ÀÐ¾ö¡¢¼¿¶ô¤ÎÊÉ¡¢Ìµ¹¤¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡Ä¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ÏÍî¤È¤··ê¤À¤é¤±¡ª¸å²ù¤Î¸¶°ø¤Ï¡ÚÌ¡²è¡Û
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¹¥¤¤Ê¿Í¤Ê¤é¡¢°ìÅÙ¤ÏÆ´¤ì¤ë¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê²È¤Å¤¯¤ê¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂå½þ¤È¤·¤Æ¡ÖÁÝ½ü¤¬¤·¤Ë¤¯¤¤¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸å²ù¡õÈ¿¾Ê¤Î¤ªÀ¼¤¬Â¿¿ô½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤È¤¦¤È¤¦´°À®¡ª¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿Ì´¤Î¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¡Ä¤·¤«¤·°Õ³°¤ÊÍî¤È¤··ê¤¬¡ÊÁ´ÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤Ï²æËý¡×¤ÏÍÎÉþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½»¤Þ¤¤¤Ç¤â¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä¡£
¸¼´Ø¼þ¤ê¤ÎÀÐÉß¡¢¼¿¶ô¤ÎÊÉ¡¢Å·Á³°ìËçÈÄ¤Î¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡ÄÁ´ÉôÁÝ½ü¤·¤Ë¤¯¤¤¡ª
A¤µ¤ó¡Ê´ØÅìºß½»¡¢30Âå¡¢¼çÉØ¡ËÉ×ÉØ¤ÏÀÎ¤«¤é¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥¿¥¤¥×¡£¤¤¤Ä¤«¥¤¥Á¤«¤é¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÃíÊ¸½»Âð¤ò·ú¤Æ¤¿¤¤¡ª¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢Ãù¶â¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¹ÃÈå¤¢¤Ã¤Æ¡¢·úÃÛ»öÌ³½ê¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ·ú¤Æ¤¿¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÆ´¤ì¤ÈÌ´¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬Å·Á³ÁÇºà¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ìµ¹¤ÈÄ¤Î¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤ä¾¼ÏÂ¤Î¥¬¥é¥¹¤òºÆÍøÍÑ¤·¤¿·ú¶ñ¤Ê¤É¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÂçËþÂ¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸³è¤ò»Ï¤á¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¡ÖÀöºÞ¤È¿å¤ò»È¤Ã¤¿ÁÝ½ü¤¬¤·¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¸¼´Ø¤ËÉß¤¤¤¿Å·Á³¤ÎÀÐ¾ö¤Ï»¨¶Ò¤Ç¿å¿¡¤¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤Ò¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¿¡¤¤Ë¤¯¤¤¡¢¼¿¶ô¤ÎÊÉ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê±ø¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤ËÀöºÞNG¤ÇÁÝ½ü¤·¤¹¤®¤ë¤È½ý¤à¡¢Å·Á³°ìËçÈÄ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÏÌýÃÇ¤¹¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¿å¤ÎÎØÀ÷¤ß¤¬¤Ç¤¡¢Ìµ¹¤¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²È¶ñ¤Îº¯¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¡Ö¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤µ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ç¤·¤¿¡£ËèÆü¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊØÍø¤µ¤ò¤â¤¦¾¯¤·Í¥Àè¤·¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤ªÁÝ½ü¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤é¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£
³Æ¼¼¤Ë¾þ¤êÃª¤ä¥Ë¥Ã¥Á¤òºî¤Ã¤Æ½¸¤á¤¿¾®Êª¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä1½µ´Ö¤Ç¤¦¤Ã¤¹¤éÀÑ¤â¤ëÔ¼
B¤µ¤ó¡Ê´ØÀ¾ºß½»¡¢40Âå¡¢¼çÉØ¡Ë¤ÏÀÎ¤«¤é¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥ÉºîÉÊ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¹¥¤¤Êºî²È¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤Ê¤É¤Î¾®ºîÉÊ¤ò¤³¤Ä¤³¤Ä½¸¤á¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¤½¤ì¤Þ¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤¿1LDK¤Î¶¹¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¾þ¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¤Ê¤¯¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÏÂçÀÚ¤Ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¤Ë¼ýÇ¼¤·¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Ü¡¼¥É1¥«½ê¤À¤±¤ËËè½µ¸òÂå¤Ç¾þ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
