¡Ö¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤Î¾Íè¤Ã¤Æ¤¤¤ÄÍè¤ë¤Î¡©
¥é¥¤¥¿¡¼¤Îº´Æ£Í§Èþ¡Ê¤µ¤È¤æ¤ß¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¶¯¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÝµ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÍ¤Î ¼å¤µ¹Í¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤Î¤¢¤ë°ìÀá¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¤¦¤¹¤¦¤¹µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÀµÌÌ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦¼Ì¿¿¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦º£ÌîÎÉ²ð¡Ë
½ñÀÒ¡Ø¼å¤µ¹Í¡Ù¤Ë¤Ï¡¢ÁÐ¶ËÀ¾ã³²¤òÈ¯¾É¤·¤¿Ãø¼Ô¤Î°æ¾å¤µ¤ó¤È¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤¬¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¥¬¥ó´µ¼Ô¤ÎS¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Á¡¼¥à¤½¤ÎÆüÊë¤é¤·¡×¤ò·ëÀ®¤·¤¿ÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤½¤ÎÆüÊë¤é¤·¡×
¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤À¤í¤¦¡£
Á°¤«¤é¤¦¤¹¤¦¤¹µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¡Ö¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢º£¤ò²æËý¤¹¤ë¡×À¸³è¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡£
10Ç¯Á°¤â¡Ö¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢5Ç¯¸å¤â10Ç¯¸å¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢²æËý¤·¤¿¤êÅØÎÏ¤·¤¿¤ê»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÈ÷¤¨¤¿¡Ö¾Íè¡×¤Ï¤¤¤Ä¤¯¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¤¤Ä¡¢¤½¤ÎÃùÃß¡ÊÈæÓÈ¡Ë¤ò»È¤Ã¤ÆÍ·¤Ö¡ÊÈæÓÈ¡Ë¤ó¤À¤í¤¦¡£
¡Ø¼å¤µ¹Í¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢½ñÀÒ¡Ø¡Ö¤½¤ÎÆüÊë¤é¤·¡×¤Î¿ÍÎà³Ø¡Ù¤ÎÊ¸¾Ï¤Ï°Ê²¼¤À¡£
¡Ê¾®Àî¤µ¤ä¤«¡Ø¡Ö¤½¤ÎÆüÊë¤é¤·¡×¤Î¿ÍÎà³Ø¡ÙP215¤è¤ê¡Ë
ÀèÆü¡¢Âç³Ø¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÍ§¿Í¤¬¡¢¤³¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ë³ØÀ¸¤µ¤ó¤¬¤Í¡¢¡ØËÍ¤ÏA¹ñ¤ÈB¹ñ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢°ìÅÙ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Í¡×
¤¦¤ó¤¦¤ó¡£³¤³°Î¹¹Ô¤ÎÄêÈÖ¹ñ¤À¡£
¡Ö¡Ø¤À¤«¤é¡¢°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¤¤Æ¡¢ÄêÇ¯¸å¡¢A¤ÈB¤ËÎ¹¹Ô¤¹¤ë¤Î¤¬Ì´¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¡×
¡Ä¡Ä40Ç¯¸å¡©
¡Ö¤½¤¦¡£»×¤ï¤º¡¢¡Ø¤¨¡© 40Ç¯¤âÂÔ¤Ä¤Î¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
»ä¤Ï¤½¤Î³ØÀ¸¤µ¤ó¤Ë¡¢40Ç¯¸å¤È¤¤¤ï¤º¡¢½¢¿¦¤·¤¿¤éºÇ½é¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ç¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡£
¤À¤±¤É¡¢¤Õ¤Èµ¤¤Å¤¯¡£¼Â¤Ï¡¢»ä¤â¤½¤Î³ØÀ¸¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¡¢¤·¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£Ì¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ëº£¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡£¤½¤ó¤ÊÀ¸¤Êý¤ò¡¢¤³¤³20Ç¯¤¯¤é¤¤¡¢Â³¤±¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Î¡Ø¼å¤µ¹Í¡Ù¤ò¸«¤»¤Æ¡¢Í§¿Í¤È¡Ö¤½¤ÎÆüÊë¤é¤·¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÌë¡¢»ä¤¿¤Á¤â¡Ö¥Á¡¼¥à¤½¤ÎÆüÊë¤é¤·¡×¤ò·ëÀ®¤·¤¿¡£
¡Ö¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ëº£¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÆüÊë¤é¤·¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤¢¤ëÆü¡¢»à¤Í¤¿¤é¤¤¤¤¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï2026Ç¯¤Î¿·Ç¯²ñ¤ò²ò»¶¤·¤¿¡£
¡Ê¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢½ñÀÒ¡Ø¶¯¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÝµ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÍ¤Î ¼å¤µ¹Í¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¤Ç¤¹¡Ë
½ñÀÒ¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¡¢¼ÂÍÑ½ñ¡¢¶µ°é½ñÅù¤Î¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃ´Åö¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÇÞÂÎ¤Ë¥¨¥Ã¥»¥¤¤ä¥³¥é¥à¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤È¤æ¤ß¥Ó¥¸¥Í¥¹¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¼¥ß¼çºË¡£Â´¥¼¥ßÀ¸¤Ë¤è¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ØCORECOLOR¡ÙÊÔ½¸Ä¹¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø½ñ¤¯»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¡Ù¡ÊCE¥á¥Ç¥£¥¢¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡¢»Ò°é¤Æ¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¥Þ¥Þ¤Ï¥¥ß¤È°ì½ï¤Ë¥ª¥È¥Ê¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¡¢¡Ø½÷¤Î±¿Ì¿¤ÏÈ±¤ÇÊÑ¤ï¤ë¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¡£1976Ç¯ËÌ³¤Æ»ÃÎ¾²È¾ÅçÀ¸¤Þ¤ì¡£