Ž¢¼«Î§¿À·Ð¼ºÄ´¾ÉŽ£¤ÈŽ¢¤¦¤ÄÉÂŽ£¤Î°ã¤¤¤Ï¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«? °å»Õ¤¬²òÀâ
¡Ö¼«Î§¿À·Ð¼ºÄ´¾É¡×¤È¡Ö¤¦¤ÄÉÂ¡×¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤âµ¤Ê¬¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤äÂÎ¤Î¤À¤ë¤µ¤Ê¤É¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î2¤Ä¤Ï°Û¤Ê¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ½èË¡¤â°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤½¤³¤Ç°å»Õ¤Î¼ï»ÔÀèÀ¸¤Ë¡¢¼«Î§¿À·Ð¼ºÄ´¾É¤È¤¦¤ÄÉÂ¤Î°ã¤¤¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
¼ï»Ô ÀÝ»Ò¡ÊDr.Ridente³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¹áÀîÂç³Ø°å³ØÉô¡¢Ì¾¸Å²°Âç³Ø°å³ØÉôÂç³Ø±¡Â´¶È¡£µßµÞ°åÎÅ¡¢Ç¾¿À·Ð³°²Ê¿ÇÎÅ¡¢¿çÌ²¿ÇÎÅ¡¢Àº¿À²Ê¿ÇÎÅ¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢Í½ËÉ°åÎÅ¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2008Ç¯¤è¤ê»º¶È°å¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡³«»Ï¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢³ÚÅ·³ô¼°²ñ¼Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢IT´ë¶È¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¡¢IPO¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢650»ö¶È½ê°Ê¾å¤ò»Ù±ç¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¥¼¥í¡¦µÙ¿¦¼Ô¥¼¥í¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÀº¿À¿À·Ð³Ø²ñÀìÌç°å¡¦»ØÆ³°å¡£Well-being¸þ¾å°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷¡¢ÆüËÜ¥¹¥Ýー¥ÄÀº¿À°å³Ø²ñ²ñ°÷¡¢ÆüËÜÀº¿À¿À·Ð³Ø²ñ¡ÊÀº¿ÀÊÝ·ò¤Ë´Ø¤¹¤ë°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷¡Ë¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¢¿çÌ²±ÒÀ¸¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢¥¹¥È¥ì¥ó¥°¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ó¥ÀーÇ§Äê¥³ー¥Á¡¢ÆüËÜ»º¶ÈÀº¿ÀÊÝ·ò³Ø²ñÍ¥½¨¾Þ¡¢T-PECÍ¥½¨ÀìÌç°å¡£
ÊÔ½¸Éô
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢¼«Î§¿À·Ð¼ºÄ´¾É¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¼ï»ÔÀèÀ¸
¼«Î§¿À·Ð¼ºÄ´¾É¤Ï¡¢¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ëÉÔÄ´¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔÀ°Ì®¤ä·ì°µ¤ÎÊÑÆ°¡¢¾Ã²½ÉÔÎÉ¡¢°ß¤ÎÉÔ²÷´¶¡¢²á¾ê¤ÊÈ¯´À¡¢¿çÌ²¤ÎÌäÂê¡¢Èè¤ì¡¦¤À¤ë¤µ¡¢¼êÂ¤ÎÎä¤¨¤ä¤Û¤Æ¤ê¤Ê¤É¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ä²áÏ«¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¡¢±ÉÍÜÉÔÂ¡¢¿ÈÂÎÅª¤ÊÉÂµ¤¤ä¿´¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍ×°ø¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼ï»ÔÀèÀ¸
¤¦¤ÄÉÂ¤Ïµ¤Ê¬¤ÎÍð¤ì¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£Êª»ö¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¸µµ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ê¾É¾õ¡×¤ä¡¢Ì²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢ÂÎ¤¬¤À¤ë¤¤¡¢¸ý¤¬³é¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¿ÈÂÎÅª¤Ê¾É¾õ¡×¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤¬Ä¹´ü´ÖÂ³¤¯¤ÈÆü¾ïÀ¸³è¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢½Å¾É¤Ë¤Ê¤ë¤È¼«»¦¤Î¹Í¤¨¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¤¦¤ÄÉÂ¤È¼«Î§¿À·Ð¼ºÄ´¾É¤Ï»÷¤¿¾É¾õ¤¬½Ð¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°ã¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¼ï»ÔÀèÀ¸
¤¦¤ÄÉÂ¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍ×°ø¤Ç¼«Î§¿À·Ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¼À´µ¤Ç¤¹¡£µ¤Ê¬¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Â¾Êý¡¢¼«Î§¿À·Ð¼ºÄ´¾É¤ÏÆÃÄê¤Î¼À´µÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¤Î³èÆ°»þ¤äÃë´Ö¤Ë³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¸ò´¶¿À·Ð¤È¡¢°ÂÀÅ»þ¤äÌë¤Ë³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ëÉû¸ò´¶¿À·Ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤¿¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡Ú¡Ö¼«Î§¿À·Ð¼ºÄ´¾É¡×¤È¡Ö¤¦¤ÄÉÂ¡×¤Î°ã¤¤¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡© ¼«Î§¿À·Ð¤ÎÀ°¤¨Êý¤òÀº¿À²Ê°å¤¬²òÀâ¡Û¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Ï¤½¤Î¼èºà»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£