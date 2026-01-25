今川義元が信長とぶつかった理由

眠っている織田信長（小栗旬）のもとに、自領に侵攻中の今川義元（大鶴義丹）の軍に関する情報が届けられた。今川方が押さえている大高城（名古屋市緑区）に松平元康（松下洸平、のちの徳川家康）が兵糧を入れ、さらに大高城を包囲する織田方の丸根砦と鷲津砦（ともに名古屋市緑区）を攻めている、というのだ。信長は飛び起きて号令をかけた。「出陣じゃ！」。NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の第3回「決戦前夜」（1月18日放送）。

【写真】お尻もあらわに…「べらぼう」で“何も着てない”衝撃シーンを演じた「元宝塚トップスター」＆「セクシー女優」 ほか

第2回「願いの鐘」（1月11日放送）では、兄の藤吉郎（池松壮亮、のちの羽柴秀吉）から、信長の居城がある清洲（愛知県清須市）に行って侍になろうと誘われていた小一郎（仲野太賀、のちの羽柴秀長）は、ついに意を決して兄とともに清洲に向かった。その兄弟を待ち受けていたのが、今川義元との決戦だった。

信長を演じる小栗旬

決戦とはいうまでもなく、永禄3年（1560）5月19日の桶狭間合戦だが、織田信長と今川義元は、どのような経緯を経て桶狭間で衝突することになったのだろうか。第3回で描かれたのは、以下のような事情だった。

もともと織田方と今川方は、両者の領土の「境目」に該当する尾張（愛知県西部）の鳴海領（名古屋市緑区を中心とした愛知県南部）をめぐって対立しており、両者は一時的に和睦したものの、信長はそれを破っていた。そこで今川義元は、鳴海領を平定するために大軍を率いて尾張への侵攻をはじめた――。

これは最新の研究成果を踏まえた描写である。以前は、義元は天下に号令をかけるために上洛をめざし、その途上で信長に討たれた、と説明され、ドラマでもそのように描かれることが多かった。だが、上洛云々という話は、いまではすっかり否定されている。

領土の「境目」をめぐる熾烈な争い

鳴海領は織田方と今川方の領土の「境目」だったと前述した。この「境目」とは、複数の大名の力がおよんで、どの大名の領土に帰属するか明確でなく、常に争いの場となった地域を指す。戦国大名にとっては、こうした政治的および軍事的な境界を制覇することは、自身の領国を安定させるためにきわめて重要だったので、勢力争いのツボになったのである。

そして鳴海領をめぐっては、信長が家督を継ぐ以前から、織田方と今川方の争いが絶えなかった。じつは「織田方」にもいろいろあるのだが、ここでは信長が家督を継いだ織田弾正忠家を指す。織田家の主筋は織田大和守家で、弾正忠家は庶家のひとつだった。では、鳴海領ではどんな争いが繰り広げられたのか。

信長が家督を継いだのは、天文21年（1552）3月に父の信秀が死去してからで、その1年半前の天文19年（1550）8月にも、義元は鳴海領に侵攻している。このとき織田軍は今川軍を辛うじて撤兵させ、その後、鳴海領に勢力をもつ山口氏を仲介者として和睦が成立したようだ。

しかし、信長が家督を継ぐと、織田弾正忠家の内部には不穏な状況が生じた。とくに信長と弟の信成の対立が浮き彫りになったことは、外部から見ると、家の内部が不安定であるように見えた。織田方と今川方を和睦させた山口氏も、この状況を見て今川方に加担し、織田方は大高城を攻め落とされてしまった。

油断すればすぐに攻め滅ぼされてしまう戦国時代は、大名も国衆（有力な在地領主）もみな、周囲の勢力の動向に敏感だった。鳴海領を今川方に押さえられてしまった信長も、周囲から突き放され、厳しい状況に置かれた。まず、主家の織田大和守家が敵対した。信長はこれを討ったが、今度は織田伊勢守家が弟の信成と組んで敵対した。美濃（岐阜県南部）の斎藤氏も敵に回るなど、まさに四面楚歌の状況になった。

