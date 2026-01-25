パドレス・ダルビッシュ有投手（39）の一部引退報道を受け、「MLB.com」のマーク・フェインサンド記者が24日（日本時間25日）、自身のX（旧ツイッター）を更新。同投手の代理人のコメントを紹介し、報道を否定したことを伝えた。

同記者は「ダルビッシュ有投手の代理人のジョエル・ウルフ氏によると、引退についてはまだ決定に至っていない」としたうえで、同氏のコメントを紹介。「ユウはまだ最終決定を下していません。これは私たちがまだ取り組んでいる複雑な問題です」と報じた。

この日、サンディエゴの地元紙「サンディエゴ・ユニオントリビューン」が「ダルビッシュ有が引退する予定」と報道。同紙はダルビッシュは残り3年総額4300万ドルの契約を放棄し、パドレス側に現役を引退する意向を伝えたとした。

それを受けて、ダルビッシュは自らのSNSで心境と現状について発信。英文で「あなたは記事を見たことがあるかもしれませんが、私は契約を無効にする方向に傾いていますが、パドレスと話し合わなければならないことがまだたくさんあり、細かい詳細はまだ決まっていません」としたうえで「また、私はまだ引退を発表しません。今は肘のリハビリに完全に集中しており、再び投球できる状態になったら、ゼロから競争するためにやり直します。その時点に達したときにそれができないと感じたら、引退を発表します」と投稿した。