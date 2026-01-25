◇りそなＢ２リーグ第１７節 熊本９１―７８静岡（２４日・静岡市中央体育館）

ベルテックス静岡は熊本とのホーム第１戦に７８―９１で敗れた。３週間の中断明け初戦を落として４連敗。今節から２季ぶり復帰したＣケニー・ローソン・ジュニア（３７）が両チーム最多となる１８得点の活躍を見せたものの、チームでターンオーバー２０とミスが目立ち、後半戦開幕は黒星スタートとなった。第２戦は２５日に行われる。

３週間の中断期間は、チームが浮上するきっかけにはならなかった。大事な後半戦開幕で西地区最下位にあえぐベルテックス静岡が同地区の熊本に完敗。借金は今季ワーストの１９にふくれあがった。

今季、課題に挙げていたターンオーバーからの失点は３５を数えた。森高大ヘッドコーチ（３６）は「意図しない形で追いやられた結果。もっと、ＰＧ陣がボールをもらうことを意識しないといけない」と、改善を求めた。

助っ人の活躍も勝利に結びつかなかった。中断期間中にドイツ代表経験のあるティム・シュナイダー（２８）との契約を解除し、２０７センチのローソンを獲得。ビッグマンはチーム最多１８得点、８リバウンドをマークしたが白星は遠かった。「結果、勝てなかったので、チームとしてやるべきことができなかったと思う」と、うつむいた。「ブースターの応援に応えるためにも頑張らないといけない」と、第２戦を見据えた。