¡Î¿©¤ÎÍúÎò½ñ¡ÏÊ¿ÅÄËþ¤µ¤ó¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¡¿ÍÀ¸½é¤Î¾Æ¤Æù²°¤Ø¡¡³ØÀ¸»þÂå¤Î¾×·âº£¤â
¡¡¿©¤ÙÊª¤Î»×¤¤½Ð¤È¤¤¤¦¤È¡¢°ìÈÖµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¾Æ¤Æù¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Âç³Ø¤ËÆþ¤ë¤Î¤ÇÅìµþ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ£±Ç¯ÌÜ¤Ë¡¢¤Ä¤«¤³¤¦¤Ø¤¤¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤«¤µ¤ó¤Ë¡¢¾Æ¤Æù²°¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤ï¤æ¤ëÉáÄÌ¤Î¾Æ¤Æù²°¤Ç¾Æ¤Æù¤ò¿©¤Ù¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¡¢¾Æ¤Æù²°¤µ¤ó¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¿©¤ÙÊý¤ÇÆù¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÌÖ¤ÇÆù¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¾Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬½é¤á¤Æ¡£¥í¡¼¥¹¡¢¥«¥ë¥Ó¡¢¥ß¥Î¡¢¥¯¥Ã¥Ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤â¤½¤¦¡£¤Ê¤Ë¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£Æù¤ò¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¿©¤¤À¹¤ê¤ÇÉÏË³¤Ê³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¤½¤ì¤È¤Û¤ÜÆ±»þ´ü¤Ë¡¢¾Æ¤Æù²°¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ò¤È·î¤°¤é¤¤¥Û¡¼¥ë¤ÇÆ¯¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â¾×·â¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¥Û¡¼¥ë¤ÏËÍ¤é¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ð¥¤¥È¤¬¡¢Ä´Íý¾ì¤Ï½»¤ß¹þ¤ß¤ÇÆ¯¤¯¸«½¬¤¤¤Î¿Í¤¬Ã´Åö¡£½øÎó¤È¤·¤Æ¡¢Ä´Íý¾ì¤ÎÊý¤¬°Î¤¯¤Æ¥Û¡¼¥ë¤Ï²¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÏÅ¤¤¤Î¤´ÈÓ¤Ï¡¢¶á½ê¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¥³¥í¥Ã¥±¤Ê¤É¤Î¤ªÁíºÚ¡£¤³¤ì¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏËÍ¤é¤ÎÌòÌÜ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î½øÎó¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ïÏ¢¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¡¢¶á¤¯¤Î·Ù»¡½ð¤ÎÊý¡¹¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¿©¤¤»¶¤é¤«¤·Êý¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤µ¤ó¤¶¤óÁû¤¤¤Ç¡¢³¥»®¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤¿¤Ð¤³¤òÌÖ¤Ë¼Î¤Æ¤¿¤ê¤·¤Æ¡£Åìµþ¤Ç£±¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¼Â²È¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤Õ¤¯¤í¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÄÊì¤Îºî¤ëÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤Æ°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ÁÄÉãÊì¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿Âç²ÈÂ²¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤È»Ò¤É¤â£³¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢½ÇÉã¤ä½ÇÊì¤â½»¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¡¢°ìÈÖÂ¿¤¤»þ¤Ç£¹¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÁÄÊì¤ÎÎÁÍý¤Ï¤·¤ã¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢¿§¹ç¤¤¤¬ÃÏÌ£¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤·¤ç¤¦¤æÌ£¤À¤«¤éÃã¿§¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼ÑÊª¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Âç¤¤¤Æé¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ºî¤Ã¤Æ¡¢³§¤Ç°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ËÍ¤ÏÄ«¤´ÈÓ¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£Íñ¤«¤±¤´ÈÓ¤Ë¤ß¤½½Á¡¢¤½¤ì¤ËÄÒÊª¤¬¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Î´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä«¤Ï¤ª¤¤¤·¤¯´¶¤¸¤ÆÉ¬¤º¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¤±¤Ã¤·¤ÆÄ«¿©¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ìò¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°û¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ÆÏÃ¤·½Ð¤¹¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âËÍ¤ÏÌë·¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤éÁá¤¯¿²¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£µ¯¤¤ë»þ¤Ë¤Ï¤ª¤Ê¤«¤¬¤¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ä«¤Ë¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¡¢¸úÎ¨¤¬°¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢ÂÎ¤¬»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£·ì°µ¤¬Äã¤¤¤»¤¤¤Ê¤Î¤«¡¢Îä¤¨¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ÂÎ¤¬¡£
¡¡º£¡¢¤¦¤Á¤Ç¤ÏÄ«¤Ï¥Ñ¥ó¿©¡£¥È¡¼¥¹¥È¤Ë¤æ¤ÇÍñ¡¢¥Ï¥à¡¢¥µ¥é¥À¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêÈÖ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËèÄ«¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤Î´Ø·¸¤Ç¤¹¤´¤¯Áá¤¯²È¤ò½Ð¤ëÆü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â¾¯ÎÌ¤Ç¤¹¤¬É¬¤º¿©¤Ù¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡»Å»ö¤ÇÃÏÊý¤ËÇñ¤Þ¤êÁáÄ«¤«¤é»£±Æ¤À¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¤Ï¡¢¤´ÈÓ¡¢¤ß¤½½Á¡¢¤½¤ì¤Ë¾®È¤È¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¡£
¡¡º£²ó¤Î±Ç²è¡Ö°Â³Ú»àÆÃ¶è¡×¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÁé¤»¤¿Êý¤¬¤¤¤¤Ìò¤ò²¿ÅÙ¤«¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤Î»þ¤Ç¤â¡¢É¬¤º»°¿©¿©¤Ù¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿©»ö¤ÎÎÌ¤ò¤¹¤´¤¯¾¯¤Ê¤¯¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¿©»ö¤Î²ó¿ô¤Ï¸º¤é¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤ËÍ¶ÏÇ¤Ë¼å¤¤¤«¤é¡¢¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¤ª²Û»Ò¤¬º¹¤·Æþ¤ì¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Á´¤¯¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Ç¸ºÎÌ¤¹¤ë¿Í¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤È°Õ»Ö¤¬¶¯¤¯¤ÆÂÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È·è¤á¤¿¤é¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Ç¤ä¤ì¤ë¡£¤Ç¤âËÍ¤ß¤¿¤¤¤ËÍ¶ÏÇ¤Ë¼å¤¯¤ÆÂÎÎÏ¤â¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢»Å»ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡ÊÊ¹¤¼ê¡¦µÆÃÏÉð¸²¡Ë
¡¡¤Ò¤é¤¿¡¦¤ß¤Ä¤ë¡¡£±£¹£µ£³Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡££·£´Ç¯¡¢·àÃÄ¡Ö¤Ä¤«¤³¤¦¤Ø¤¤»öÌ³½ê¡×¤Î´úÍÈ¤²¤Ë»²²Ã¡£±Ç²è¡Ö³÷ÅÄ¹Ô¿Ê¶Ê¡×¡Ê£¸£²Ç¯¡Ë¤Ç¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡££²£°£°£±Ç¯¡¢¡Ö£Á£Ò£Ô¡×¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢Êì¤µ¤ó¡×¤ÇÆÉÇä±é·àÂç¾ÞºÇÍ¥½¨ÃËÍ¥¾Þ¼õ¾Þ¡£¶áÇ¯¤Î½Ð±é±Ç²è¤Ë¡Ö¥¢¥ó¥À¡¼¥Ë¥ó¥¸¥ã¡×¡Ö¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à¥»¥Ö¥ó¡×¤¬¤¢¤ë¡£¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ö°Â³Ú»àÆÃ¶è¡×¤Ç¤Ï¡¢Ëö´ü¤¬¤ó¤Ë¶ì¤·¤àÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
