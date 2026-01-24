¡ÖÍð»ë¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤É¤ó¤Ê¸«¤¨Êý¤Ë¤Ê¤ë¤«¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ¡ª
Íð»ë¤Ï¡¢¶á»ë¤ä±ó»ë¤ÈÆ±¤¸ÌÜ¤Î¶þÀÞ°Û¾ï¤Ç¤¹¡£
ÌÜ¤Î³ÑËì¤ä¿å¾½ÂÎ¤ÎÏÄ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÃæ¤Ç¸÷¤Î¾ÇÅÀ¤Î·ë¤Ö°ÌÃÖ¤¬½Ä¤È²£¤Ç¤º¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤â¤Î¤¬Æó½Å»°½Å¤Ë¤Ü¤ä¤±¤Æ¤ß¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊýÍð»ë¤Ï¡¢·ÚÅÙ¤ò´Þ¤á¤ë¤È¤Û¤È¤ó¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬»ý¤Ä¾É¾õ¤Ç¤¢¤ê¡¢¶ºÀµ¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¥±ー¥¹¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏÍð»ë¤Î¸«¤¨Êý¤Î¼ïÎà¤ä¶á»ë¤È¤É¤¦°ã¤¦¤Î¤«¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¼«Ê¬¤¬Íð»ë¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤ë¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯ÊýË¡¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Íð»ë¤Î¸¶°ø¤ä¸«¤¨Êý
Íð»ë¤Î¸¶°ø¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©Íð»ë¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ï¡¢ÌÜ¤Î³ÑËì¤ä¿å¾½ÂÎ¤¬ÏÄ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤Î¹½Â¤¤Ï¥«¥á¥é¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àº¹ª¤Ê¥Ñー¥Ä¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ãµå¤ÎÁ°Êý¤Ë¤¢¤ë³ÑËì¤È¿å¾½ÂÎ¤Ï¥«¥á¥é¤Î¥ì¥ó¥º¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¸åÊý¤Ë¤¢¤ëÌÖËì¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿å¾½ÂÎ¤Ï¼þ¤ê¤Î¶ÚÆù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ü¤ß¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ó¤¯¤Î¤â¤Î¤ä¶á¤¯¤Î¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÄ´À°¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¾ÇÅÀ¤¬ÌÖËì¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¶þÀÞ°Û¾ï¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
Íð»ë¤Ï¤³¤Î¶þÀÞ°Û¾ï¤¬µ¯¤¡¢ÌÖËì¤Ë¾ÇÅÀ¤¬·ë¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£±ó¤¯¤Î¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¶á»ë¡¢¶á¤¯¤Î¤â¤Î¤ä±ó¤¯¤Î¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë±ó»ë¤â¶þÀÞ°Û¾ï¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
Íð»ë¤Î¸«¤¨Êý¤ä¾É¾õ¤Ï¡©¤â¤Î¤¬Æó½Å»°½Å¤Ë¸«¤¨¤¿¤ê¡¢²£Êý¸þ¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤â½ÄÊý¸þ¤Î¤â¤Î¤ÎÊý¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Íð»ë¤Ï³ÑËì¤ä¿å¾½ÂÎ¤ÎÏÄ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½ÄÊý¸þ¤È²£Êý¸þ¤Î¥Ô¥ó¥È¤Ë¤º¤ì¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð±ó¤¯¤Ë¤¢¤ëÁëÏÈ¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡¢²£ÏÈ¤è¤ê¤â½ÄÏÈ¤ÎÊý¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¼ÂºÝ¤Ï¡¢¿Í¤ÏÃ¯¤·¤â³ÑËì¤ä¿å¾½ÂÎ¤ËÏÄ¤ß¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤Ë¤¢¤ê¡¢·ÚÅÙ¤ÎÍð»ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
À¸³è¤Ë»Ù¾ã¤¬¤Ê¤¤·ÚÅÙ¤ÎÍð»ë¤ÏÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ãæ～½ÅÅÙ¤ÎÍð»ë¤Ï»ëÎÏ¤ÎÄã²¼¤ä´ãÀºÈèÏ«¤Ë·Ò¤¬¤ë¤¿¤á¡¢¼£ÎÅ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
