町中華で「1番作るのがめんどくさいメニュー」が明らかに！『日曜くりぃむ雑学』

本日1月25日（日）に放送される『日曜くりぃむ雑学』。

この番組は、父親役の上田晋也（くりぃむしちゅー）を筆頭とする“雑学大好き一家”が、まだ知られていない驚きの雑学を披露するバラエティーだ。

ゴールデンSPとなる今回は、くりぃむしちゅー（有田哲平、上田晋也）の2人をはじめ、えなりかずき、ふくらP（QuizKnock）、増田貴久（NEWS）、八木亜希子、藤本美貴が“雑学大好き一家”として参戦する。

出演者が発表する“派生雑学トーク”にも注目だ。

◆東京タワーが特別な夜にだけ変更されるライティング!?

穴埋めされた部分を答えていく穴埋めショート雑学では、「東京タワーは〇〇の時にライトが変わる」、「ダビデ像に隠された秘密」など、さまざまな知る人ぞ知る雑学が登場。

また、秋田県ではおなじみだという修学旅行とCMに関する雑学なども、さまざまな映像とともに紹介される。

出演者たちもVTRを見ながらそれにまつわる雑学を披露するが、次男役のえなりは、父親役の上田に関する雑学ともいえるエピソードを明かし、そのエピソードに一同大爆笑。上田の照れ笑いも飛び出す。

◆町中華店で作るのが1番めんどくさいメニューは？

そして、グルメ、健康、お金にまつわる、その界隈しか知らない“界隈雑学”も番組が徹底調査。

町中華店に調査を実施し、「注文されたらドキッとする1番めんどくさいメニュー」を答えてもらう。注文を受けて、「大きな声では言えないけど…」とこっそりと嘆いてくれるが、そこにはプロの料理人だからこそのこだわりの理由やお客様への優しさなどが込められていた。

さらに、宝くじの高額当選者たちしか知らない雑学も。当選者ご本人へのアンケート調査を実施し、高額当選者の“共通点”を探っていく。

◆日本一標高が高いところに住む人の家は標高何メートル？

「誰も知らないシン雑学」では、日本一標高が高い場所に住む人が標高何メートルにいるのかを大調査。

そもそも、そういった過酷な環境に暮らす人が存在しているのか疑問が浮かぶなか、さまざまな有識者に話を聞きながら、雑学の真相に迫る。

調査は難航するも、3000メートル級の山や日本百名山がある長野県松本市に向かうと、大きな手掛かりが！ 温泉宿や役所を回り、最も高いところに住む人を探し出していく。