤È¡Ö»ýÂ³À¡×¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÍ¥¤ì¤¿ÊýË¡¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ã»»þ´Ö¤Ç³ÐÀÃÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÎä¤¿¤¤¥¿¥ª¥ë¤Ç´é¤ò¿¡¤¯¤³¤È¡×¡Ö¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡×¡Ö¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬Í¸ú¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Îºî¶È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÄ¹¤¯°Ý»ý¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÎä¤¿¤¤¥¿¥ª¥ë¤Ç´é¤ò¿¡¤¯¤³¤È¡×¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¤³¤È¡×¡ÖÂçÆ¦¥Ú¥×¥Á¥É¤òÀÝ¤ë¤³¤È¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Îä¤¿¤¤¥¿¥ª¥ë¤Ç´é¤ò¿¡¤¯¤³¤È¤À¤±¤¬¡¢Î¾Êý¤Î¾ò·ï¤òÍ£°ìËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤äÊÙ¶¯¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡¢Ì²µ¤¤ä½¸ÃæÎÏ¤ÎÄã²¼¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢»õËá¤¤ò¤·¡¢Îä¤¿¤¤¥¿¥ª¥ë¤Ç´é¤ò¿¡¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Æ¬¤¬ºÆ¤Ó¥·¥ã¥¥Ã¤È¤·¤Æ¡¢¸úÎ¨¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Èè¤ì¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤ËÇ¾¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢½¸ÃæÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤»¤ëÊýË¡¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¡¢»þ´Ö¤ò¥à¥À¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¦¤¨¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥³¡¼¥Ò¡¼¤è¤ê¤â³¬ÃÊ¾º¹ß¤¬¸ú²ÌÅª
»Å»ö¤äÊÙ¶¯¤ÎÅÓÃæ¤ÇÌ²µ¤¤Ë½±¤ï¤ì¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿¤é¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤Ç¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤òÀÝ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤Ï³¬ÃÊ¤Î¾º¹ß±¿Æ°¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢Âç³Ø¤Î¥é¥ó¥É¥ë¥Õ¤È¥ª¡¼¥³¥Ê¡¼¤Ë¤è¤ë¼Â¸³¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥óÀÝ¼è¤Î½¬´·¤¬¤¢¤ë½÷»ÒÂçÀ¸18¿Í¤Ë¡¢°ìÆüÃæ¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÁ°¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ä¤Ä¡¢
¡üµ¶Ìô¡Ê¥×¥é¥»¥Ü¡Ë¤òÀÝ¼è¤¹¤ë
¡ü30ÃÊ¤Î³¬ÃÊ¤ò10Ê¬´Ö¤«¤±¤Æ¾å¤ê²¼¤ê¤¹¤ë
¤È¤¤¤¦3¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤±¡¢¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢³¬ÃÊ¾º¹ß¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢µ²±ÎÏ¡¦½¸ÃæÎÏ¡¦¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¸þ¾å¤·¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥óÀÝ¼è¤äµ¶Ìô¤Ç¤ÏÌÀ³Î¤ÊÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÆ°¤¯¡×¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¾å¤¬¤ëÊýË¡¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤òÀÝ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï·ìÎ®¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·Ú¤¤±¿Æ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁ´¿È¤Î·ì±Õ¤¬½Û´Ä¤·¡¢»ÀÁÇ¤¬Ç¾¤Ø¹Ô¤ÅÏ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬Ç¾¤òÌÜ³Ð¤á¤µ¤»¡¢½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥í¥ó¥É¥óÂç³Ø¤Î¥¨¥É¥â¥ó¥º¤é¤Ï¡¢Èï¸³¼Ô¤ò2¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤±¡¢ÊÒÊý¤Ë¤ÏÌó500¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¿å¤ò°û¤Þ¤»¤Æ¤«¤é¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤Ë¤Ï²¿¤â°û¤Þ¤»¤º¤ËÃÎÅªºî¶È¤ò¹Ô¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¿å¤ò°û¤ó¤À¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢Ãí°ÕÎÏ¤ÈÈ½ÃÇÎÏ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ú¤¤±¿Æ°¤È¿åÊ¬Êäµë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¡¢½¸ÃæÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ºî¶ÈÁ°¤Ë¡¢³¬ÃÊ¤ò¾å¤ê¡¢Â©¤¬¾¯¤·¾å¤¬¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¾õÂÖ¤Ç¿å¤ò°ìÇÕ°û¤à¡£¤¿¤Ã¤¿¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢Æ¬¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¡¢ºî¶È¤ÎÆþ¤ê¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£10Ê¬ÄøÅÙ¤Î»¶Êâ¤¬½¸ÃæÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤¹
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥ê¥Î¥¤Âç³Ø¥·¥«¥´¹»¤Î¥µ¥é¥¹¤é¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢»¶Êâ¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èï¸³¼Ô¤ò¡ÖÊâ¤¯¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È¡ÖºÂ¤Ã¤ÆÉ÷·Ê¤òÄ¯¤á¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ËÊ¬¤±¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸ÀÍÕ¤Îµ²±¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Êâ¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤Û¤¦¤¬À®ÀÓ¤¬¹â¤¯¡¢½¸ÃæÎÏ¤Î»ýÂ³»þ´Ö¤âÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÂ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢»þ¡¹¤ÏÂÎ¤ò·Ú¤¯Æ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬Áý¤·¡¢Ç¾¤â¤è¤¯Æ¯¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Û¤É¡¢Ì²µ¤¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤È¤¤ä½¸ÃæÎÏ¤ÎÄã²¼¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ï¡¢»×¤¤¤¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢10Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢³¬ÃÊ¤Î¾å¤ê²¼¤ê¤ä»¶Êâ¤ò¤·¡¢¿åÊ¬¤òÀÝ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î10Ê¬¤¬¡¢½¸ÃæÎÏ¤È¤Ò¤é¤á¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¸°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¡×¤Ç¤âÇ¾¤Ï¥ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤ë
¡Ö½¸Ãæ¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ»Å»ö¤¬¼ê¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢ÌµÍý¤Ë´¶¾ð¤ò¤Ê¤À¤á¡¢½¸Ãæ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹¤ò¤·¤Æ¡¢´¶¾ð¤ò¾¯¤·¤º¤é¤¹¤Û¤¦¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¤Ê¬Å¾´¹¤¬¡¢Ç¾¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤â¤Î¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¹ÅçÂç³Ø¤ÎÆþ¸ÍÌî¹¨¶µ¼ø¤é¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢»ÒÇ¤ä»Ò¸¤¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ê¤É¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¼Ì¿¿¤ò1Ê¬¡Á1Ê¬È¾¸«¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ºî¶È¸úÎ¨¤ä½¸ÃæÎÏ¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¡Ö¤â¤Ã¤È¤è¤¯¸«¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤È½¸ÃæÎÏ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤êÄ¾¤¹¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¤ÏÌþ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢½¸ÃæÎÏ¤ò¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤Æ¤â¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö3Ê¬¥Æ¥È¥ê¥¹¡×¤ÇÀ¸»ºÀ¤¬¸þ¾å
