¡ÖÂÇ¼Ô¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÏÈ¾Â®µå¡ÊÊÑ²½µå¡ËÂÔ¤Á¡ª¡×¡ÖMLBÂÇÎ¨¥é¥ó¥¯¡í±¦¹âº¸Äã¡í¤Î¸¶°ø¤Ï¼éÈ÷¥·¥Õ¥È¡ª¡×¡¡¤¤¤Þ¤Á¤ç¤¦¤ÉÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤Ìîµå¤Î¿·¾ï¼±
ºòµ¨¡¢¼«¿ÈºÇÂ¿55ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÂçÃ«¡£Â®µå¤ËÈ¿±þ¤·¡¢º¸Ãæ´Ö¤ØÈô¤Ð¤¹¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿
ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¥È¥ì¥ó¥É¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤ëÌîµå³¦¡£¥×¥íÌîµå¡õMLB¤Çº£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡Åê¼ê¡¢Êá¼ê¡¢ÂÇ¼Ô¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿·¾ï¼±¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûºå¿À¤ò¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿ºäËÜ¡õ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¤¤¿³¤Ìî¡õ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¤Î2´§¤Ëµ±¤¤¤¿¥ì¥¤¥¨¥¹
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡ÚÂÇ¼Ô¤ÏÈ¾Â®µåÂÔ¤Á¡£ÍÞ¤¨¤ë¤Ë¤Ïµå¼ï¤òÁý¤ä¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡ÊÅê¼ê¤Î¿·¾ï¼±¡Ë¡Û
ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤â»²Àï¤¹¤ëWBC³«Ëë¤ò3·î¤Ë¹µ¤¨¡¢Ìîµå³¦¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ê2026Ç¯¡£¶áÇ¯¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¿Ê²½¤¬±Æ¶Á¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊµÏ¿¤ä¾ï¼±¤¬¹¹¿·¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¿·¾ï¼±¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡©
¸½ÌòÅê¼ê¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¡¢¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡ÙËÜ»ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤È¶¦¤Ë¹Í»¡¤·¤¿¤¤¡£
¡ÖÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢Ìîµå¤Ï¾¡Éé»ö¤Ç¿Í´Ö¤¬¤ä¤ë¤³¤È¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¿Ê²½¤ä¥ë¡¼¥ë¤ÎÊÑ¹¹¤È¤½¤ì¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅ¬±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤¤¤¿¤Á¤´¤Ã¤³¡£ÀÎ¤«¤é¤Î´ðËÜ¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤âÀäÂÐÅª¤ÊÀµ²ò¤ÏÂ¸ºß¤»¤º¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï¸½¾ì¤ÇÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼þ°Ï¤«¤é°ìÊâ¤Ç¤â¡¢È¾Êâ¤Ç¤âÀè¹Ô¤Ç¤¤¿Áª¼ê¤¬¾¡¤ÄÀ¤³¦¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤Ï¾ÝÄ§Åª»öÎã¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤òµó¤²¤ë¡£
¡Ö3Ç¯Á°¤ÎÁ°²óWBC·è¾¡Àï¡¢ÂçÃ«¤¬Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤·¤Æ°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤ÏNPB»þÂå¤«¤é¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬²£³ê¤ê¤Ç»ØÉ¸¤âÎÉ¤¯¡¢¤½¤ì¤¬ÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤Æ¥Þ¥Í¤¹¤ëÅê¼ê¤¬µÞÁý¡£
ÂçÃ«¤ÏÀè¹Ô¼ÔÍø±×¤òµý¼õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¥È¥ì¥ó¥É²½¤·¡¢Ç¤â¤·¤ã¤¯¤·¤âÅê¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂÇ¼Ô¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¤½¤ÎÍø±×¤¬Äþ¸º¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
