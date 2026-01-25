Ç¯¼ý¤Ç¤âŽ¤ÀáÌó¾å¼ê¤À¤«¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÄŽ¢¼«Á³¤È¤ª¶â¤¬¤¿¤Þ¤ë¿ÍŽ£¤ÈŽ¢Ãù¶â¤ò¤·¤Æ¤â¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¿ÍŽ£¤Î·èÄêÅª¤Êº¹
¢£¡Ö¿§¤Î¤Ê¤¤¤ª¶â¡×¤ÎÍî¤È¤··ê
2026Ç¯¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÃùÃß¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÈÄ¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤ª¶â¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤ËÃù¤á¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤è¤¯¡¢¡Ö¤ª¶â¤Ë¤Ï¿§¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤É¤ó¤Ê²Ô¤®Êý¤ò¤·¤Æ¼ê¤Ë¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ºâÉÛ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐÆ±¤¸¤ª¶â¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö²¿ÍÑ¡×¤È¤Î¥é¥Ù¥ë¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢²¿¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¼«Í³¡¢¤ª¶â¤Ï»ÙÊ§¤¤¼êÃÊ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¤µ¤Æ¡¢¤ª¶â¤Ë¿§¤¬¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤È¡¢¿§¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤Î¡¢¤¤¤º¤ì¤¬¤è¤êÃùÃß¤ËÀ®¸ù¤·¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©
¤ª¶â¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¹çÍýÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹ÔÆ°·ÐºÑ³Ø¥Ö¡¼¥à¤Î¤ª¤«¤²¤À¡£¥Î¡¼¥Ù¥ë·ÐºÑ³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥»¥¤¥é¡¼»á¤Ï¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥¢¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¿´Íý¹½Â¤¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿´¤Î²ñ·×¡×¡Ö¿´¤ÎºâÉÛ¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤³¤¦¤À¡£¿Í´Ö¤Ï¼«Ê¬¤Îºâ»º¤ò¡¢¿§¤Î¤Ê¤¤Æ±°ì¤Î¤â¤Î¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´¤ÎÃæ¤ÇÌµ°Õ¼±¤Ë»ÅÊ¬¤±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¤¤ÆÆÀ¤¿µëÎÁ¤ÏÂç»ö¤Ë°·¤¦¤¬¡¢Êõ¤¯¤¸¤ÇÅö¤Æ¤¿¤ª¶â¤ÏË¢Á¬¤À¤«¤é¤Ñ¤¢¤Ã¤È»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¡½¡½¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡£
¢£¡ÖÀè¼è¤êÃù¶â¡×¤È¤¤¤¦¿§¤òÉÕ¤±¤Æ¤â¡Ä
ÃùÃß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÉÔ»×µÄ¤È»ÅÊ¬¤±¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ëè·î5Ëü±ß¤ÎÀè¼è¤êÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤·¤è¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤È¤³¤íÊªÆþ¤ê¤¬Â³¤¡¢ÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ë·î¤¬Ï¢Â³¤·¤¿¡£¥«¡¼¥É¤Î¥ê¥ÜÊ§¤¤¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Î¤¤¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤óÀÖ»ú¤¬ËÄ¤é¤à°ìÊý¤À¡£
¤Ï¤¿¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ê¤éÀè¼è¤êÃùÃß¤ò¤ä¤á¤ë¤«¡¢ÃùÃß³Û¤ò¸º¤é¤»¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤¦¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Åö¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡ÖÀè¼è¤êÃùÃß¡×¤È¡ÖÀ¸³èÈñ¡×¤ÏÊÌ²ñ·×¤À¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ª¶â¤ÏÊÌ¤Î¥é¥Ù¥ë¤¬¤Ä¤¤¤Æ»ÅÊ¬¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æó¤Ä¤¬Æ±¤¸¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¡×¤À¤È¤ÏÇ§¼±¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ËÜÍè¤Ê¤éÀÖ»ú²È·×¤Ç¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¥ê¥ÜÊ§¤¤¤Î¶âÍø¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ì·½â¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤³¤½Èó¹çÍý¤È¸À¤¨¤ë¡£
