《追悼・加藤一二三棋士》生前予言していた藤井聡太六冠の「未来」と「勝つための技法」

14歳で史上最年少（当時）の中学生棋士となり、「神武以来の天才」と称された将棋界のレジェンド・加藤一二三さんが肺炎のため、1月22日に都内の病院で亡くなった。享年86。週刊現代では2023年に加藤さんにインタビューを実施、藤井聡太七冠（当時）との初対局や将棋に対する思いなどを聞いていた。

前編記事『《追悼・加藤一二三棋士》本誌に語った藤井聡太との初対局――14歳に見出した「勝負師としての素質」と「将棋の天才」』に続けて紹介する。

加藤さんが語っていた「予言」

加藤さんが藤井七冠（当時、以下同）と初めて対局したのは2016年12月24日のこと。当時、藤井さんは14歳、加藤さんは76歳。年の差62歳という、将棋界の最年少・最年長対局として大きな話題を呼んだ。

2023年7月12日の取材で、加藤さんはその一局を懐かしそうに振り返っていたが、加藤さんは藤井さんのその時点での実力とともに、「これから花咲く才覚」も見抜いていた。

タイトル保持者となった棋士を待つのは、栄光以上に過酷な防衛戦だ。「そこが藤井さんにとって一番厳しい勝負になる」と加藤さんはみていた。

「ライバルたちは藤井さんの将棋を、時間をかけて研究していくでしょう。なので、ここから２〜３年は藤井さんの勝負の年なんです。これから藤井さんはタイトルの防衛戦に向かいます。成功すれば、棋士としての地位を不動のものとなるが、失敗もある。もし防衛戦で躓いてしまうと、これから先が大変だと思います。

タイトルを持っている人の防衛戦は、どちらかというと守勢にまわりがちなんです。その守勢の中でも結果を残すことが出来れば、少し余裕ができるでしょう。なので、ここ3年が勝負だとみています」

実際、藤井さんは昨年10月の王座戦で敗れ、七冠から六冠に後退した。加藤さんは当時からその「厳しい道のり」を予見していたというわけだ。加藤さんは続けてこう語っていた。

研究してライバルに勝っていった

「藤井さんがタイトル7つ（当時）取っていても、実は他の棋士との実力は紙一重なんです。

私自身も生ぬるい将棋をしていた時期がありました。ですが、研究をしてライバルの強さをつかみ取ってから勝てるようになった。

ライバルたちも今は負けていても、藤井さんの特徴や優れているところを学び、自分のモノとして身に着ければいいわけです。私自身、相手のすごいところを研究し、身に着けていったのですから」

藤井さんの存在が将棋界にもたらしたものは、計り知れない。多くの棋士が「彼に勝ちたい」「面白い将棋を見せたい」と奮い立ち、研究と工夫を重ねてきた。その切磋琢磨の熱が、将棋界全体を盛り上げた。これこそが、加藤さんが「期待していた」ことだった。上昇気流に乗る今の将棋界を、加藤さんはあの微笑みを浮かべながら、楽しそうに眺めていることだろう。

加藤さんは人生のほとんどを将棋とともに生きてきた。勝負に勝つ秘訣を尋ねると、「やっぱり努力の継続ですね」と答えた。

「私にも負けが続いた時期がありました。その時期に、自分の欠点に気づいたんですね。例えば攻めが甘いとか、作戦を立てるのが下手とか。だから私はまず、ライバルの強さの秘密を分析し、相手に応じて戦い方を変えるように努力しました。

シャープな攻めが得意な棋士が相手なら、こちらはよりシャープな攻めをする、相手が作戦をしっかり立ててくるなら、こちらは先を読んで、その作戦をつぶすための作戦を練る。それを心がけてきたんです。

自己研鑽をしていくと、ちゃんと（勝ちに）届くんです。1年365日、将棋の研究に明け暮れて、急には強くはならなくても、ちゃんと決意を固めてじっくりと努力を怠らないことで、少しずつ強くなっていく実感がありました。

つくづく思うことは、何よりも努力が大切だということ。努力すると必ず前に進みます。これは私の悟りのようなものですね。『努力していると絶対に大丈夫』というのが、ある時からの私の人生観になりました。

その結果、年を重ねてもライバルたちにだんだんと勝てるようになったんですね。私は42歳、1982年に名人になったんですが、それは努力を重ねたからです。私が行ったことの成果が現れたからなんです」

愛妻家としても有名だった

一方で、「勝つためには将棋以外の時間の使い方が大事だとわかった」とも語っていた。

「タイトル戦は次の対局まで1週間から10日くらい時間が空くんです。その時間の過ごし方をうまく使えるようになってくると、勝てるようにもなってきました。不思議なものですね。

将棋の研究は必須としても、それ以外の時間で好きな音楽を聴いたり、妻のおいしい料理を食べたり、『心身ともに元気でいることが大切だ』と気付いたんです。対局の合間の時間を有意義に過ごすことでベストコンディションにもっていくことができた。その結果、42歳で名人になれたと思うんです。仕事の合間の過ごし方が充実していると、仕事自体もうまくいくってことですよ」

最後に、「将棋人生を続けてこられたのは家族、特に妻の存在が大きかった」とも。

妻は中学の同級生だった。棋士となり、学校を休みがちだった加藤さんに授業のノートを貸したことが縁で、1960年1月15日、20歳の時に結婚した。一男三女、4人の子どもにも恵まれ、数年前には曾孫も誕生した。

「特に妻には感謝をしています。長い現役生活でしたが、負けて帰ってきたときには、彼女はいつも『次は頑張ろう！』と言って、励ましてくれました。すると『頑張ろう』って気持ちになれたんです。妻は楽観的というか、前向きな部分があった。彼女の人生観や姿に、私はこれまで救われてきました。

家族はかけがえのない存在です。そして、勝負に負けたときでも、妻の愛に触れた。だから次は勝つことができたのです」

偉大なる棋士がこの世を去った。しかし、加藤一二三が残した偉業と棋譜、そして打ち立てた哲学は、これからも将棋界に受け継がれていくだろう。

将棋の記事『【祝・日本将棋連盟100年！】升田幸三、大山康晴、加藤一二三、羽生善治、藤井聡太……名棋士たちの残したヤバすぎる「伝説」』を読む

【将棋の記事をもっと読む】藤井聡太と大谷翔平の両親の子育て、実は「意外すぎる共通点」があった…！