Hana Hope ¿·¶Ê¡Öblue hour¡×¤¬4·î¥¯¡¼¥ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØÃ¸ÅçÉ´·Ê¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·èÄê¡ª4·î8Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹!!
Hana Hope¤Î¿·¶Ê¡Öblue hour¡×¤¬4·î¥¯¡¼¥ë¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØÃ¸ÅçÉ´·Ê¡Ù¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·èÄê¡¢4·î8Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë»ö¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÃ¸ÅçÉ´·Ê¡Ù¤Ï»ÖÂ¼µ®»Ò¤¬ÉÁ¤¯¡¢Ê¸²½Ä£¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñº×Í¥½¨¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¥Þ¥ó¥¬¡ÖÃ¸ÅçÉ´·Ê¡×(ÂÀÅÄ½ÐÈÇ)¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢Ã¸Åç²Î·à³Ø¹»¤òÉñÂæ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¯½÷¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤¬¡¢»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¸òºø¤·¤Ê¤¬¤é¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿ð¡¹¤·¤¯Á¯Îõ¤ÊÀÄ½Õ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¡¢¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡×¡Ö¥Á¡£ ¡½ÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡½¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Þ¥Ã¥É¥Ï¥¦¥¹¤¬Ã´Åö¡£Àõ¹á¼éÀ¸¤¬´ÆÆÄ¡¢ßÀÅÄË®É§¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤òÃæÀ¾¤ä¤¹¤Ò¤í¤¬Ì³¤á¤ë¡£
OP¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·èÄê¤·¤¿¡Öblue hour¡×¤Ï¡¢¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¼Á´¶¤ò¼çÂÎ¤È¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¢¤Ê¥®¥¿¡¼¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿ÁÖ¤ä¤«¤µ¤ÈÑ³¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¤³¤³¿ôºîHana Hope¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¡¦¥Õ¥©¥ë¥¯¥Ý¥Ã¥×¤ò¤µ¤é¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤¿³Ú¶Ê¡£
Hana Hope¤Ï¡È¶¯¤¤»×¤¤¤È°Õ»Ö¤ò¶»¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ëÃ¸Åç¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ë¡¢¿¼¤¤¶¦´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Èù¤«¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¿´¤ÎÀ¼¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â»ä¤¿¤Á¤ò¹¹¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤À¤«¤éº£¤Ï¤Þ¤ÀÆÏ¤«¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¤â¡¢¤¤¤Ä¤«É¬¤ºÆÏ¤¯¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤Î¤¬¡Øblue hour¡Ù¤Ç¤¹¡£blue hour ¤È¤Ï¡¢Æü¤¬¾º¤ëÄ¾Á°¤Î°ì½Ö¡¢¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤àÁ°¤Î¡¢¤¯¤¹¤ó¤ÀÀÄ¤È»ç¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦¶õ¡¢±¿Ì¿¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ìÊâ¼êÁ°¤Î»þ´Ö¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡É¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¤ÎÂè2ÃÆPV¤Ç¤â³Ú¶Ê¤¬°ìÉô»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÆâÍÆ¤È¤È¤â¤Ë³Ú¶Ê¤â¤¤¤ÁÁá¤¯»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¡£
ºòÇ¯¤Ï¡¢¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥È¤ÎCM¶Ê¡¢STUTS¡Ö99 Steps feat Kohjiya & Hana Hope¡×¤Î²Î¾§¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢Fuji Rock Festival ¡Æ25¤Ë½Ð±é¡¢4·î¤Î½ÂÃ«WWW¡¢8·î¤ÎÂå´±»³UNIT¡¢¤½¤·¤Æ12·î¤ËBlue Note Place ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤È½ù¡¹¤ËÃíÌÜ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ëHana Hope¡£º£Ç¯8·î7Æü=¥Ï¥Ê¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢·ÃÈæ¼÷¥ê¥¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡ãHana Hope¥³¥á¥ó¥È¡ä
ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤òÌ´¸«¤ë½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Î»ä¤â¡¢Æ±¤¸Ì´¤ò»ý¤Ä°ì¿Í¤Î½÷¤Î»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤³¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¡¢¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¤È¤¤Ë¤ÏÂ¾¤ÎÃ¯¤«¤ÎÌ´¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±¤¸Ì´¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤È»þ´Ö¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢Í§¾ð¤ÎÁ¡ºÙ¤µ¤ò³Ø¤Ö½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢²¿¤«¤òÀ¤³¦¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡¢²¿¤«¤òÁÊ¤¨¤¿¤¤¡¢
¶¯¤¤»×¤¤¤È°Õ»Ö¤ò¶»¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ëÃ¸Åç¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ë¡¢¿¼¤¤¶¦´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Èù¤«¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¿´¤ÎÀ¼¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â»ä¤¿¤Á¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤À¤«¤éº£¤Ï¤Þ¤ÀÆÏ¤«¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¤â¡¢¤¤¤Ä¤«É¬¤ºÆÏ¤¯¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤Î¤¬¡Øblue hour¡Ù¤Ç¤¹¡£
blue hour ¤È¤Ï¡¢Æü¤¬¾º¤ëÄ¾Á°¤Î°ì½Ö¡¢¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤àÁ°¤Î¡¢¤¯¤¹¤ó¤ÀÀÄ¤È»ç¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦¶õ¡¢±¿Ì¿¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ìÊâ¼êÁ°¤Î»þ´Ö¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢¤¼¤Ò¡Øblue hour¡Ù¤È¤È¤â¤Ë¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
Hana Hope New Digital Single
¡Öblue hour¡×
4·î8ÆüÈ¯Çä
ÇÛ¿®Í½ÌóURL
https://smar.lnk.to/4wfQKb
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÃ¸ÅçÉ´·Ê¡Ù
2026Ç¯4·î¤è¤ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï
¡ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
Ã¸Åç¡Ê¤¢¤ï¤¸¤Þ¡Ë²Î·à³Ø¹»¤Ë¤Ï¡¢ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤òÌ´¤ß¤ë¾¯½÷¤¿¤Á¤¬Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥¹¥¿¡¼¤ËÆ´¤ì¤ÆÆþ³Ø¤·¤¿¡¢¿·ÆþÀ¸¤Î¼ãºÚ¡£
¿ÆÍ§¤Î»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤Æ³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë¡¢ÎÀÄ¹¤Î¸¨»Þ¡£
°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡¢Èþ¤·¤ÆÃÂÔÀ¸¤Î³¨Èþ¡£
Èà½÷¤ËÆ´¤ì¡¢ÅÊ¤ß¡¢»ëÀþ¤òµá¤áÂ³¤±¤¿·Ë»Ò¤È¤½¤Î²ÈÂ²¡½¡½¡£
Èà½÷¤¿¤Á¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬¡¢¿ÍÊª¤Î»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¡¢¸òºø¤·¤Ê¤¬¤é¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
º£¤òÀ¸¤¤ë¾¯½÷¤¿¤Á¤Î¡¢¿ð¡¹¤·¤¯Á¯Îõ¤ÊÀÄ½Õ¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡£
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡§»ÖÂ¼µ®»Ò¡Ê¡ØÃ¸ÅçÉ´·Ê¡ÙÂÀÅÄ½ÐÈÇ¡Ë
´ÆÆÄ¡§Àõ¹á¼éÀ¸
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ßÀÅÄË®É§
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Ãæ⻄¤ä¤¹¤Ò¤í
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÃæÂ¼¹ë´õ
¿§ºÌÀß·×¡§ÂçÌî½Õ·Ã
»£±Æ´ÆÆÄ¡§¼ò°æ½ß»Ò
²»³Ú¡§¾®Èªµ®Íµ
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Þ¥Ã¥É¥Ï¥¦¥¹
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
ÅÄÈª¼ãºÚ¡§ÃæÎÓ¿·²Æ
ÃÝ¸¶¸¨»Þ¡§ÂçÃÏÍÕ
¾åÅÄÎÉ»Ò¡§³ýÌî°¦°á
²¬Éô³¨Èþ¡§Æ£¸¶²Æ³¤
°Ë¿á·Ë»Ò¡§¹±¾¾¤¢¤æ¤ß
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
Hana Hope ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖHearts Glow¡×
2026Ç¯8·î7Æü(¶â)
Åìµþ ·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM
OPEN 18:00¡¡START:19:00
¥Á¥±¥Ã¥È
¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È
https://t.co/NEVETGzEny
¤Ô¤¢
https://w.pia.jp/t/hanahope0807/
¥¤¡¼¥×¥é¥¹
https://tinyurl.com/y25wdwus
¡ãHana Hope¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
Hana Hope¡¡¡¼¡¡19ºÐ¤Î¿·¿Êµ¤±Ô¤Î²Î¼ê¡¦¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç³Ø¤ÈÆüËÜ¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤éÀºÎÏÅª¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¡£
Æ©ÌÀ´¶¤ËËþ¤Á¤¿¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê²ÎÀ¼¤ÈÍ£°ìÌµÆó¤ÎÌþ¤·¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¡£
13ºÐ¤Î¤È¤¤ËµÒ±é¤·¤¿ROTH BART BARON¡Ö¤±¤â¤Î¤Î¤Ê¤Þ¤¨¡×¤È¡¢YMO·ëÀ®40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£
2023Ç¯¡ÖFate/Grand Order Memorial Movie 2023¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢¥½¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
2025Ç¯¡¢¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥È¤ÎCM¶Ê¡¢STUTS¡Ö99 Steps feat Kohjiya & Hana Hope¡×¤Î²Î¾§¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£
¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢ºòÇ¯¤ÏFuji Rock Festival ¡Æ25¤Ë½Ð±é¡¢4·î¤Î½ÂÃ«WWW¡¢8·î¤ÎÂå´±»³UNIT¡¢¤½¤·¤Æ12·î¤ËBlue Note Place ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡£
2026Ç¯8·î7Æü¤Ë¤Ï¡¢·ÃÈæ¼÷¥ê¥¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)»ÖÂ¼µ®»Ò¡¦ÂÀÅÄ½ÐÈÇ¡¿Ã¸ÅçÉ´·ÊÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÃ¸ÅçÉ´·Ê¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://awajima-anime.com/
Hana Hope¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://lit.link/hanahope