²È¤ò·ú¤Æ¤ëºÝ¤Ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¾þ¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¥ê¥Ó¥ó¥°¤äÏ²¼¡¢¸¼´Ø¡¢¿²¼¼¤Ê¤É³Æ½ê¤Ëºî¤ê¤¿¤¤¤È¥ª¡¼¥À¡¼¤·¡¢ÊÉ¤Ë¥Ë¥Ã¥Á¤òºî¤Ã¤¿¤ê¾þ¤êÃª¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¤É¤³¤Ë²¿¤ò¾þ¤ë¤«·×»»¤·¤Æºî¤Ã¤¿¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾þ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¡Ö¥Û¥³¥ê¡×¤¬ÀÑ¤â¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇËè½µÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Á´Éô¥Û¥³¥ê¤òÊ§¤Ã¤ÆÂæ¤ò¿¡¤¤¤Æ¤È¤¤¤¦ºî¶È¤Ë»þ´Ö¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¾¯¤·¸º¤é¤½¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡×
´ÖÀÜ¾ÈÌÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ÆÊ·°Ïµ¤¤ÏÂçËþÂ¤À¤±¤É¡Ä
C¤µ¤ó¡Ê´ØÅìºß½»¡¢40Âå¡¢ÇÉ¸¯¼Ò°÷¡Ë¤ÏºòÇ¯¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¡¢ÆÃ¤Ë¾ÈÌÀ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤òÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»Í³Ñ¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¿¥ï¡¼¾õ¤Î¾ÈÌÀ¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌÚ¤Î»Þ¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Î¤â¤Î¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥Á¡¼¥ë¤È¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Ç¤Ç¤¤¿¥¹¥ê¥à¤Ê¥Õ¥í¥¢¥é¥¤¥È¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤µ¤Ë¡Ö±Ç¤¨¤ëÉô²°¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¡Ö¥Õ¥í¥¢¥é¥¤¥È¤ÏÀµÄ¾ÁÝ½ü¤¬ÌÌÅÝ¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£¤ªÁÝ½ü¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬ÅÝ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ëè²ó¤É¤«¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢·ë¹½ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ë¥Û¥³¥ê¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ç¡¢Ê£»¨¤ÊÂ¤·Á¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¿¡¤ÁÝ½ü¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£º£»×¤¦¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¸¼´Ø¤«¤é¥¥Ã¥Á¥ó¤¬ÂÐ³ÑÀþ¾å¤Ç°ìÈÖ±ó¤¤¡£¥´¥ß½Ð¤·¤¬ÃÏÌ£¤ËÂçÊÑ
D¤µ¤ó¡ÊÅì³¤ºß½»¡¢40Âå¡¢¼çÉØ¡Ë¤¬¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ö¼è¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
ÉßÃÏ¤¬Èæ³ÓÅª¹¤¯¡¢Í¾Íµ¤Î¤¢¤ë´Ö¼è¤ê¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ò¤É¤âÉô²°¤ä¹¤á¤Î¸¼´ØÅÚ´Ö¤ä¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥·¥å¡¼¥º¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ò¼Â¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢Ê¿²°¤Î²È¤ò·ú¤Æ¤¿D¤µ¤ó²ÈÂ²¡£
2³¬¤¬¤Ê¤¤Ê¬¡¢ÀöÂõ¤äÁÝ½ü¤Ê¤É¤Î²È»ö¤Ï³Ú¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Í£°ì¤Î¸å²ù¤¬¸¼´Ø¤«¤éÂÐ³ÑÀþ¾å¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó±ü¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆÃ¤ËÂçÊÑ¤Ê¤Î¤¬¥´¥ß¤Î½èÊ¬¤Ç¤¹¡£²ÄÇ³¤´¤ß¡¢ÉÔÇ³¤´¤ß¡¢´ÌÉÓ¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÍÆ´ïÊñÁõ¤Ë»æÀ½ÍÆ´ïÊñÁõ¡¢ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¡Ä¡Ä´ðËÜÅª¤ËÁ´Éô¥¥Ã¥Á¥ó²ó¤ê¤Ç½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢¥´¥ßÈ¢¤â¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸¼´Ø¤Þ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤Èµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£Çã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ½Å¤¤²ÙÊª¤ò¼Ö¤«¤é¥¥Ã¥Á¥ó¤Þ¤Ç±¿¤ÓÆþ¤ì¤ë¤Î¤âÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê100m¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¹ëÅ¡¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢±ó¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤â¤è¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
½»¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡ÖËèÆü¤Î¤³¤È¡×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¼Â´¶¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÔÊØ¤µ¡¢Â¾¤Ë¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡ª
