TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥á¥¤¥É¤µ¤ó¤Ï¿©¤Ù¤ë¤À¤±¡ÙÊüÁ÷¶É¡õÇÛ¿®·èÄê¡ªPVÂè1ÃÆ¸ø³«¡õOP¡¦ED¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È²ò¶Ø¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¿©¤Ù¤ë¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤ë¤À¤±¡£ÈóÆü¾ï¤Ê¥á¥¤¥É¤µ¤ó¤¬¤ª¤¯¤ë¤Û¤Î¤Ü¤ÎÆü¾ï¥¢¥Ë¥á¡Ø¥á¥¤¥É¤µ¤ó¤Ï¿©¤Ù¤ë¤À¤±¡Ù¡Ê¸¶ºî Á°²°¿Ê/¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯DAYS¡×Ï¢ºÜ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¶É¡õÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬·èÄê¡ª4·î¤è¤ê¡¢TOKYO MX¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¢BSÄ«Æü¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¡ª d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢Â¾¡¢³Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®Í½Äê¡£¤½¤·¤ÆPVÂè1ÃÆ¤¬¸ø³«¡ª¤½¤é¡õ°É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡õ¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø¡¢¤µ¤é¤ËOP¡õED¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
PVÂè1ÃÆ¤Ç¤Ïmajiko¤¬²Î¤¦¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¥ê¥Ü¥ó¡×¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢¡Ö¥á¥¤¿©¤Ù¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤½¤·¤ÆÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¼çÂê²Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÈ¯É½¡£¡Ø¥á¥¤¿©¤Ù¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ò²»¤ÇºÌ¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ïmajiko¡Ö¥ê¥Ü¥ó¡×¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤ÏARCANA PROJECT¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡×¤Ë·èÄê¡£³Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¡ü³Ú¶Ê¾ðÊó
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î
majiko
¡Ö¥ê¥Ü¥ó¡×
¡ãmajiko ¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ø¥á¥¤¥É¤µ¤ó¤Ï¿©¤Ù¤ë¤À¤±¡Ù¤ÎOP¤Ë¡Ö¥ê¥Ü¥ó¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤ò½ñ¤²¼¤í¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºîÉÊ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¡¢¤Ê¤ó¤Æ²¹¤«¤¤À¤³¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡ª¤È¡¢¿´¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤É¤³¤«¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¡¢¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤Î¸òÎ®¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¥ê¥Ü¥ó¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥¹¥º¥á¤Á¤ã¤ó¤¬Æü¡¹¤ÎÃæ¤«¤é¹¬¤»¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÇÌÀ¤ë¤¤»Ñ¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥ê¥Ü¥ó¤Î¤Ä¤¤¤¿ÁÛ¤¤¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£
ºîÉÊ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÆü¾ï¤Ë¤â¤½¤Ã¤È·ë¤Ð¤ì¤ë°ì¶Ê¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î
ARCANA PROJECT
¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡×
¡ãARCANA PROJECT¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡Ø¥á¥¤¥É¤µ¤ó¤Ï¿©¤Ù¤ë¤À¤±¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡¢ARCANA PROJECT¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡×¤Ï¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¿§¡¹¤Ê¤â¤Î¤ËÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¥¹¥º¥á¤Á¤ã¤ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£
¸¶ºî¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¹¬¤»¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ä¡¢¥¹¥º¥á¤Á¤ã¤ó¤Î²Ä°¦¤µ¤Ë¿´¤òÄÏ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤È¤¤Ë´¶¤¸¤ë¹¬¤»¤Ç¤´µ¡·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤È°ì½ï¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥á¥¤¥É¤µ¤ó¤Ï¿©¤Ù¤ë¤À¤±¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î
¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡×
ARCANA PROJECT
4·î22ÆüÈ¯Çä
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡Ü¥¨¥à¥«¡¼¥É¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§LACM-34841
