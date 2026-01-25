快演を見せた俳優

民放各局の1月期のドラマが続々とスタートしたが、初回の平均世帯視聴率でダントツでトップを獲得したのが、鈴木亮平（42）主演のTBS系日曜劇場「リブート」の13.3%（ビデオリサーチ調べ、関東地区、以下同）だった。

同ドラマは、妻の殺害という冤罪で追われることになった1人のパティシエが、家族を守るために“リブート（再起動）”して「別人として生きる」決断をする「エクストリームファミリーサスペンス」。放送前には伏せられていたパティシエ役は、鈴木と同じ事務所に所属する松山ケンイチ（40）。そのソムリエが“リブート”する悪徳刑事を、鈴木が演じた。作中で特に存在感を放っていたのが、ソムリエの妻の元同僚で、悪徳刑事とは恋仲だった公認会計士・幸後一香。演じたのは戸田恵梨香（37）だった。

「一香は“リブート”をすすめた張本人ながら、まだ主人公の敵か味方か判断できません。なかなか難しい役のはずですが、戸田さんはしっかり役にハマっています」（TBS関係者）

戸田は2020年10月に俳優の松坂桃李（37）と結婚。その後、23年5月に第1子を出産。仕事をセーブしていた時期もあったが、4月27日からNetflixで配信予定のオリジナルドラマシリーズ「地獄に堕ちるわよ」で、一時期、テレビ界の寵児となっていた人気占星術師の故・細木数子さん役を演じている。

「戸田さんが所属する『フラーム』といえば、創業時から活躍した大功労者である広末涼子さん（45）が不倫問題などで退社していますが、各年代に有力な女性俳優を抱え、今や芸能界を代表する“女優王国”と呼ばれています。その中で、戸田さんを追い抜く勢いで一気に看板俳優の座をゲットしたのが有村架純さん（32）でした。ところが、有村さんは22年7月期のTBS系『石子と羽男−そんなコトで訴えます？−』以来、民放キー局のドラマ主演はなし。基本、主演かヒロイン的なポジションで、ドラマよりも映画にシフトしていることもあってか、このところ、各局のドラマのキャスティングではあまり名前があがらなくなっているようです」（民放キー局のドラマ班スタッフ）

もともと戸田は、小学生のころに芸能界に興味を持ち、地元が兵庫とあって大阪の芸能事務所に所属して00年から活動していたが、中学卒業時にフラームに移籍した。以後、フジテレビ系で放送され、映画化もされた「LIAR GAME」で主演を務め、同局ドラマで映画版が大ヒットした「コード・ブルー−ドクターヘリ緊急救命−」などで主役級の女性俳優の1人に成長。19年後期の「スカーレット」でNHK連続テレビ小説初主演を務めた。

一方、戸田と同じ兵庫出身の有村は、高校在学中にフラームのオーディションを受けて合格し、芸能界入り。15年に公開され、主演しギャルの女子高生役を演じた映画「映画 ビリギャル」が興行収入28.4億円を記録。一躍、その存在が注目され、16年1月期のフジ系月9ドラマ「いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう」で同枠および民放連続ドラマ初主演を果たす。

デビューからまだ7年の17年、「ひよっこ」でNHK朝ドラ初主演をつとめるなど、戸田に比べると、かなりのスピードで出世を果たす。そして菅田将暉（32）とダブル主演を務めた恋愛映画「花束みたいな恋をした」（21年）が興収38.1億円のヒットを記録し、同作で「第45回日本アカデミー賞」の最優秀主演女優賞を戴冠したのだが……。

「現状では、有村さんは『花束〜』がピークと捉えられています。同作の脚本はヒットメーカーの坂元裕二氏（58）で、大人たちが大学生時代の恋を回想し、淡い記憶を思い出させてくれるような名作。そのため、菅田さんの相手役が有村さん以外でも映画はヒットしたという声もありますが……」（映画業界関係者）

主役級になってからは明るくポジティブな役を中心にこなして来た有村だが、「花束」がヒットしたこともあってか、シフトチェンジを見せる。

「21年にWOWOWで連続ドラマが放送され、22年には映画版が公開された『前科者』では、保護司の役に挑戦。Netflixの配信開始と劇場公開が同日で話題になった映画『ちひろさん』（23年）では、元風俗嬢の弁当屋店員という、なかなか陰のある役を演じたうえ、これまで挑まなかった男女の行為のシーンに体当たりで挑みました。どちらも、役作りは大変だったはずですが、惜しくもヒット作とはなりませんでした」（同前）

以後、嵐・松本潤（42）が主演のNHK大河ドラマ「どうする家康」（23年）、Snow Manの目黒蓮（28）が主演したフジの月9ドラマ「海のはじまり」（24年）、福山雅治（56）主演の映画「ブラック・ショーマン」など、話題作へ出演が相次いでいるものの、強い印象を残したとは言い難い。

「これまで数々の彼女の映像作品を見ていますが、抑揚を抑えた役での演技をうまくこなしている印象があり、そうすると俳優としての“引き出し”が少ないように思えて、演技が一本調子に見えてしまう。若いころから映像作品の現場はこなしているものの、早々と売れてしまったせいか、演技に関してはアウトプットするばかりでインプットする時間は少なかったのではないか。それに比べ、戸田さんは下積みの時間が長く、主演したTBS系のドラマ＆映画の『SPEC』シリーズのような、ぶっ飛んだ作品もこなしているので自然に“引き出し”が増えていった印象があります。結婚前の戸田さんは、数々の男性俳優との熱愛報道が流れた時期もありましたが、恋愛経験もしっかり“芸の肥やし”になったはず」（ベテラン芸能記者）

知名度は抜群の有村だが、今の局面を打開するよい手段はないのだろうか？

「デビュー以来、2作品の出演にとどまっている舞台公演に挑戦するのがいいのでは。もともと、フラームは所属俳優に舞台はやらせない傾向にありますが、長年、一線級で活躍している天海祐希さん（58）、宮沢りえさん（52）、グラビア出身ながら演技派として幅広い役をこなす倉科カナさん（38）などは好んで舞台に出演しています。フラームに移籍してきた吉岡里帆さん（33）は、地元・京都でバイトをこなしながら小劇場の舞台も経験。そこからコツコツとステップアップを重ねたこともあり、とにかく“引き出し”が多い。さまざまな役をこなせるだけではなく 、 バラエティーやコントでもいけそうなのは、そうした積み重ねがあればこそです」（同前）

目の前にいる観客の反応をじかに体感できるだけでなく、日々、芝居の完成度が異なり、何が起こるか分からない舞台。そこに立つことで、

「これまで経験していないことを体験することにより、俳優として新たなステージに立つことができるはずです」（同）

デイリー新潮編集部