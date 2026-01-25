HBOドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」の新スピンオフ「ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ」が好調なスタートを切った。1月19日にリリースされた第1話が、3日間で約670万人の全米視聴者数を記録したという。米などが報じている。

この数字は、新シリーズの初回エピソードとして、HBO Max史上トップ3に入る好成績だという。ほか2作品のタイトルは明かされていないが、直近に配信された人気シリーズと比較すると、「ザ・ピット / ピッツバーグ救急医療室」シーズン2は同期間で約540万人、「インダストリー」シーズン4は約80万人の視聴者数にとどまっている。

ジョージ・R・R・マーティン著『七王国の騎士』を原作とする本作は、「ゲーム・オブ・スローンズ」の約100年前を舞台にした物語。“長身のサー・ダンカン”こと草臥しの騎士・ダンクと、彼に仕える従士・エッグがウェスタロスを旅する姿が描かれる。

本作には原作者のマーティンが脚本・製作総指揮として参加し、アイラ・パーカーが共同クリエイター・ショーランナー・製作総指揮を兼任。ダンク役は『決断するとき』（2024）ピーター・クラフィー、エッグ役は『ハンガー・ゲーム0』（2023）デクスター・ソル・アンセルが務める。

「ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ」は、すでにシーズン2への更新が決定しており、2027年のリリースが予定されている。また、別のスピンオフ「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」は、シーズン3が2026年夏、シーズン4が2028年に登場予定だ。

「ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ」（全6話）はHBO Max on にて配信中。毎週月曜日に新エピソードが更新される。

