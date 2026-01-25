「sea change」の意味は？意外と難しい…！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「sea change」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「著しい変化」でした！
「sea change」は、特にグループや社会全体に影響を与える視点の大幅な変化を意味します。
このフレーズはシェイクスピアの戯曲『テンペスト』のなかで使われたことに由来し、その場面では海の潮の変化が物語の展開を象徴しているそうですよ。
「In the past 10 years, there has been a sea change in public opinion regarding LGBTQ+ rights.」
（過去10年間で、LGBTQ+の権利に関する一般の意見に根本的な変化があった）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部