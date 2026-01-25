¤µ¤¹¤¬¤Ë"À¹¤ê¤¹¤®"¡Ä¼å¾®¤À¤Ã¤¿¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤òŽ¢Å·ºÍ·³Î¬²ÈŽ£Ž¢¥«¥ê¥¹¥ÞÉð¾Ž£¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿°Õ³°¤ÊÄ¥ËÜ¿Í
¢£²³¶¹´Ö¤Ë¡Ö´ñ½±¡×¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤
¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Î·³¤ÎÊ¼¤À¤Ã¤¿ÂÀÅÄµí°ì(¤ª¤ª¤¿¤®¤å¤¦¤¤¤Á)¤¬µÏ¿¤·¤¿¡¢²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤ÅöÆü¤Î½Ð¿Ø¤ÎÍÍ»Ò¤À¡£µí°ì¤ÏÅö»þ34ºÐ¡£¤Î¤Á¤Ë¿®Ä¹¤Î°ìÂåµ¡Ø¿®Ä¹¸øµ(¤·¤ó¤Á¤ç¤¦¤³¤¦¤)¡Ù¤òÃø¤¹¡£
¡Ø¿®Ä¹¸øµ¡Ù¤ÏÎÉ¼Á¤È¤ÎÄêÉ¾¤ò»ý¤Ä»ËÎÁ¤Ç¡¢²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸åÀ¤¤Î¿Í¡¹¤¬¸ì¤ê¡¢µ¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤³¤ÎµÏ¿¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù1·î18ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¡¢¾®·ª½Ü¤µ¤ó±é¤¸¤ë¿®Ä¹¤¬¿¥ÅÄÊý¤ÎºÖ¤¬´ÙÍî¤·¤¿Êó¹ð¤òÊ¹¤¡Ö½Ð¿Ø¤¸¤ã¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¾ìÌÌ¤â¡¢¸µ¤ò¤¿¤É¤ì¤Ð¡Ø¿®Ä¹¸øµ¡Ù¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¡Ø¿®Ä¹¸øµ¡Ù¤ò¡ÈÆÉ¤ß¸í¤Ã¤¿¡É¿Í¡¹¤¬¤¤¤¿¡£ÌÀ¼£32¡Ê1899¡ËÇ¯¡¢ÂçÆüËÜÄë¹ñÎ¦·³»²ËÅËÜÉô¤¬½Ð¤·¤¿·³»ö¸¦µæ½ñ¡ØÆüËÜÀï»Ë¡¦²³¶¹´ÖÌò¡Ù¤ÎÊÔ¼Ô¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£
°Ê²¼¤ÏºÆ¤Ó¡Ø¿®Ä¹¸øµ¡Ù¤«¤é¡½¡½¡£
¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÁ±¾È»ûºÖ¤ÎÆî¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÃæÅçºÖ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¡ØÆüËÜÀï»Ë¡¦²³¶¹´ÖÌò¡Ù¤Ï¡¢¿®Ä¹¤ÏÁ±¾È»ûºÖ¤«¤éËÌÅì¤ò±ª²ó¤·¡¢¤½¤³¤«¤é°ìµ¤¤ËÆî²¼¤·¤ÆÅÄ³Ú¶¹´Ö¤ÎµÁ¸µËÜ¿Ø¤ò¡È´ñ½±¡É¤·¤Æ¾¡Íø¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÀâ¤Ë¤è¤ë¤ÈµÁ¸µËÜ¿Ø¤ÏÃÏ¿Þ¤Î¡¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Î¹ñ»ØÄê»ËÀ×¡¦²³¶¹´Ö¸ÅÀï¾ìÅÁÀâÃÏ¤ÎÊÕ¤ê¤À¡£
¢£80Ç¯¸å¤ËÊ¤¤µ¤ì¤¿¡ÖÅ·ºÍÅª·³Î¬²È¡×Áü
¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ²³¶¹´Ö¤Ï²Ï±Û¾ë¤ÎÀï¤¤¡¢¸·Åç¤ÎÀï¤¤¤ÈÊÂ¤Ö¡ÖÆüËÜ»°Âç´ñ½±¡×¤Ê¤É¤È¾Î¤µ¤ì¡¢Àï¤¤¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¿®Ä¹¤ÏÅ·ºÍÅª·³Î¬²È¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÉ¾²Á¤¬ÄêÃå¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏµÁ¸µËÜ¿Ø¤òÉÔ°Õ¤Ë½±¤Ã¤¿¤È¤¹¤ëµÏ¿¤Ê¤É¡¢¤½¤â¤½¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£