Åê¼ê¤ÈÂÇ¼Ô¤Î¶î¤±°ú¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤ÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÈ¾Â®µå¡ÊÊÑ²½µå¡ËÂÔ¤Á¡×¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÂÇ¼Ô¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤¬ÄêµÁ¤¹¤ë¡ÖÈ¾Â®µå¡×¤È¤Ï¡¢¥«¥Ã¥¿¡¼¤ä¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ê¤ÉÈæ³ÓÅªµåÂ®¤ÎÂ®¤¤ÊÑ²½µå¤ò»Ø¤¹¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¢¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤Ç¥´¥í¤òÂÇ¤¿¤»¤ë¥È¥ì¥ó¥É¤¬Êø¤ì¤¿¤Î¤¬10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡£¥Õ¥é¥¤¥Ü¡¼¥ë³×Ì¿¤ò¼õ¤±¡¢¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤â¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤âËÜÎÝÂÇ¤Ë¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÅê¼êÂ¦¤ÎÂÐ¹³ºö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¼´¤È¤·¤¿ÊÑ²½µå¼çÂÎ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡£¤½¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊÅê¼ê¤¬¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤Ç¤·¤¿¡×
¤·¤«¤·¡¢3Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëÂÇ·â¥Þ¥·¥ó¡Ö¥È¥é¥¸¥§¥¯¥È¥¢¡¼¥¯¡×¤ò³ÆµåÃÄ¤¬Æ³Æþ¡£ÂÐÀïÅê¼ê¤Î±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¡¢µåÂ®¡¢²óÅ¾¿ô¡¢²óÅ¾¼´¡¢¥·¡¼¥à¤Ê¤É³Æµå¼ï¤òÀµ³Î¤ËºÆ¸½¤·¤ÆÎý½¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¸Ä¿Í½êÍ¤¹¤ë°ìÎ®ÂÇ¼Ô¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°ÊÁ°¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂÇ¤ÄÎý½¬¤·¤«¤Ç¤¤º¡¢É¬Á³Åª¤ËÂÇ¼Ô¤Î¼çÎ®¤Ï¡ØÂ®µåÂÔ¤Á¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥é¥¸¥§¥¯¥È¥¢¡¼¥¯¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¼ÂºÝ¤Îµå¤òºÆ¸½¤·¤ÆÎý½¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÑ²½µå¤âµå¶Ú¤ò¸«¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤Èº£ÅÙ¤ÏºÆ¤Ó¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤ä¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤¬Éü¸¢¤·¡¢Åê¼ê¤Ï¤É¤ó¤É¤óÂ®¤¤µå¤òÅê¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï°ìÈÖÂ®¤¤µå¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊÑ²½µå¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢140¥¥í¤¯¤é¤¤¤ÎÈ¾Â®µå¤òÂÔ¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤è¤ê¤âÂ®¤¤¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¤ÏÈ¿¼Í¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤¬¹çÍýÅª¤Ç¤¹¡×
ÂçÃ«¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¶¯ÂÇ¼Ô¤ÏµÕÊý¸þ¤Ø¤ÎËÜÎÝÂÇ¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÖÈ¾Â®µåÂÔ¤Á¡×¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¤ÏÈ¿¼Í¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢º£±Ê¾ºÂÀ¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¤Î²áµî2Ç¯¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤â¡¢¤³¤Î¡ÖÈ¾Â®µåÂÔ¤Á¡×¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö24Ç¯¡¢º£±Ê¤¬³èÌö¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¼Á¤Î¹â¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¡¢130¥¥íÄøÅÙ¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ä¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¶î»È¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¤É¤Á¤é¤âÂÇ¼Ô¤Î¡ØÈ¾Â®µåÂÔ¤Á¡Ù¤ò³°¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºòµ¨¤Îº£±Ê¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤âÅê¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂÐ½è¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÂÇ¼Ô¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ËÂÐ¤·¡¢Åê¼ê¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£
