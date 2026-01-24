HANA¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖCold Night¡×ËÜÆü¤è¤êÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¥¢¥Ë¥áÂèÆó´ü½é²óÊüÁ÷¤âËÜÆüÊüÁ÷³«»Ï¡ª
7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥× HANA ¤Î2026Ç¯½é¤Î¿·¶Ê¡ÖCold Night¡×¤¬ËÜÆü¤è¤êÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡ÙÂè2´ü¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¶Ê¡£ËÜÆü¿¼Ìë1»þ30Ê¬¤è¤ê¥¢¥Ë¥áÂè2´ü½é²óÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤ë³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖCold Night¡×¤Ï¡¢1·î9Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷¤Î¡ÖHANA¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡×¤Ë¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥º²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢Ç¯Ëö¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê³Ú¶Ê¡ÖNON STOP¡×¤È¤Ï°ìÊÑ¤·¡¢HANA¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿·¶ÃÏ¤È¤â¸À¤¨¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê²Î»ì¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¡×¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤àÃæ¤ÇÃ¯¤â¤¬´¶¤¸¤ëÉÔ°Â¤ä³ëÆ£¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë»þ¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¤¡¢¤â¤¦°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤ò¤¯¤ì¤ë¡ÖCold Night¡×¡£¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¤ÎÊª¸ì¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¿¼¤¤´¶¾ð¤È¿·¤¿¤Ê¼õ¤±¼è¤êÊý¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤¼¤Ò¥¢¥Ë¥á¤È¤È¤â¤Ë³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖCold Night¡×¤Ï¡¢1·î28Æü¤ËCD¥ê¥ê¡¼¥¹¤â·èÄê¡£º£²ó¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤¿¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥ì¥³¡¼¥É¥µ¥¤¥º¤ÎÂç·¿»ÅÍÍ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¹ë²Ú¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²»³Ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë°ìËç¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡ÖCold Night¡×
1·î24ÆüÇÛ¿®³«»Ï
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://hana-brave.lnk.to/Cold_Night_DG
1·î28Æü CD Release
¡Ú´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡Û
»ÅÍÍ¡§LP¥µ¥¤¥º/¥¢¥Ë¥áÉÁ¤²¼¤í¤·
²Á³Ê¡§¡ï1700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://hana-brave.lnk.to/Cold_Night
¢¨¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¸åÆüÈ¯É½
1st ALBUM
¡ØHANA¡Ù
2·î23Æü. Digital Release
2·î25Æü. CD Release
¡Ú´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD/Blu-ray¡Ë¡Û
¥¢¥ë¥Ð¥à¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥¢¥±¡¼¥¹/¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯(40P) /Âç·¿¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É(4¼ï)/¥á¥ó¥Ð¡¼¸ýÊÊ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼/¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É8Ëç¥»¥Ã¥È(3¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1¼ï)
²Á³Ê¡§¡ï8900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÄÌ¾ïÈÇ¡ÊCD¡Ë¡Û
¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É8Ëç¥»¥Ã¥È(3¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1¼ï)
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://hana-brave.lnk.to/1stAL_HANA
¡ãHANA ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
BMSG ¡ß CHANMINA ¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¡ÈNo No Girls¡É ¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥× HANA¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï CHIKA / NAOKO / JISOO / YURI / MOMOKA / KOHARU / MAHINA ¤Î7Ì¾¤Ç¹½À®¡£°µÅÝÅª¤Ê¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¿´¾ð¤È¶¯¤µ¤òÉÁ¤¯²Î»ì¤½¤·¤Æ¾þ¤é¤Ê¤¤¿Í´ÖÀ¤Ç¡¢¼«¤é¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡È¼¡À¤Âå¤Î¾ÝÄ§¡É¤È¤·¤Æ¡¢²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
HANA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://hana.b-rave.tokyo