¡ØÆüËÜÀï»Ë¡¦²³¶¹´ÖÌò¡Ù¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿°Õ¿Þ¤ò»ý¤Ã¤Æ´ñ½±Àâ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤«¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏÉÔÌÀ¤À¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇÁÛÁü¤À¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¾¯¿ô¤Ç¤âÂç·³¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Àï°Õ¹âÍÈ¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£
¾¼ÏÂ57¡Ê1982¡ËÇ¯¡¢Îò»Ë¡¦·³»ö»Ë¸¦µæ²È¤ÎÆ£ËÜÀµ¹Ô¤¬¡Ø¿®Ä¹¸øµ¡Ù¤òºÆ¸¡¾Ú¤·¡¢¡Ø°ÛÀâ¡¦²³¶¹´Ö¹çÀï¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤Æ¡Ö´ñ½±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤ë¤È¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¡ØÆüËÜÀï»Ë¡¦²³¶¹´ÖÌò¡Ù¤«¤éÌó80Ç¯¸å¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¾ðÊó¤¬¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Æ£ËÜ¤Ï¡¢¿®Ä¹¤Ï±ª²ó¤·¤Æ´ñ½±¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃæÅçºÖ¤ò½Ð¤ÆÀµÌÌ¤«¤éº£Àî¤ÎÁ°·³¡ÊÀèË¯¡Ë¤È·ãÆÍ¤·¤¿¤È¤¹¤ë¡ÖÀµÌÌ¹¶·âÀâ¡×¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£
·³Àª¤Ï¿¥ÅÄ2000¡£ÂÐ¤·¤Æº£Àî¤ÏÈøÄ¥¤Ë¿¯¹¶¤·¤¿Áí¿ô¤¬2Ëü5000¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ê£¿ô¤ËÊ¬»¶¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¿¥ÅÄ·³¤ÈÀï¤Ã¤¿Á°·³¤Ï4000¡Á5000¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¢£¿®Ä¹¤Î¿¿¤ÎºÍÇ½¤Ï¹ª¤ß¤Ê¿Í¿´¾¸°®
2000vs.4000¡Á5000¡£¿ôÅª¤Ë¤Þ¤ÀÉÔÍø¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿®Ä¹·³¤ÎÀï°Õ¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤«¤Ã¤¿¡£ºÆ¤Ó¡Ø¿®Ä¹¸øµ¡Ù¤«¤é¡½¡½¡£
¼ó¤Ï²¸¾Þ¤ÎÂÐ¾Ý¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤ë¤Ê¡£»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¼êÊÁ¤Ç¤¢¤ë¡½¡½¾¡¤Æ¤ÐÁ´°÷¤Ë²¸¾Þ¤òÍ¿¤¨¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤¿¤ËÅù¤·¤«¤Ã¤¿¡£µÕ¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢²¸¾Þ¤Ë¤¢¤ê¤Ä¤¯¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¾¡¤¿¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¾¡¤Ä¡¢¾¡¤Ä¡¢¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡½¡½ÈÝ±þ¤Ê¤¯»Îµ¤¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤¿¤í¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÏÃ¤Ï¡¢Æ£ËÜÀµ¹Ô¤¬¡Ø°ÛÀâ¡¦²³¶¹´Ö¹çÀï¡Ù¤ò²þÄû¡¦ÊäÂ¤·¤¿¡Ø¿®Ä¹¤ÎÀï¤¤¡Ê1¡Ë ²³¶¹´Ö¡¦¿®Ä¹¤Î¡Ö´ñ½±¿ÀÏÃ¡×¤Ï±³¤À¤Ã¤¿¡Ù¡ÊÍÎÀô¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤Ç¤âÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤¼¤Ò°ìÆÉ¤òÁ¦¤á¤¿¤¤¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤â¡¢Îò»Ë¤ÎÎ¢Â¦¤â¡¢2ÇÜ³Ú¤·¤á¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¹¬±¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ÂÎÏ¤Îº¹