¡Ö¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤È¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤¬Éü¸¢¤·¤¿¤³¤È¤òÂÇ¼Ô¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£µ¨¤Ï¤½¤ì¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åê¼ê¤Ï¤¤¤«¤ËÎ¢¤ò¤«¤¯¤«¡£ËÁÆ¬¤Ç¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤¤¤¿¤Á¤´¤Ã¤³¤Î·«¤êÊÖ¤·¡£µæ¶ËÅª¤Ë¤Ï¡¢Åê¼ê¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤âÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¥é¥ó¥À¥àÀ¤òÁý¤¹¤³¤È¤¬ºÇ¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡×
¼ÂºÝ¡¢ºòµ¨¤ÎMLB¤Ç¤Ï¡¢5µå¼ï°Ê¾åÁà¤ëÅê¼ê¤¬²áµîºÇÂ¿¤Ë¾å¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ë¤Û¤É¡£Â¿¤¯¤ÎÀèÈ¯¤¬Â¿ºÌ¤Êµå¼ï¤òÁà¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î»þÂå¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿¤Ç³ÎÇ§¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÆÃÀ¤ËÅ¬¤·¤¿µå¼ï¤ò°®¤ê¤ä¥·¡¼¥à¤«¤éÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢5¡¢6µå¼ï¤ÏÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºòµ¨¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Î¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¤Ï6µå¼ï¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¡Ê¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï7µå¼ï¤òÁà¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï160¥¥íÄ¶¤¬É¸½à¡£¤³¤ì¤¬º£¤ÎMLB¥È¥Ã¥×Åê¼ê¤Î¼ÂÎÏ¤Ç¤¹¡×
Èà¤é¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÀèÈ¯¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤ÎÊÀ³²¤â¤¢¤ë¡£ÀèÈ¯¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤ê¤¹¤®¡¢µå¼ï¤Î¾¯¤Ê¤¤¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£ºòµ¨¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬ÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤È¤â¹çÃ×¤¹¤ë¡£
¡ÖºÇÂ®167¥¥í¤Î¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥ß¥é¡¼¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê¶õ¿¶¤êÎ¨¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÁà¤ë¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¥¯¥é¥¹¤ÏÎã³°¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤Î2µå¼ï¤À¤±¤òÁà¤ëµìÍè·¿¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤ÀèÈ¯¤È¤ÎÂÐÈæ¤ÇÂÇ¼Ô¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÂÇ¤Áº¢¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£É¬Á³Åª¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤âµå¼ï¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ú¥í¥Ü¥Ã¥È¿³È½Æ³Æþ¤Ç¥¾¡¼¥ó¤¬¸·³Ê²½¡£Áí¹çÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡ÊÊá¼ê¤Î¿·¾ï¼±¡Ë¡Û
º£µ¨MLB¤Î½ÅÍ×¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢à¥í¥Ü¥Ã¥È¿³È½á¤ÎËÜ³ÊÆ³Æþ¤À¡£¿³È½¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÎÈ½Äê¤Ëµ¿µÁ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤Ï1»î¹ç¤Ç2ÅÙ¤Þ¤Ç±ÇÁü¤Ç¤Î³ÎÇ§¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£Í×µá¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÅê¼ê¡¢Êá¼ê¡¢ÂÇ¼Ô¤À¤±¤Ç¡¢À®¸ù¤¹¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë²ó¿ô¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡£¤³¤ÎÊÑ¹¹ÅÀ¤ÏÌîµå¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Î¤«¡©
¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ï¤½¤â¤½¤âÛ£Ëæ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢NPB¤Ï²£¤Ë¹¤¯¡¢MLB¤Ï½Ä¤Ë¹¤¤ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¿³È½¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÂÇ¼Ô¤Î¿ÈÄ¹¤âÀµ³Î¤ËÈ½Äê¤ËÈ¿±Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢MLB¤Ç¤Ï½¾Íè¤è¤ê¤â¹â¤á¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤³¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤ÏÂÇ¼ÔÍÍø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢Åê¼ê¤ËÍÍø¤ÊÈ½Äê¤ò¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ò¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹·Á¤Î¸Þ³ÑÃì¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Êá¼êÂ¦¤ÎÀèÃ¼ÉôÊ¬¤ò¤«¤¹¤á¤ë¥Ü¡¼¥ë¤â¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÀè¹Ô¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤¬¸«¤Æ¤â¥Ü¡¼¥ë¤È´¶¤¸¤ë¡¢¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÊáµå¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥«¡¼¥Ö¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¯È½Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Ìîµå¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÏÛ£Ëæ¤µ¤âÆâÊñ¤¹¤ëÉôÊ¬¤ËÌÌÇò¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤³¤Þ¤Çµ¡³£Åª¤ËÈ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬µ¯¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
Êá¼ê¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÇ½ÎÏ¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©
¡ÖÍî¤Áµå¤ÏÁý¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°Ç½ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë°ìÊý¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¤Î²ÁÃÍ¤ÏÁêÂÐÅª¤Ë²¼¤¬¤ë¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢Êá¼ê¤ËÂÇ·âÎÏ¤òµá¤á¤ë¥Á¡¼¥à¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµå¼ï¤ÎÅê¤²¤ä¤¹¤µ¡¢µå¶Ú¤ò°ú¤½Ð¤¹ÎÏ¡¢ÇÛµå¡¢»Ø´øÇ½ÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿Áí¹çÃÍ¤Î¹â¤µ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
ÆüËÜ¿ÍÊá¼ê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ì¤Ð¡¢ºÇ¶á¤Ï¾®ÊÁ¤ÊÁª¼ê¤ÎÊ³Æ®¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£ºòµ¨¥»¡¦¥Ñ¤òÀ©¤·¤¿ºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Êºå¿À¡¦176cm¡Ë¤ä³¤ÌîÎ´»Ê¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦174cm¡Ë¡¢Á°²óWBC¤Ç³èÌö¤·¤¿ÃæÂ¼ÍªÊ¿¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡¦176cm¡Ë¤ä¹ÃÈåÂóÌé¡Êµð¿Í¡¦170cm¡Ë¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎµåÃÄ¤Î¼çÀïÊá¼ê¤Ï170cmÂæ¤À¡£
¤«¤Ä¤Æ¹¶¼é¤Ç³èÌö¤·¤¿¸ÅÅÄÆØÌé¡Ê¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¡¦180cm¡Ë¤ä°¤Éô¿µÇ·½õ¡Ê¸µµð¿Í¡¦180cm¡Ë¡¢¾ëÅç·ò»Ê¡Ê¸µºå¿À¤Û¤«¡¦182cm¡Ë¤é¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤Èà¾®ÊÁ²½á¤Î·¹¸þ¤Ï¸²Ãø¤À¡£
ºòµ¨¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æºå¿À¤ò¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿ºäËÜ¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÀµÊá¼ê¸õÊä¤À
ºòµ¨¡¢ÀµÊá¼ê¤È¤·¤Æ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¤¤¿³¤Ìî¡£¹ÃÈåÂóÌé¤Î·ê¤ò¤¤Ã¤Á¤êËä¤á¤¿
¡ÖËÜÎÝ¤Ç¤Î¾×ÆÍ¤òËÉ¤°¥³¥ê¥¸¥ç¥ó¥ë¡¼¥ëÀ©Äê¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É10Ç¯¡£·ã¤·¤¤ÀÜ¿¨¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤¬¾®ÊÁ¤ÊÊá¼ê¤¬Áý¤¨¤¿Âç¤¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾®²ó¤ê¤ÎÍø¤¯Êá¼ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Êá¼ê¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¤â´Õ¤ß¤ë¤È¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÂçÊÁ¤ÊÊá¼ê¤ÎÂæÆ¬¤âµá¤á¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡Ö°ÊÁ°¤è¤êÂÇ·â·¿Êá