¤Û¤«¤Ë¡¢3Ê¬¤À¤±¥Æ¥È¥ê¥¹¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥×¥ê¥Þ¥¹Âç³Ø¤Î¥·¥å¥³¥ë¥«¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤é¤Ï¡¢18ºÐ¤«¤é30ºÐ¤ÎÂç³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¤ªÊ¢¤¬¸º¤Ã¤¿¤È¤¤äÌ²µ¤¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¡¢3Ê¬´Ö¤À¤±¥Æ¥È¥ê¥¹¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¤¤¤¦¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¥Æ¥È¥ê¥¹¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤ËÈæ¤Ù¡¢Íßµá¤Î¶¯¤µ¤ÈÉÑÅÙ¤¬Ìó20¡óÄã²¼¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥Æ¥È¥ê¥¹¤Ë°Õ¼±¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿©Íß¤äÌ²µ¤¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¥³¥á¥Ç¥£±ÇÁü¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤â¡¢À¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¥©¡¼¥ê¥Ã¥¯Âç³Ø¤Î¥ª¥º¥ï¥ë¥É¤é¤Î¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢Èï¸³¼Ô¤Ë5Ê¬ÄøÅÙ¤Î¥³¥á¥Ç¥£±ÇÁü¤ò»ëÄ°¤µ¤»¤¿¸å¤Çºî¶È¤ò¹Ô¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢À¸»ºÀ¤¬10¡Á12¡ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥á¥Ç¥£±ÇÁü¤ò´Ñ¤Æ¹¬Ê¡´¶¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¡¢Ãí°ÕÎÏ¤ä»×¹Í¤Î½ÀÆðÀ¤¬Áý¤·¡¢¹ÔÆ°¤Î¼Á¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢Èá¤·¤¤½ÐÍè»ö¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢À¸»ºÀ¤¬²¼¤¬¤ë·¹¸þ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»Å»ö¤äÊÙ¶¯¤ËÂÐ¤·¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¤Ê¬¤¬¾è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤ä¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¡¢ÌµÍý¤Ë´èÄ¥¤êÂ³¤±¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸úÎ¨¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢»×¤¤¤¤Ã¤Æ1¡Á3Ê¬ÄøÅÙ»þ´Ö¤ò³ä¤¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡¢¥Æ¥È¥ê¥¹¤ò3Ê¬¤À¤±¤¹¤ë¡¢ÌÌÇò¤¤¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ò´Ñ¤ë¤Ê¤É¡¢´¶¾ð¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç½¸ÃæÎÏ¤¬Ìá¤ê¡¢¸úÎ¨¤¬¾å¤¬¤ê¡¢·ë¶É¤Ï»þ´Ö¤Î¥à¥À¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÙÅÄ ½¨¸ã¡Ê¤Û¤Ã¤¿¡¦¤·¤å¤¦¤´¡Ë
ÌÀ¼£Âç³ØË¡³ØÉô¶µ¼ø¡¢¸À¸ì³ØÇî»Î
1999Ç¯¡¢¥·¥«¥´Âç³Ø¸À¸ì³ØÉôÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡ÊPh.D. in Linguistics¡¢¸À¸ì³ØÇî»Î¡Ë¡£2000Ç¯¡¢Î©Ì¿´ÛÂç³ØË¡³ØÉô½õ¶µ¼ø¡£2005Ç¯¡¢¥è¡¼¥¯Âç³Ø¥ª¥º¥°¥Ã¥É¥Û¡¼¥ë¡¦¥í¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡¢2008Ç¯Æ±Çî»Î²ÝÄøÃ±°Ì¼èÆÀÂà³Ø¡£2008Ç¯¡¢ÌÀ¼£Âç³ØË¡³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡£2010Ç¯¡¢ÌÀ¼£Âç³ØË¡³ØÉô¶µ¼ø¡£»ÊË¡Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¸À¸ì³Ø¡¢¿´Íý¸À¸ì³Ø¡¢Ç¾²Ê³Ø¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³Ø½ÑÊ¬Ìî¤ÎÃÎ¸«¤òÍ»¹ç¤·¤¿Â¿³ÑÅª¤Ê¸¦µæ¤ò¹ñÆâ³°¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸¦µæ°Ê³°¤Î³èÆ°¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤Î¸ÜÌä¤ä·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î´Æ½¤¡¢¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¦¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤âÌ³¤á¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÆÃÄê¤Î¿Í¤È¤·¤«¤¦¤Þ¤¯ÉÕ¤¹ç¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢·ë¶É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤¬Îä¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡Ù¡Ê¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡¿¶¦Ãø¡Ë¡¢¡Ø²Ê³ØÅª¤Ë¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡Ù¡ÊÊ¸¶Á¼Ò¡Ë¡¢¡ØºÇÀèÃ¼¸¦µæ¤ÇÆ³¤¤À¤µ¤ì¤¿¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¿Í¤Î¹Í¤¨Êý¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¿Þ²ò¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾ÃÂçÁ´¡Ù¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
ËÙÅÄ ½¨¸ã