´ñ½±Àâ¤Ç¤Ï¡¢¿®Ä¹¤ÏÆÍÁ³¤Î¹ë±«¤ËÊ¶¤ì¤ÆµÁ¸µ¤ÎËÜ¿Ø¤òµÞ½±¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£Å·¤âÌ£Êý¤ËÉÕ¤±¤¿¡½¡½¤È¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤â»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
ÃæÅçºÖ¤Èº£ÀîÁ°·³¤Îµ÷Î¥¤Ï¡¢¿äÄêÌó3km¡£¡Ø¿®Ä¹¸øµ¡Ù¤Ë¤Ï¿®Ä¹¤¬ºÖ¤òÈ¯¤Ä¤È¡¢¡Ö¹ë±«¤ÏÌ£Êý¤ÎÇØÃæ¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¶õ¤¬À²¤ì¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡×¿®Ä¹¤ÏÀïÆ®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯Å¨¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹Ô·³Ãæ¤Ë¡¢¿ôÊ¬ÄøÅÙ¤Î½¸Ãæ¹ë±«¤¬µ¯¤¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£±«²»¤¬°ì»þÅª¤Ë·³Àª¤ÎÂ²»¤ò¤«¤¾Ã¤·¤¿¤Ê¤É¤Î¹¬±¿¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â¾¡ÇÔ¤ò·è¤¹¤ë½ÅÂçÍ×ÁÇ¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢°ìÀâ¤Ë¤Ïº£ÀîÁ°·³¤Ë¤ÏÇÀÌ±¤Î»¨Ê¼¤¬Â¿¤¯¡¢°ìÊý¤Î¿¥ÅÄÀª¤Ï¡¢¿ô¤Ï2000¤È¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÎÀº±Ô¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¡¢¾¡°ø¤Ï¤à¤·¤í¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£Àî¤ÎÀº±Ô¤Ï¸å·³¤ÇµÁ¸µ¤ò¸î±Ò¤·¡¢Á°·³¤Ë¤ÏÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢Àï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Èº£ÀîÁ°·³¤Î»¨Ê¼¤¿¤Á¤ò½³»¶¤é¤µ¤ì¡¢¥¸¥ê¥¸¥ê¤È²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ø¿®Ä¹¸øµ¡Ù¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÀï¶·¤ò¤³¤¦µ¤¹¡£
Ì¤¹ï¡¢¤Ä¤Þ¤ê¸á¸å1¡Á3»þ¡¢µÁ¸µ¤ò°Ï¤ó¤Ç¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿´úËÜ300µ³¤Ï¡¢¹ï¡¹¤È¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£µÁ¸µ¤Î¡ÈÃÇËöËâ¡É¤È¤¤¤¨¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¡¢ÌÓÍø¿·²ð¤¬µÁ¸µ¤òÆ¤¤Ã¤¿¡£
¢£¿®Ä¹¤â¶Ã¤¤¤¿¤«¡¢¶á¤¹¤®¤¿ËÜ¿Ø
¤Ç¤ÏµÁ¸µ¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¤É¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤«¡©¡¡Á°·Ç¤ÎÃÏ¿Þ¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸ÏÈ¤Î¤É¤³¤«¤Ë¡¢ËÜ¿Ø¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸ÏÈ¤ÏÃæÅçºÖ¤«¤é¼ê±ÛÀî¤ò¶´¤ó¤ÇËÌ¤Ë¹¤¬¤ëµÖÎÍÃÏÂÓ¤Ç¡¢¡Ö²³¶¹´Ö¡×¤È¤Ï¤³¤Î°ìÂÓ¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¿®Ä¹¸øµ¡Ù¤Ë¤Ï¡ÖµÁ¸µËÜ¿Ø¤Ï¡Ö¤ª¤±¤Ï¤¶¤Þ»³¡Ê²³¶¹´Ö»³¡Ë¤ÇµÙ·Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»³¤¬É¸¹â54.5m¤Î¹âº¬»³¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊÃÏ¿Þ¤Î¢/¤Ê¤ª¡Ö²³¶¹´Ö»³¡×¤ÎÈæÄêÃÏ¤Ï¤â¤¦1¥«½ê¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸å½Ò¡Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢»ä¤Ï¿¥ÅÄ·³¤¬µÁ¸µ¤Îµï¾ì½ê¤òÀµ³Î¤Ë¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢¤³¤ÎµÖÎÍÃÏÂÓ¤Ë¤Ï¹âº¬»³¤ÎÂ¾¡¢Ëë»³¤äÀ¸»³¤È¤¤¤Ã¤¿¾®¹â¤¤µÖ¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¡¢µÁ¸µËÜ¿Ø¤Î°ÌÃÖÆÃÄê¤Ïº¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤Î¤Á¤Ë½Ò¤Ù¤ë¤¬äÌÅÄÀ¯¹Ë¤ÎÄµÊó³èÆ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÁ¸µ¤Îµï¾ì½ê¤¬ÅûÈ´¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç²¿ÅÙ¤«ÉÁ¤«¤ì¤¿Àâ¤â¡¢¼Â¤ÏÈýÂÃ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Á°½Ò¤Î300µ³¤¬ÀïÆ®¤ÎÃæ¤ÇÉÔ¼«Á³¤ÊÆ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Þ¤¤¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏµÁ¸µ¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖÍÁ(¤³¤·)¡×¤¬°ä´þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬Ïª¸«¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤«¡Ä¡Ä¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢ÃæÅçºÖ¤Ë¤¤¤¿¿®Ä¹Àº±Ô·³¤ÈµÁ¸µËÜ¿Ø¤È¤¬¡¢¤ï¤º¤«¿ôkm¤Î»ê¶áµ÷Î¥¤ÇÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£µÁ¸µ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«´í¸±¤Ê¾ì½ê¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£ÌýÃÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£
¢£¸¦µæ¼Ô¤Î¿ô¤À¤±¡Ö²³¶¹´Ö¡×¤¬¤¢¤ë
¤³¤³¤Þ¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÆ£ËÜÀµ¹Ô¤¬Äó¾§¤·¤¿¡ÖÀµÌÌ¹¶·âÀâ¡×¤ò´ð¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É®¼Ô¤Ï¤³¤ì¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢Â¾¤Ë¼Î¤Æ¤¬¤¿¤¤Àâ¤â¤¢¤ë¡£ÅÄ³ÚÄÚ¤È¤¤¤ï¤ì¤¿°ìÂÓ¤Ë¤¢¤ëÉ¸¹â64.7m¤Î»³¤ò¡Ö²³¶¹´Ö»³¡×¤ÈÈæÄê¤·¡¢µÁ¸µËÜ¿Ø¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¡ÖÅÄ³ÚÄÚÀï¾ìÀâ¡×¤À¡ÊÃÏ¿Þ¤Î£¡Ë¡£ÎáÏÂ2¡Ê2020¡ËÇ¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØóÊÎÛ¤¬¤¯¤ë¡Ù¤Î»þÂå¹Í¾Ú¤òÌ³¤á¤¿Îò»Ë²È¤Î¾®ÏÂÅÄÅ¯ÃË¤¬Äó¾§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±ºî¤Îµª¹Ô¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÄ³ÚÄÚ¤Ë¤Ï¸½ºß¡¢²³¶¹´Ö¸ÅÀï¾ì¸ø±à¤â¤¢¤ê¡¢ÍÎÏ¤Ê¸õÊäÃÏ¤Ê¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ØÆüËÜÀï»Ë¡¦²³¶¹´ÖÌò¡Ù¤Ë¿·²ò¼á¤ò²Ã¤¨¤¿´ñ½±Àâ¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¡£°¦ÃÎ¸©¤ÎÃÏ¸µ¸¦µæ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÂÀÅÄµ±É×¤À¡£¡ÖÀµÌÌ¹¶·âÀâ¡×¤Ï¤¤¤ï¤Ð¿¥ÅÄÀª¤Î¡Öµ¤¹ç¤¤¡×¡Ö¹¬±¿¡×¤Î»òÊª¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤«¤¤¤¨¤Ê¤¤°ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢º¬µò¤Ëº£¤Ò¤È¤ÄË³¤·¤¤¡£¤½¤³¤ÇËÌÂ¦¤Î»³Ãæ¤ò±ª²ó¤·¤Æ¡¢µÁ¸µ¤ÎËÜ¿Ø¤òµÞ½±¤·¤¿¤Î¤¬¿¿Áê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾®ÏÂÅÄ¡¦ÂÀÅÄ¤ÎÎ¾Àâ¤¬¾§¤¨¤ëµÁ¸µ¤ÎËÜ¿Ø¤Ï¡¢¿®Ä¹¤¬½Ð¿Ø¤·¤¿ÃæÅçºÖ¤ÈÌó10km°Ê¾åÎ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÄ¹¤¤µ÷Î¥¤ò¾¯¿ô¤Î¿¥ÅÄ·³¤¬ÆÍÇË¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬»Ä¤ê¡¢¼çÎ®¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£¤Ê¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¡Ö·®¸ùÂè°ì¡×
¤½¤·¤Æ¤â¤¦1¤Ä¤Î²ÝÂê¤¬¡¢ÄµÊó³èÆ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÁ¸µËÜ¿Ø¤Î¾ì½ê¤ò¿®Ä¹¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ëäÌÅÄÀ¯¹Ë¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£
Ê¸¸¥¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÌ¾¤Ï¡ÖÎÂÅÄ½Ð±©¼é¡×¤Ç¡¢¡ÖÀ¯¹Ë¡×¤ÎÌ¾¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¤º¤Ã¤È¸å¤À¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆËÜÍè¤Ê¤é¡ÖÎÂÅÄ½Ð±©¼é¡×¤È¤¤¤¦É½µ¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï°ìÈÌÅª¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¹â¤¤¡ÖÀ¯¹Ë¡×¤ÇÄÌ¤¹¡£
²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¤Ç¿®Ä¹¤Ë´ñ½±Àï½Ñ¤ò¿Ê¸À¤·¤¿·®¸ùÂè°ì¤Î¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¡Ö¿Ê¸À¤·¤¿¡×¡áµÁ¸µ¤¬¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤ò¿®Ä¹¤ËÃÎ¤é¤»¤¿¤È¤ÏÃÇ¸À¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¾ÚÌÀ¤¹¤ë»ËÎÁ¤â¤Ê¤¤¡£¤ï¤º¤«¤ËÃÏ¸µ¤ÎÅÚ¹ë½Ð¿È¤ÇÃÏ·Á¤Ê¤É¤ò½ÏÃÎ¤·¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤¿¡È²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
À¯¹Ë¤Î¼êÊÁ¤òµÏ¿¤·¤¿½é½Ð¤¬¡ØÊã°Ã¿®Ä¹µ(¤Û¤¢¤ó¤·¤ó¤Á¤ç¤¦¤)¡Ù¤Ê¤Î¤âÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ë¡£¡Ø¿®Ä¹¸øµ¡Ù¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸å¤«¤éÃø¼Ô¡¦¾®À¥Êã°Ã(¤ª¤¼¤Û¤¢¤ó)¤¬¡ÈÁÏºî¡É¤òÂ¿¤¯½ñ¤²Ã¤¨¤¿¿®ÍêÀ¤ÎÍî¤Á¤ë½ñ¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Å¨¤ÎÇØ¸å¤ò¤Ä¤³¤¦¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢µÁ¸µ¤ÎËÜ¿Ø¤òÃÎ¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¡¢ÏÉÄÅ¡¦´Ýº¬¤ÎÎ¾ºÖ¤òÍî¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¾¾Ê¿¸µ¹¯¡Ê¤Î¤Á¤ÎÆÁÀî²È¹¯¡Ë¤Ç¡¢µÁ¸µËÜÂâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¯¹Ë¤¬ÉÛ¿Ø¤Î·ï¤òÃÎ¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£·àÅª¤ÇÌÌÇò¤¤Êª¸ì¤¬¿¿¼Â¤òÊ¤¤¤±£¤¹
¤½¤ì¤¬¹¾¸Í½é´ü¤ËÀ®Î©¤·¤¿·³µÊª¸ì¡ØÈ÷Á°Ï·¿ÍÊª¸ì¡Ù¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤êÎÂÅÄ½Ð±©¼é¤Î¡ÖÁ±¤°ì¸À¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¾¡¤·¡¢µÁ¸µ¤Î¼ó¤ò¼è¤Ã¤¿ÌÓÍø¿·²ð¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¹â¤¤¡Ö·£³ÝÂ¼»°Àé´Ó¤ÎÃÏ¡×¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¡Ö¤³¤Î»ö¡¢¿®Ä¹µ¤ËºÜ¤»¤·½ê¡×¤È¤¢¤ë¡£¡Ö¿®Ä¹µ¡×¤È¤Ï¡ØÊã°Ã¿®Ä¹µ¡Ù¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡Ö·£³ÝÂ¼»°Àé´Ó¤ÎÃÏ¡×¤ò»ò¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤Ï½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¸åÇ¯¡¢À¯¹Ë¤¬²³¶¹´Ö¤«¤é5km¤Û¤É¤Î·£³Ý¤ò½êÎÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ï±ÊÏ½10¡Ê1567¡ËÇ¯º¢¤Î¤³¤È¤È¹Í¤¨¤é¤ì¡¢²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤Ä¾¸å¤Ë»ò¤Ã¤¿¤È¤âÃÇ¸À¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤ËÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤Î¤¬¡ÖÁ±¤°ì¸À¡×¡£¸åÀ¤¤³¤Î°ì¸À¤³¤½¡¢ÄµÊó³èÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿®Ä¹¤Ë¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¡ÖµÁ¸µ¤Îµï¾ì½ê¡×¤À¤Ã¤¿¤È³ÈÂç²ò¼á¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¿®Ä¹¤Î¾¡Íø¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÁ¯¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»öÁ°¤ËÃ¯¤«¤¬¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤·ÆÀ¤Ê¤¤¤È¡¢Ã¯¤«¤¬¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ÎÃ¯¤«¤È¤Ï¡¢ÂçÆüËÜÄë¹ñÎ¦·³¡½¡½²¿¤Î¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤â¤ä¡ØÆüËÜÀï»Ë¡¦²³¶¹´ÖÌò¡Ù¤Ë¹Ô¤Ãå¤¯¡£Æ±½ñ¤¬¡ØÈ÷Á°Ï·¿ÍÊª¸ì¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤Î¾Úµò¤À¡£
ÌÀ¼£»þÂå¤Î·³Éô¤¬Ê¬ÀÏ¡¦Äó¾§¤·¤¿Àâ¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤í¤½¤íÃ¦µÑ¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡£¤À¤¬¡¢¡ØÆüËÜÀï»Ë¡¦²³¶¹´ÖÌò¡Ù¤Ë¤è¤ë±ª²ó´ñ½±Àâ¤äÎÂÅÄÀ¯¹ËÄµÊóÀâ¤¬¡¢·àÅª¤ÇÌÌÇò¤¤¡È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É¤Ç¤¢¤ë¤Î¤â³Î¤«¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤·¤¿²áµî¤ÎÀâ¤È¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿Àâ¤ÎÎ¾Êý¤òÃÎ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤¬Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë¤É¤¦È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡½¡½·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ò2ÇÜ³Ú¤·¤àÊýË¡¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤À¡£
小林 明(こばやし・あいら)
歴史ライター 編集プロダクション「ディラナダチ」代表
編集プロダクションdylan-adachi(ディラナダチ)代表。歴史ライターとしてニッポンドットコム、論座web、Merkmal、ダイヤモンド・オンライン、弁護士JPニュースなどに記事を執筆中。また『歴史人』(ABC・アーク)、『歴史道』(朝日新聞出版)など歴史雑誌の編集も担当している。著書『山手線「駅名」の謎』(鉄人社)など。