¼ê¤¬¸º¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¾®ÊÁ²½¤ÈÌµ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤¤¤º¤ìÆüËÜ¤Ç¤â¥í¥Ü¥Ã¥È¿³È½¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¤Î²ÁÃÍ¤¬¤ä¤ä¸º¾¯¤·¡¢ÂçÊÁ¤ÇÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¤òµá¤á¤ëÉ÷Ä¬¤¬¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¼ÂºÝ¡¢MLB¤Çºòµ¨60ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¤Ï188cm¡¢107kg¤ÎÂç·¿Êá¼ê¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¼éÈ÷¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤¤¡£
¡Ö¤â¤¦¾¯¤·ÂÇÎÏ¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¾ì¹ç¤Ï¸ÅÅÄ¤ä°¤Éô¤Î180cm¤¯¤é¤¤¤¬ÍýÁÛÅª¡£¸½Ìò¤Ç¤Ï¼ã·î·òÌð¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ä»³ËÜÍ´Âç¡ÊDeNA¡Ë¤¬180cm¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¤ÎÊ³Æ®¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡×¡Ú¼éÈ÷¥·¥Õ¥È¤¬¸¶°ø¤Çº¸ÂÇ¼ÔÉÔ¶ø¤Î»þÂå¡£NPB¤Ç³èÌö¤¹¤ë½õ¤Ã¿Í³°¹ñ¿ÍÂÇ¼Ô¡Ö¸ª¾è¤»¡õ²£¿¶¤ê¡×¡ÊÂÇ¼Ô¤Î¿·¾ï¼±¡Ë¡Û
ºòµ¨MLB¤ÎÂÇÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç3³äÂÇ¼Ô¤¬¥È¥ì¥¤¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤Î¤ß¡£¤·¤«¤â¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô»Ë¾åºÇÄãÂÇÎ¨¡Ê.304¡Ë¤È¤¤¤¦ÉÔÌ¾ÍÀ¤Ê¥ª¥Þ¥±¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤¿¡£
°ìÊý¤Î¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤â3³äÂÇ¼Ô¤Ï6¿Í¤À¤±¡£¤½¤·¤Æ¡¢Î¾¥ê¡¼¥°¤Î3³äÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï¡ÖÁ´°÷±¦ÂÇ¤Á¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Øº¸ÂÇ¼Ô¤Î¤Û¤¦¤¬ÂÇÎ¨¤ò»Ä¤»¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸Å¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¡£ºòµ¨¤Î¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÂÇÎ¨¾å°Ì13¿Í¤Þ¤Ç±¦ÂÇ¤Á¡Ê¤Ò¤È¤ê¤ÏÎ¾ÂÇ¤Á¡Ë¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤â¾å°Ì¤Õ¤¿¤ê¤¬±¦ÂÇ¤Á¤Ç¤·¤¿¡×
¤³¤Î¡Ö±¦¹âº¸Äã¡×¸½¾Ý¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤Ï¼éÈ÷¥·¥Õ¥È¤Î±Æ¶Á¤ò¸ì¤ë¡£
¡ÖÌîµå¤Î¶¥µ»ÆÃÀ¾å¡¢¥·¥Õ¥È¸ú²Ì¤Ïº¸ÂÇ¼Ô¤Î¤Û¤¦¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¡¢¥·¥Õ¥È¤òÉß¤¯¤Î¤Ï°ú¤ÃÄ¥¤ëÂÇµå¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥±¥¢¡£º¸ÂÇ¼Ô¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤ÏÃ±½ã¤Ë°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤Î¥Ò¥Ã¥È¥¾¡¼¥ó¤ò¶¹¤á¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï»°Í·´Ö¤Ë¥·¥Õ¥È¤òÉß¤¤¤Æ¤â°ìÎÝ¤¬±ó¤¯¡¢Ìî¼ê¤¬Êáµå¤Ç¤¤Æ¤â¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×
MLB¤Ç¤Ï2023Ç¯¤«¤éÆâÌî¼ê¤Î¼éÈ÷¥·¥Õ¥È¤ËÀ©¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À©¸ÂÆâ¤Ç¥·¥Õ¥È¤ÏÉß¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨¡¢¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤ËÈ´¤±¤½¤¦¤ÊÂçÃ«¤Î¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÁê¼ê¥·¥ç¡¼¥È¤¬Íª¡¹¤ÈÊáµå¤·¤Æ¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¾ìÌÌ¤Ï¤½¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²Ã¤¨¤Æ¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Çº¸ÂÇ¼Ô¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤Ê¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ä¥«¡¼¥Ö¡¢¥¹¥é¥Ã¥¿¡¼¤Ê¤É¤ÎÍî¤Áµå¤È¡¢¤½¤ÎÂÐ¤È¤Ê¤ë¥«¥Ã¥¿¡¼¤ä¥·¥å¡¼¥È¥é¥¤¥º¤¹¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¶î»È¤¹¤ë±¦Åê¼ê¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤â¤½¤âÊì¿ô¤ÎÂ¿¤¤±¦Åê¼ê¤¬º¸ÂÇ¼Ô¤ò¶ì¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢É¬Á³Åª¤Ëº¸ÂÇ¼Ô¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢¡Ö3³äÂÇ¼Ô¸º¾¯ÌäÂê¡×¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòµ¨¤Ï¥»¡¦¥Ñ¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î¾®±à³¤ÅÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤ÈËÒ¸¶ÂçÀ®¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡¢Àô¸ýÍ§ÂÁ¡Êµð¿Í¡Ë¤Î3¿Í¤À¤±¡£³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ï¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¡£ÂÇÎ¨°Ê³°¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤¿¤Î¤â¡¢ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¤Î2´§¤Ëµ±¤¤¤¿¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢½õ¤Ã¿Í³°¹ñ¿Í¼õÆñ¤Î»þÂå¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢³èÌö¤Ç¤¤ëÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï¤¢¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ºòµ¨¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¤Î2´§¤Ëµ±¤¤¤¿¥ì¥¤¥¨¥¹¡£NPB¶þ»Ø¤Î½õ¤Ã¿Í³°¹ñ¿Í¤À
¡Ö¶áÇ¯NPB¤Ç³èÌö¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ï¡Ø¥Ð¥Ã¥È¸ª¾è¤»¡õ²£¿¶¤ê¡Ù¥¿¥¤¥×¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£¥ì¥¤¥¨¥¹¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥ª¥ë¥é¥ó¥É¡¦¥«¥ê¥¹¥Æ¡ÊÃæÆü¡Ë¤ä¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡Ê¹Åç¡Ë¡¢ºòµ¨¤Þ¤Çµð¿Í¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¨¥ê¥¨¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤âÆ±¤¸¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥Ð¥Ã¥È¸ª¾è¤»¡õ²£¿¶¤ê¡×¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡©
¡ÖÆüËÜ¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤¬²£¤Ë¹¤¯¹â¤á¤Ï¶¹¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¹â¤á¤Ë¿¤Ó¤ëµå¤ÈÍî¤Áµå¤ò¶î»È¤·¤Æ¹âÄãº¹¤òÀ¸¤«¤¹Åê¼ê¤¬Â¿¤¤¾å¤Ë¡¢¶áÇ¯¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤¬Èô¤Ð¤Ê¤¤¡£¤³¤Î´Ä¶¤Ç¤Ï½Ä¿¶¤ê¤è¤ê¤â¡¢¸ª¤Ë¿²¤«¤»¤¿¾õÂÖ¤«¤é¤Î²£¿¶¤ê¤Î¤Û¤¦¤¬ÂÐ±þ¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤³¤ì¤Ï³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾®±à¤äËÒ¸¶¡¢Àô¸ý¤é¤âÆ±¤¸¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï135kg¤È¤¤¤¦¡ÖÂÎ½Å¡×¤âÂç¤¤Ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅê¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Èô¤Ð¤Ê¤¤NPB¤Çºô±Û¤¨¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÂÎ½Å¤âÉÔ²Ä·ç¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ç¡¢ÃæÆü¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»164È¯¤Î¥ß¥²¥ë¡¦¥µ¥Î¡¼¤â196cm¡¢126kg¤Îµð´ÁÁª¼ê¡£¥±¥¬¤ä¾Ã²½´ï·Ï¤Î¼À´µ¤Ç¶áÇ¯¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¤ËÊì¹ñ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤·¤¿¤Î¤Ç´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
Àé²ìÞæÂç¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤¬¡Ö3³äÂÇ¼Ô¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤»þÂå¤¬Íè¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤Î¤¬¤â¤¦3Ç¯Á°¡£¤¤¤è¤¤¤è¤½¤ÎÍ½¸À¤¬ÅªÃæ¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢ÂÇ¼Ô¤ÎµÕ½±¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ëÇ¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤òÁ°¤Ë¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤¬º£¤«¤éÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡£
Ê¸¡¿¥ª¥°¥Þ¥Ê¥ª¥È¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò