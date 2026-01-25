滝沢眞規子、結婚25周年迎えるデザイナー夫と仲むつまじい2ショット「すてき」「いつまでも憧れのご夫婦」
モデルの滝沢眞規子（47）が24日、自身のインスタグラムを更新。結婚25周年を迎える夫との2ショットを公開した。
【写真】「憧れのご夫婦」結婚25周年迎える滝沢眞規子とデザイナー夫の2ショット
サングラスをかけた夫に寄り添う写真をアップ。穏やかな雰囲気が伝わる写真とともに、「もうすぐ結婚記念日なのでちょっと早めにお祝いしました」と報告し、「25周年なので銀婚式です。あっという間の25年も銀婚式という名称が付くと突然歴史を感じていますw」と、長い年月を重ねてきた実感を言葉にしている。
「これからもよろしくね 仲良く暮らして行きましょう」と愛情にじむメッセージをつづり、「#恒例の記念日動画も撮りました #プレゼント交換もしてみました」と仲むつまじい様子を明かした。
この投稿には、「おめでとうございます」「すてきなご夫婦 大好きデス」「いつまでも憧れのご夫婦です」「本当にすばらしいことです!!」「これからもタキマキさんについて行きます」など、温かい声が寄せられている。
滝沢は、3人の子を持つ母。専業主婦として子育て中の30代前半に、ファッション雑誌『VERY（光文社）にスカウトされモデルデビューした。夫はファッションデザイナー・滝沢伸介氏（58）。
