Uru¡¢back numberÄó¶¡¤Î¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë±Ç²è¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¼çÂê²Î¡ÖËµ¤é¤Ë¤Æ·îÌë¡×¥¢¥Ë¥áÈÇMV¤¬²ò¶Ø¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Uru¤Ë¤è¤ë¡¢1·î30Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿ºÇ¿·¶Ê¡ÖËµ¤é¤Ë¤Æ·îÌë¡×¤Î¥¢¥Ë¥á¥³¥é¥ÜMV¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¤Ï¡¢¹ª¤ß¤Ê¥×¥í¥Ã¥È¤È¿¼¤¤¿Í´ÖÉÁ¼Ì¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤«¤é¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÇÆÉ¼Ô¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¿ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¾®Àâ²ÈÅìÌî·½¸ã¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯ºýÄ¶¤ò¸Ø¤ëÅìÌîºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÜºî¤Ï¸¶ºî½é¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è²½¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Uru¤¬²Î¤¦¼çÂê²Î¡ÖËµ¤é¤Ë¤Æ·îÌë¡×¤Ï¡¢ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤òÀ¶¿å°ÍÍ¿Íù¡¢ÊÔ¶Êback number¤¬¼ê¤¬¤±¤¿Á´ÌÌ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹³Ú¶Ê¡£Uru¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÁ°¤Ëback number¤Î¥«¥Ð¡¼Æ°²è¤òYouTube¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¸½ºß¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È½êÂ°¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¡¢ËÜºî¤ÏÌó10Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¼Â¸½¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤äÁ´¹ñ°ìÀÆ»î¼Ì²ñ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿´¿Ì¤¨¤ëºîÉÊ¡×¡Ö¥é¥¹¥È¤ÇÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö±ÇÁüÈþ¤È²»³Ú¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢²¹¤«¤¤Í¾±¤¤¬»Ä¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬SNS¾å¤Ë¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¡¢±Ç²è¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÏÆü¤ËÆü¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÈ¿¶Á¤ÎÃæ¡¢±Ç²èËÜÊÔ±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¼çÂê²Î¡ÖËµ¤é¤Ë¤Æ·îÌë¡×¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÈÇ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÜMV¤Ï¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¡¦°ËÆ£ÃÒÉ§¤Ë¤è¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤ÈÀ©ºî¤µ¤ì¡¢¿ÍÀ¸¤ËÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¼ç¿Í¸ø¡¦Ä¾°æÎèÅÍ¤Î»Ñ¤È¡¢Uru¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¢¤ë²ÎÀ¼¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢Êª¸ì¤òÂ¿¹¬´¶¤ÇÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍýÉÔ¿Ô¤Ê²ò¸Û¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¦¤ò¼º¤¤¡¢¾Íè¤Ø¤Î°Õ»Ö¤ò»ý¤Æ¤º¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿ÀÄÇ¯¤¬¡¢¡È¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡É¤È¤·¤Æ¿Í¡¹¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¾¯¤·¤º¤ÄÀ¤³¦¤Ë¿§¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ÎÀÅ¤«¤ÊÊÑ²½¤È¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶¾ð¤ÎÍÉ¤é¤®¤Ë¡ÖËµ¤é¤Ë¤Æ·îÌë¡×¤Ï¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1·î19Æü¤Î³Ú¶ÊÇÛ¿®³«»Ï¸å¤Ë¤Ï¡¢¡ÖUru¤Î²ÎÀ¼¤¬Êª¸ì¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÎÞ¤¬¤Ç¤ë¡×¡Ö±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤¢¤È¤ËÄ°¤¯¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¶»¤ËÝî¤ß¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²»³Ú¤ÈÊª¸ì¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
±Ç²è¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¤È¤È¤â¤Ë¶Á¤¯Uru¤ÎºÇ¿·¶Ê¡ÖËµ¤é¤Ë¤Æ·îÌë¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÈÇ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¡¢¤¼¤Ò¤½¤ÎÍ¾±¤¤È¤È¤â¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2·î18Æü¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à ¡Øtone¡Ù ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤â·èÄê¡£Á°ºî¡Ø¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¡Ù¤«¤éÌó3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢¡Ö¿´ÆÀ¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î9¥É¥é¥Þ¡ØÉ÷´Ö¸ø¿Æ-¶µ¾ì0-¡Ù¼çÂê²Î)¡¢¡Ö»æ°ì½Å¡×(TV¥¢¥Ë¥á¡ØÃÏ¹ö³Ú¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ)¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥ó¥È¡×(TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ)¡¢¡ÖNever ends¡×(TBS·Ï ¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDOPE ËãÌô¼èÄùÉôÆÃÁÜ²Ý¡Ù¼çÂê²Î)¡¢¡Ö¼ê»æ¡×(±Ç²è¡ØÀãÉ÷YUKIKAZE¡Ù¼çÂê²Î)¡¢¡Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×(TV¥¢¥Ë¥á¡Ø±Êµ×¤Î¥æ¥¦¥°¥ì¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ)¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖËµ¤é¤Ë¤Æ·îÌë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦CM¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·Ï¿¤Î³Ú¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£·ÁÂÖ¿ô¤Ï±ÇÁüÈ×¡¢¥«¥Ð¡¼È×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤Î¹ç·×3·ÁÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯7·î¤ÎÂçºå¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò·È¤¨¤¿¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼ ¡ØUru Tour 2026¡Ötone¡×¡Ù ¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øtone¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤ÈÂ³¤¯Uru¤Î¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§¡¼¥º¤Ë¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ãUru¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ÊÁ°¤«¤éÇÒÆÉ¤·¤Æ¤¤¤¿ÅìÌî·½¸ãÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¤½¤ì¤òback number¤µ¤ó¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Æó¤Ä¤Î´î¤Ó¤Ç¶»¤¬ÃÆ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ëÎèÅÍ¤ÎÀ¸¤Êý¤ä¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤âÅê±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÎÉ¤¤»É·ã¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢°ÍÍ¿Íù¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÁÇÅ¨¤Ê¶Ê¤È²Î»ì¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¿á¤¹þ¤â¤¦¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í¤Î´¶¾ð¤ÏÊ¸»ú¤ä¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤³¤ÎºîÉÊ¤È¤³¤Î¡ÖËµ¤é¤Ë¤Æ·îÌë¡×¤òÄÌ¤·¤Æ²þ¤á¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
Ä°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢¿´¤ËÉâ¤«¤ó¤À´¶¾ð¤ò¤½¤Ã¤¯¤ê¤½¤Î¤Þ¤ÞÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê²Î¤¬²Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÀ¶¿å°ÍÍ¿Íù(back number)¥³¥á¥ó¥È¡ä
À¸¤¤ì¤ÐÀ¸¤¤ë¤Û¤É
À¸¤¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï
¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤ó¤À¡©
¤ÈÊ¸¶ç¿â¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÆ»¤òÃµ¤¹ÇØÃæ¤Ë¡¢¤½¤Ã¤È¼ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë¡¢ËÍ¼«¿È¤¬ÁÛÁü¤·¤¦¤ëºÇÎÉ¤Î·Á¤Ç´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
back number¤«¤é¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡¢¸ÀÍÕ¡¢±éÁÕ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÌîÊë¤Ê´ê¤¤¤ò¡¢Uru¤Á¤ã¤ó¤¬¿¼¤¯¶Á¤«¤»¤Ä¤Ä·Ú¤ä¤«¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¤Ë½ÅÍ×¤Ê°ì¿§¤òÅº¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã°ËÆ£ÃÒÉ§ ´ÆÆÄ¥³¥á¥ó¥È¡ä
back number¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¥«¥Ð¡¼Æ°²è¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Uru¤µ¤ó¤¬Èà¤é¤Î³Ú¶Ê¤Ç²Î¤¦¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤âÈï¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂ¿¹¬´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ±Ç²è´Û¤ò½Ð¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¸À¤¦ÏÃ¤òÀ¶¿å°ÍÍ¿Íù¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ê³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£back number ¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ËUru¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈóÆü¾ï´¶¤¬Áý¤·¡¢Ìë¶õ¤ËÉâ¤«¤Ö·î¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç²èÁ´ÂÎ¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¼Â²È¤ËÅÅÏÃ¤·¤è¤Ã¤«¤Ê¡Ä¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¶Ê¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
Uru New Single
¡ÖËµ¤é¤Ë¤Æ·îÌë¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§À¶¿å°ÍÍ¿Íù
ÊÔ¶Ê¡§back number
ÇÛ¿®Ãæ
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://uru.lnk.to/s7udue
CD¡¡1·î28ÆüÈ¯Çä
CDÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://smar.lnk.to/fUbA2F
Å¹Æ¬ÆÃÅµ
Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±(¥¢¥Ë¥á³¨ÊÁ)
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É(¥¢¥Ë¥á³¨ÊÁ)
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼(¥¢¥Ë¥á³¨ÊÁ)
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à(¥¢¥Ë¥á³¨ÊÁ)
±þ±çÅ¹¡§B3¥Ý¥¹¥¿¡¼(¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿ÊÁ)
¢¨°ìÉôÂÐ¾Ý³°¤ÎÅ¹ÊÞ/¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¤´´õË¾¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤´³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¼õÉÕ´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Uru New Single