今川義元の万全の戦略

信長はやむをえず、弘治3年（1557）4月に今川氏と和睦した。しかし、野心家の信長がそのままおとなしくしているはずもない。今川氏との和睦を機に織田伊勢守家を討ち、弟の信成を誅殺し、上洛して将軍足利義輝との謁見も実現させた。こうして勢いづいたところで、鳴海領をめぐる今川氏との和睦も破棄してしまった。

しかし、鳴海領は今川義元にとっても、今後の勢力伸長を占う要地だから黙ってはいなかった。かつて織田方との和睦を仲介した山口氏を謀殺し、鳴海領を事実上、今川方の支配下に置いた。そして中核の鳴海城と大高城をともに重臣に守らせたうえで、織田方との長年の争いに決着をつけるべく、みずから先頭に立って出陣したのである。

そして、『豊臣兄弟！』の第3回で描写されたように、松平元康が大高城に兵糧を運び、織田方の丸根砦などの攻撃をはじめた。その意味をひもとくと、今川義元の万全の戦略が見えてくる。

現在、大高城の跡から海まではかなりの距離があるが、当時はこの城の西側は海に突き出していたという。このため海路を使えば、兵糧を運び込むのは難しくなかった。そして大高城さえしっかり確保できていれば、海路を経由して川をさかのぼっても、陸路で街道を進んでも、清洲に侵攻するのは容易だった。だから信長も、大高城の周囲に丸根砦や鷲津砦といった付城（敵の城を攻めるための臨時の前線基地）を築いていたが、それを松平元康が攻略し、海路も陸路もしっかり確保しようとしていたのである。

そのために、今川義元は総勢2万5,000とも4万5,000ともいわれる軍勢の主力を大高城方面に割き、みずから率いる本体は、鳴海領のもうひとつの中核である鳴海城方面を、信長が築いた付城を攻略しながら進んでいた。あとは5月19日のうちに大高城に入り、清洲をめざせばよいはずだった。そうなれば信長はひとたまりもなかった可能性が高い。

「天」が信長に味方した

今川義元といえばドラマなどで、公家趣味にかぶれた軟弱な武将というイメージが定着している。文化度が高い武将だったのはたしかだが、ここまで述べたように、周到な準備のもと横綱相撲ができる武将だった。それなのに、なぜ信長に討たれてしまったのだろうか。

前述のように、義元軍の多くは大高城方面などに分散し、義元みずから率いる本隊は人数があまり多くなかったようだ。ただ、結果的に合戦場になった桶狭間の周辺は、深田があるなどして攻められにくい、という計算があったと考えられる。『豊臣兄弟！』の第4回「桶狭間！」（1月25日放送）では、わずかの手勢を率いて清洲城を発った信長は、まず鳴海城の東に織田方が築いた善照寺砦（名古屋市緑区）に入る。

実際、信長は善照寺砦に入った。その後の信長の動きについては、史料からはわからず想像するしかないが、義元率いる軍の動きは、砦から眺めることができたと考えられる。とにかく戦うしかない。そうはいっても、信長が絶体絶命の危機にいたことには変わりない。やはり「天が信長に味方した」ということに尽きるだろう。

『信長公記』によれば、ちょうど、ひょうが混じった雨が降り出し、しかも激しい風をともなったが、その風は信長軍にとっては背中を押す追い風で、義元軍にとっては向かい風だった。大雨が降って視界が利かないなか、追い風に押されて信長軍が攻め込んでくれば、さすがの義元もたまらない。だが、それは義元に油断があったからだとはいえない。

『豊臣兄弟！』では、信長軍は奇襲をかけるようだが、そんな天候で、しかも信長軍にとっての強い追い風では、奇襲をかける必要もない。近年は、信長が正面から攻撃したと考える研究者が多い。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

デイリー新潮編集部