²Á³Ê¡§¡ï2,530¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã¥¨¥à¥«¡¼¥É¡ä
MV¡¢¤ª¤è¤Ó¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§LACM-24841
²Á³Ê¡§¡ï1,540¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¥¢¥Ë¥áÈ×¡ÊCD¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§LACM-24842
²Á³Ê¡§¡ï1,540¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ½é²óÀ¸»ºÊ¬ ¸ÂÄêÉõÆþÆÃÅµ¡§¥é¥ó¥À¥à¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É(Á´6¼ï¤Î¤¦¤Á1¼ï)
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡Ö¥á¥¤¥É¤µ¤ó¤Ï¿©¤Ù¤ë¤À¤±¡×ÆÃÊÌ»î¼Ì²ñ
¡Ö¥á¥¤¥É¤µ¤ó¤Ï¿©¤Ù¤ë¤À¤±¡×¤ÎËÜÊÔ¤¬À¤³¦ºÇÂ®¤Ç´Ñ¤é¤ì¤ë»î¼Ì²ñ¤¬·èÄê¡ª¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤â½é¸ø³«¡ª¡ªÂè£±ÏÃ¡ÁÂè£³ÏÃ¤Þ¤Ç¤ò°ìµó¤Ë´Ñ¤é¤ì¤ë»î¼Ì²ñ¤ò±þÊç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤ÇÌµÎÁ¤´¾·ÂÔ¡ª¡ªÍè¾ì¼ÔÁ´°÷¤ËÆÃÀ½A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤ ¥¹¥º¥áÌò »Ô¥ÎÀ¥²ÃÆá¤µ¤ó¡õ¥ê¥³¥Ã¥¿Ìò ¿ÜÇ½ÀéÍµ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª
2026Ç¯2·î20Æü(¶â)
³«¾ì¡§18¡§30 ¾å±Ç³«»Ï¡§19¡§00
²ñ¾ì¡§¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥·¥¢¥¿¡¼
±þÊç´ü´Ö
ÃêÁª±þÊç¡§1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á£²·î£µÆü¡ÊÌÚ¡Ë 23¡§59
ÅöÁªÈ¯É½¡§2·î9Æü¡Ê·î¡Ë
¢¨À°ÍýÈÖ¹æ½ç Æþ¾ì¡¡ÀÊ¼«Í³
¢¨¥¥ã¥¹¥È¤ÎÅÐÃÅ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¤½¤ÎÂ¾¡¢Ãí°Õ»ö¹à¤Ï¡¢±þÊç¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
ÃêÁª±þÊç¤Ï¤³¤Á¤é
https://livepocket.jp/e/rqe19
¡üºîÉÊ¾ðÊó
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥á¥¤¥É¤µ¤ó¤Ï¿©¤Ù¤ë¤À¤±¡Ù
2026Ç¯4·î¤è¤ê¡¢TOKYO MX¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¢BSÄ«Æü¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¡ª¡ª
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢Â¾¡¢³Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®Í½Äê¡ª
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡§Á°²°¿Ê¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯DAYS¡×Ï¢ºÜ¡Ë
´ÆÆÄ¡§ÀôÊÝÎÉÊå
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¹â¶¶¥Ê¥Ä¥³¡¦Æ£ËÜºã¹á
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§°¤ÉôÀé½©
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¿¹²¼¹¿Í
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥À¥Ã¥¯¥¹¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
²»³Ú¡§ËÌÀî¾¡Íø(ROUND TABLE)
²»³ÚÀ©ºî¡§¥é¥ó¥Æ¥£¥¹
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡§majiko ¡Ö¥ê¥Ü¥ó¡×
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡§ARCANA PROJECT ¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡×
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§EMT¥¹¥¯¥¨¥¢-¥É¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ð¥¹
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
µÌ¥¹¥º¥á¡§»Ô¥ÎÀ¥²ÃÆá
¥ê¥³¥Ã¥¿¡¦¥Õ¥ì¥¹¥«¡§¿ÜÇ½ÀéÍµ
¾®¾¾ºÚ¡¹¡§²ÏÀ¥çý´õ
±óÆ£¤½¤é¡§ÀÐ¾åÀÅ¹á
¿®·î °É¡§¸Þ½½ÍòÍµÈþ
¡ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
±Ñ¹ñ¤Î¤ª²°Éß¤Ç¥á¥¤¥É¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¥¹¥º¥á¤Ï¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¢¤ë¾®¤µ¤Ê¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¿·À¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£
½é¤á¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿´ÇÛ»ö¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¥¹¥º¥á¤ÏÆüËÜ¤Î¿©¤ÙÊª¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£ñ¥ÁÖ¤È¥¢¥Ñ¡¼¥È¤òÈô¤Ó½Ð¤¹¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¿©¤ÙÊª¤ä¿Í¡¹¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤â¡£
¿©¤Ù¤ë¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤ë¤À¤±¡£
¤½¤ì¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¹¬¤»¡ª
ÈóÆü¾ï¤Ê¥á¥¤¥É¤µ¤ó¤¬¤ª¤¯¤ë¤Û¤Î¤Ü¤ÎÆü¾ï¥¢¥Ë¥á¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª
(C)Á°²°¿Ê¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¿©¤Ù¤ë¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤ÎÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥á¥¤¥É¤µ¤ó¤Ï¿©¤Ù¤ë¤À¤±¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://meitabe-anime.com/