¡Öº£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤ò¡×
2·î9ÆüÈ¯Çä
ÇÛ¿®Í½ÌóURL
https://uru.lnk.to/S3zlFz
Uru ¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à
¡Øtone¡Ù
CD¡¡2·î18ÆüÈ¯Çä
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×[±ÇÁüÈ×]¡ÊCD+BD¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§AICL-4862¡Á3
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×[¥«¥Ð¡¼È×]¡ÊCD+CD¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§AICL-4864¡Á5
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§AICL-4866
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯
ÄÌ¾ï
https://smar.lnk.to/Tyn8vW
Áá´üÍ½Ìó
https://smar.lnk.to/J6IrGG
CDÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ
Uru Tour 2026¡Ötone¡×¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÎÇÛÉÛ
ÂÐ¾Ý¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
HMV&BOOKS Online
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
¥Í¥ª¥¦¥¤¥ó¥°
Felista¶Ì¸÷Æ²
Sony Music Shop
¿·À±Æ²WonderGOO¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
JEUGIA
¢¨ÂÐ¾Ý¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆCD¤ò¤´Í½Ìó¸å¡¢¥á¡¼¥ë¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¿½¹þÍÑ¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÈURL¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó/HMV&BOOKS online/Sony Music Shop¤Ï¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¤Þ¤¿¤Ï¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Î¤´°ÆÆâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¸«Æ¨¤·¤ÎÌµ¤¤¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
2026·î2·î18Æü(¿å)È¯Çä Uru ¡Ötone¡×
½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×[±ÇÁüÈ×] (CD+BD)¡¡AICL-4862¡Á3¡¡¡ï6,600(ÀÇ¹þ)
½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×[¥«¥Ð¡¼È×] (CD+CD)¡¡AICL-4864¡Á5¡¡¡ï4,400(ÀÇ¹þ)
ÄÌ¾ïÈ× (CD)¡¡AICL-4866¡¡¡ï3,300(ÀÇ¹þ)
¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ ÂÐ¾Ý¸ø±é
Uru Tour 2026¡Ötone¡×
2026Ç¯7·î1Æü(¿å) Âçºå ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯7·î26Æü(Æü)ºë¶Ì ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯8·î12Æü(¿å)°¦ÃÎ NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯9·î3Æü(ÌÚ) Åìµþ ¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¿Í¸«µÇ°¹ÖÆ²
2026Ç¯9·î24Æü(ÌÚ)Ê¼¸Ë ¿À¸Í¹ñºÝ²ñ´Û¤³¤¯¤µ¤¤¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯10·î21Æü(¿å)Åìµþ LINE CUBE SHIBUYA
Áá´üÍ½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö
2026Ç¯1·î12Æü(·î½Ë)¡Á 1·î29Æü(ÌÚ) 23:59
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
Uru Tour 2026¡Ötone¡×
https://uru-official.com/feature/ToneTour
2026Ç¯7·î1Æü(¿å) Âçºå ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯7·î26Æü(Æü)ºë¶Ì ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯8·î12Æü(¿å)°¦ÃÎ NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯9·î3Æü(ÌÚ) Åìµþ ¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¿Í¸«µÇ°¹ÖÆ²
2026Ç¯9·î24Æü(ÌÚ)Ê¼¸Ë ¿À¸Í¹ñºÝ²ñ´Û¤³¤¯¤µ¤¤¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯10·î21Æü(¿å)Åìµþ LINE CUBE SHIBUYA
¡üºîÉÊ¾ðÊó
±Ç²è¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù
2026Ç¯1·î30Æü(¶â)Á´¹ñ¸ø³«
¡ÚCAST¡Û
Ä¾°æÎèÅÍ¡§¹â¶¶Ê¸ºÈ
Ìøß·Àé½®¡§Å·³¤Í´´õ
º´¼£Í¥Èþ¡§ã·Æ£ÈôÄ»
Âç¾ìÁÔµ®¡§µÜÀ¤Î°Ìï
º´¼£¼÷ÌÀ¡§ÂçÂô¤¿¤«¤ª
¡ÚSTAFF¡Û
¸¶ºî¡§ÅìÌî·½¸ã¡Ö¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡×¡Ê¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼ÒÊ¸¸Ë´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§°ËÆ£ÃÒÉ§
µÓËÜ¡§´ßËÜÂî
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»³¸ý¤Ä¤Ð¤µ¡¡ÈÄ³À¾´»Ò
²»³Ú¡§¿ûÌîÍ´¸ç
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Âì¸ýÈæÏ¤»Ö
Èþ½ÑÀßÄê¡§ËöÉð¹¯¸÷
¿§ºÌÀß·×¡§¶¶ËÜ ¸
°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¹â¶¶ µ£
CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§ÄÍËÜÎÑ´ð
»£±Æ´ÆÆÄ¡§º´Æ£Å¯Ê¿
ÊÔ½¸¡§À¾»³ ÌÐ
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ô¥¡¥¤¥¸¥ó¥°¥µ¥¦¥ó¥É¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡§¾¡Ëó¤Þ¤µ¤È¤·
¥ê¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥ß¥¥µ¡¼¡§Æ£Åç·É¹°
À©ºî¡§A-1 Pictures / Psyde Kick Studio
ÇÛµë¡§¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹
©ÅìÌî·½¸ã¡¿¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://kusunoki-movie.com/
Uru ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
http://uru-official.com