Íð»ë¤Î¼ïÎà¤Ï¡©Íð»ë¤Ë¤ÏÀµÍð»ë¤ÈÉÔÀµÍð»ë¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤É½Ò¤Ù¤¿¡¢²£Êý¸þ¤è¤ê½ÄÊý¸þ¤ÎÊý¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ï¡¢ÀµÍð»ë¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï³ÑËì¤ä¿å¾½ÂÎ¤ÎÏÄ¤ß¤Ë°ìÄê¤ÎÊý¸þÀ¤¬¤¢¤ê¡¢½Ä¤È²£¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¾ÇÅÀ¤¬°ã¤¦¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊýÉÔÀµÍð»ë¤Ï¡¢³ÑËì¤ÎÉ½ÌÌ¤¬ÉÔµ¬Â§¤ËÏÄ¤ß¡¢ÌÜ¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¸÷¤¬³È»¶¤·ÌÖËì¤Ë¥Ð¥é¥Ð¥é¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Î¤¬¤Ü¤ä¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÀµÍð»ë¤Ï³ÑËì¤ä¿å¾½ÂÎ¤ÎÏÄ¤ß¤Ë°ìÄê¤Îµ¬Â§¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊäÀµ¥ì¥ó¥º¤Ê¤É¤Ç¶ºÀµ¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¸÷¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë³È»¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÔÀµÍð»ë¤Ï¡¢´°Á´¤Ë¶ºÀµ¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔÀµÍð»ë¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ¤Ï³ÑËì¤ÎÉÂµ¤¤ä¥±¥¬¤Ê¤É¤Ç³ÑËì¤ÎÉ½ÌÌ¤¬ÉÔµ¬Â§¤ËÏÄ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶á»ë¤È¤Î°ã¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¶á»ë¤Ï¡¢±óÊý¤«¤éÍè¤¿¸÷¤¬ÌÖËì¤è¤êÁ°¤Ë¾ÇÅÀ¤ò·ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢±ó¤¯¤Î¤â¤Î¤¬¤Ü¤ä¤±¤Æ¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Íð»ë¤ÏÀµÍð»ë¤Î¾ì¹ç¡¢¸÷¤¬ÌÜ¤ËÆÏ¤¤¤¿»þ¤Ë½ÄÊý¸þ¤È²£Êý¸þ¤Ç·ë¤Ö¾ÇÅÀ¤Î°ÌÃÖ¤¬¤º¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢¤â¤Î¤¬¤Ü¤ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â¶¯¤¤Íð»ë¤Ï»ëÎÏÄã²¼¤ò¾·¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Íð»ë¤È¶á»ë¡¦±ó»ë¤òÊ»È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
Íð»ë¤Ï¡¢³ÑËì¤ä¿å¾½ÂÎ¤ÎÏÄ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤Î½Ä¤Î¥Ô¥ó¥È¤È²£¤Î¥Ô¥ó¥È¤¬¾ÇÅÀ¤ò·ë¤Ö°ÌÃÖ¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¶þÀÞ°Û¾ï¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¾É¾õ¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Î¤¬Æó½Å»°½Å¤Ë¤Ü¤ä¤±¤Æ¤ß¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë½Ä¤ÎÊý¸þ¤¬²£¤ÎÊý¸þ¤è¤ê¸«¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿½Ä¤È²£¤Ç¥Ô¥ó¥È¤¬¤º¤ì¤ëÀµÍð»ë¤Î¤Û¤«¡¢³ÑËì¤¬½ý¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÃæ¤Ç¸÷¤Î¾ÇÅÀ¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÔÀµÍð»ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍð»ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀµÍð»ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¥á¥¬¥Í¡¦¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¡¦¼ê½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ºÀµ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Íð»ë¤ÏÊüÃÖ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢´ãÀºÈèÏ«¤ä»ëÎÏÄã²¼¤ò¾·¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£¤â¤·Íð»ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢Íð»ëÉ½¤ä¥¢¥à¥¹¥é―¥Á¥ãー¥È¤Ç°ìÅÙÌÜ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