»È¤¨¤ë¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬ÀÖ»ú¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥¢¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï°¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¡Ö¿´¤Î»ÅÊ¬¤±¡×¤ò¼è¤êÊ§¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÌµÂÌ¤ÊÍøÂ©¤òÊ§¤¦É¬Í×¤â¤Ê¤¤¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤ª¶â¤Ë¤Ï¿§¤¬¤Ê¤¤¡×¤Î¤À¤«¤é¡£¤ª¶â¤ò¤¤¤Á¤¤¤Á»ÅÊ¬¤±¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¸úÎ¨¤è¤¯»ñ»º¤òÁý¤ä¤»¤ë¡¢¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤¬Æ³¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤À¤¬¡¢»ö¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÇ½é¤Ë½Ò¤Ù¤¿ÄÌ¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÈó¹çÍýÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤À¡£Æ±¤¸¤ª¶â¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ëè²ó°ã¤¦È½ÃÇ¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬200±ß¶á¤¯¤·¤¿¤é¡Ö¹â¤¤¤Ê¤¢¡¢¤ä¤á¤Æ¤ª¤³¤¦¤«¡×¤È´¶¤¸¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¾¾ºåµí¤¬50¡ó¥ª¥Õ¤Ç1¥Ñ¥Ã¥¯1200±ß¤ÈÃÍ²¼¤²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤éÌÂ¤ï¤ºÈô¤Ó¤Ä¤¯¡£
Æ±¤¸¿©Èñ¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÊÌ²ñ·×¡×¤À¡£Æü¾ïÅª¤Ë¼ê»ý¤Á¤Î¤ª¶â¤ËÊÌ¤Î¿§¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬»ä¤¿¤Á¤Ê¤Î¤À¡£
¢£ÃùÃß¤Ï¡Ö¸úÎ¨¡×¤è¤ê¡ÖÂ³¤¯»ÅÁÈ¤ß¡×
»ñ»º·ÁÀ®¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤Î»ÅÊ¬¤±¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¡£ËÜÍè¡¢ÃùÃß¤äÅê»ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¸µËÜ¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áý¤ä¤¹¤³¤È¤À¡£Ç¯0.5¡ó¤Î¶âÍø¤ÏÆ±¤¸¤À¤È¤·¤Æ¡¢¸µËÜ10Ëü±ß¤È¸µËÜ100Ëü±ß¤Ç¤É¤Á¤é¤ÎÊý¤¬ÍøÂ©¤òÂ¿¤¯¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤«¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ï100Ëü±ß¤ò¡ûÍÑ¤È¡üÍÑ¡¢¢¤ÍÑ¡Ä¡Ä¤ÈºÙ¤«¤¯Ê¬³ä¤·¤ÆÍÂ¤±Ê¬¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¸úÎ¨¤è¤¯Ãù¤á¤ë¤¿¤á¡×¤Ê¤é¡¢ºÙ¤«¤¯ÍÂ¤±Ê¬¤±¤ë¹ÔÆ°¤Ï¥Î¡¼¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¬¡¢É®¼Ô¤¬¤«¤Ä¤Æ¼èºà¤·¤¿¤¿¤áÃ£¿Í¼çÉØ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢10¹àÌÜ¶á¤¤¡Ö¡û¡ûÍÑÀÑÎ©¡×¤òËè·îÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤¬1Ëü±ß¤º¤Ä¤È¤¹¤ì¤Ð·î10Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜÍè¤Ê¤é10Ëü±ß¤Þ¤È¤á¤ÆÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ëÊý¤¬¹çÍýÅª¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö¸úÎ¨¡×¤è¤ê¤â¡Ö¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¡×¤ò½Å»ë¤·¤¿·ë²Ì¤À¤í¤¦¡£
10ËÜ¤ÎÀÑÎ©¥´¡¼¥ë¤Ï¡¢´ü´Ö¤È¶â³Û¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°ã¤¦¤«¤é¤À¡£¤½¤ÎÃ£À®´¶¤Ï¡¢10Ëü±ß¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤·¡¢¤½¤Î²ô¤ò¸å¤ÇÊ¬³ä¤¹¤ë¤Î¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡£ÃùÃß¤Ï¸·¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÌÜÅª¤Ë¶á¤Å¤¯¥×¥í¥»¥¹¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥é¥Ù¥ë¤òÄ¥¤ë¤³¤È¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¸ú²Ì¤Ï¡¢¡Ö¤ª¶â¤ÎÀ»°è²½¡×¤À¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Îã¤¬³Ø»ñÊÝ¸±¤À¡£ÆÉ¤ó¤Ç»ú¤Î¤´¤È¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Î¶µ°éÈñ¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¦¤ª¶â¤È¤¤¤¦¥é¥Ù¥ë¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ëþ´ü¤¬Íè¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ÎÈñÍÑ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£
¢£¶µ°éÈñ¤Ï¡Ö¿§¡×¤ò¤Ä¤±¤¿¤Û¤¦¤¬Ãù¤Þ¤ë
¡ÖÎáÏÂ8Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë¡×¤ËNISA¤Î³È½¼¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤ÎÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤ò0ºÐ¤«¤é17ºÐ¤Þ¤Ç¹¤²¤ë¤È¤¢¤ë¡£¿·¡Ö¤³¤É¤âNISA¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÀÑÎ©ÍÑ¤Î»ñ¶â¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ï¿Æ¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢¤Û¤Ü¶µ°éÈñÍÑ¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
»Ò¤ÎÇ¯Îð¤¬12ºÐ°Ê¹ß¤ÏÅö¿Í¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤¿¤¦¤¨¤Ç¿Æ¸¢¼Ô¤Ë¤è¤ëÊ§¤¤½Ð¤·¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÍÑÅÓ¤È¤·¤Æ¡Ö³Ø¹»¤ÎÆþ³Ø¶â¤Þ¤¿¤Ï¼ø¶ÈÎÁ¤½¤ÎÂ¾¤Î¶µ°éÈñ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÀ¸³èÈñ¤Ë¸Â¤ë¡×¤È¤Ï¤Ã¤¤ê½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤À¡£
Á°½Ò¤Î¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥¢¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¤»¿Æ¤¬ÀÑÎ©»ñ¶â¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ê¤é¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¿Æ¤Î¾å¸ÂÏÈ¤ò¹¤²¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢ÀÑÎ©¤Ç¤¤ë¶â³Û¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤³¤½¸úÎ¨Åª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤¬¡Ä¡Ä¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶µ°éÈñÍÑ¤È¤¤¤¦¥é¥Ù¥ë¤¬Á´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤«¡£Áê¾ì¤¬Ä·¤Í¤Æ¡¢Âç¤¤Ê´Þ¤ß±×¤¬½Ð¤¿¶ÉÌÌ¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤ÇäµÑ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£²¿¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¤°¤ó¤È²¼¤¬¤ë¡£
»ùÆ¸¼êÅö¤Ï¤¸¤á¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓÍÑ¤ÎµëÉÕ¤Ï¿ô¡¹¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¡Ö¿§¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¿Æ¤Î¸ýºÂ¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþ¶â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢²¿¤Ë»È¤ª¤¦¤«¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²È·×Èñ¤ËÊ¶¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£²æ¤³¤½¤ÏÃùÃß²¼¼ê¤À¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤É¡¢¤ª¶â¤Ë¤¬¤Ã¤Á¤ê¡Ö¡û¡ûÍÑ¡×¤È¤¤¤¦¥é¥Ù¥ë¤òÄ¥¤Ã¤Æ»ÅÊ¬¤±¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£
¢£¤ª¶â¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Î3¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó
Ï²Èñ¤òËÉ¤°¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¥é¥Ù¥ê¥ó¥°¤À¤¬¡¢ºÇ½é¤Ë½ñ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡ÖÃùÃß¤¬¤¢¤ë¤Î¤ËÀÖ»ú¡×¤È¤¤¤¦Íî¤È¤··ê¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë´Ù¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤¬ÀÑÎ©»ñ¶â¤Ê¤é¡¢¼¡¤Î»°ÅÀ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¡£
¡ÀÑÎ©¶â³Û¤¬ÌÜÅª¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡©
NISA¤äiDeCo¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ÎÌÜÅª¤¬Ï·¸å»ñ¶â¤Ê¤é¡¢20Ç¯30Ç¯¤ÈÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤±¤é¤ì¤ë¸½¼ÂÅª¤Ê¶â³Û¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡£¤à¤ä¤ß¤ËÂç¤¤Ê¶â³Û¤òÀßÄê¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î³Û¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ËÃùÃß¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
µÞ¤Ë¤ª¶â¤¬ÆþÍÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë»È¤¨¤ëÃùÃß¤ÏÉ¬Í×¤À¡£iDeCo¤Ï°ìÄê¤ÎÇ¯Îð¤Þ¤Ç°ú¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤·¡¢NISA¤Ï¿ï»þÇäµÑ¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Áê¾ì¼¡Âè¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¾®¤µ¤Ê¶â³Û¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢Í¾Íµ¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤é¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÀÑÎ©³Û¤òÁý¤ä¤»¤Ð¤¤¤¤¡£
¢¶â³Û¤Îº¬µò¤ò¡ÖÊ¿¶ÑÃÍ¡×¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡©
¿Í´Ö¤Ï¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¡£¡Ö¤³¤ÎÇ¯Âå¤Ê¤é¡¢ÃùÃß¤ÏÊ¿¶Ñ³Û¤Ç¡û¡ûËü±ß¡×¡ÖÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Ë²ó¤¹¶â³Û¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç¡û¡û¡ó¡×¤òÃÎ¤ê¤¿¤¬¤ë¡£¤½¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¿ô»ú¤¬Äã¤¤¤È¾Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢Ê¿¶Ñ¤¬¤¤¤«¤Ë¤¢¤Æ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ê¤é¤´Â¸¤¸¤Î¤Ï¤º¤À¡£¤½¤ì¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¡¢¿È¤Î¾æ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¶â³Û¤ò·è¤á¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¡£¤¿¤È¤¨Ç¯¼ý¤¬Æ±¤¸¤Ç¤â¡¢²ÈÂ²¹½À®¡¢½»µïÈñ¤Î³Û¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°èÅù¤Ç¡¢¤«¤«¤ë²È·×Èñ¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¡£Ê¿¶Ñ¶â³Û¤ò»²¹Í¤Ë·è¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢²æ¤¬²È¤Î»Ù½Ð¤Î¸½¾õ¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÇÄ°®¤·¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¶â³Û¤ò»»½Ð¤·¤è¤¦¡£
¢£¡ÖÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¡×¤¬¥Ù¥¹¥È
£¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ä¸«Ä¾¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«
¾åµ¤Î¡¢¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ê¶â³Û¤òÀßÄê¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥¢¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡á¿´¤Î²ñ·×¡×¤Ë°ú¤¤º¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£ÀÑÎ©¤¬¼Â¤Ï²È·×¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢Åö½é¤ÏÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÊÑ²½¤Ë±è¤Ã¤Æ¶â³Û¤ò¸«Ä¾¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡½¡½¤Ê¤É¤À¡£
ÀÑÎ©ÃùÃß¡¦ÀÑÎ©Åê»ñ¤Ï¡ÖÀè¼è¤ê¤À¤«¤éËº¤ì¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÃù¤á¾å¼ê¤Ê¿Í¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Î»ñ»º¾õ¶·¤ò¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Î¤Þ¤ÞËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤òËº¤ì¤º¡¢Äê´üÅª¤Ë»Ä¹â¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£¤½¤Î¼ê´Ö¤òÀË¤·¤à¿Í¤Ï¡¢¿¿¤Î¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢£¡Ö»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤ÃùÃß¡×¤¬¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤Ë¤¹¤ë
ËÜÍè¤ª¶â¤Ë¿§¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë½ñ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤À¡£¤À¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¿§ÉÕ¤±¤·¡¢ÍÑÅÓ¤ò¥é¥Ù¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö»È¤¨¤Ê¤¤¡×¼öÊ¸¤ò»Ü¤·¡¢ÌµÂÌ¸¯¤¤¤òËÉ¤°¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢»È¤¨¤Ê¤¤¤ª¶â¤Ð¤«¤ê¤À¤Èµ¤µÍ¤Þ¤ê¤À¡£¤¢¤¨¤Æ¡Ö¹¥¤¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¤ª¶â¤òÃù¤á¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â³Ú¤·¤¤¡£·î¤Ë3000±ß¤Ç¤â5000±ß¤Ç¤â¡¢³°¿©¤ò°ì²ó²æËý¤¹¤ëÄøÅÙ¤Î¤ª¶â¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£
3000±ß¤Ê¤éÇ¯¤Ë3Ëü6000±ß¡¢5000±ß¤Ê¤é6Ëü±ß¤È·è¤·¤ÆÂç¤¤Ê¶â³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌÜÅª¤âÍÑÅÓ¤â¤Ê¤¯¡¢¹¥¤¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤ÃùÃß¤¬¤¢¤ë¤È¿´¤¬¤Î¤Ó¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢¤½¤Î¤ª¶â¤Ë¤Ï²¿¿§¤â¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤ª¶â¤Î»ÙÇÛ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢¼«Í³¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£ÃùÃß¤ä»ñ»º·ÁÀ®¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢³Ú¤·¤µ¤è¤ê¤â¡Ö»È¤¨¤Ê¤¤¡×¶ì¤·¤µ¤Î¤Û¤¦¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¿Í´Ö¤Ï³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤ÏÇ®¿´¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¡£¡Ö»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤ÍÑÀÑÎ©¡×¤Î³Ú¤·¤ß¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥ª¡¼¥é¤òÃæÏÂ¤·¡¢ÃùÃß¤ËÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¾å¼ê¤Ë¥é¥Ù¥ê¥ó¥°¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
----------
¾¾ºê ¤Î¤ê»Ò¡Ê¤Þ¤Ä¤¶¤¡¦¤Î¤ê¤³¡Ë
¾ÃÈñ·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¡ØESSE¡Ù¤Ê¤ÉÀ¸³è¾ðÊó»ï¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤Æ20Ç¯°Ê¾å¡¢ÀáÌó¡¦¥Þ¥Í¡¼µ»ö¤òÃ´Åö¡£¡ÖÃù¤á¾å¼ê¤Ê¿Í¡×¡ÖÃù¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¡×¤Î²È·×¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼èºà¡¦Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ°ÕµÁ¤Ç¹¬¤»¤Ê¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÄêÇ¯¸å¤Ç¤â¤Á¤ã¤Ã¤«¤êÁý¤¨¤ë¤ª¶â½Ñ¡Ù¡Ø¡Ö3Â1000±ß¡×¤Î·¤²¼¤òÇã¤¦¿Í¤Ï°ìÀ¸¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤é¤Ê¤¤ ¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Û¤«¡£
----------
¡Ê¾ÃÈñ·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ¾¾ºê ¤Î¤ê»Ò¡Ë