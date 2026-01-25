大先輩の励まし「もう１回、代表を目ざそうよ」。名古屋のシュミット・ダニエルが踏み出した力強い一歩「可能性は全然ある」
長谷川健太監督体制４年目の2025年は16位に沈み、不完全燃焼感が色濃く残った名古屋グランパス。26年はJリーグを熟知するミハイロ・ペトロヴィッチ監督を招聘。チーム再構築に乗り出したところだ。
１月12日からの沖縄キャンプは24日に終了。これまでFC東京、水戸ホーリーホックとの練習試合で２連勝していた名古屋が最終日に対峙したのは、RB大宮アルディージャ。J２の強豪だが、名古屋にとってはカテゴリーが下のチームということで、確実に勝利が求められた。
しかしながら、45分×３本の試合結果は２−３の敗戦。木村勇大、永井謙佑がゴールを奪った一方で、GKピサノ・アレックス幸冬堀尾がボールを奪われて失点するなど、後味の悪いミスも散見された。
「昨シーズンまでのやり方とまったく違うんで、チームとして前進するところで止まってしまう印象もあった。そこはまだ伸びしろですし、前向きに捉えて改善していきたい」と１本目に出場した藤井陽也も語ったが、２月８日のJ１百年構想リーグ開幕戦・清水エスパルス戦までにどこまで戦術理解を進め、チーム完成度を引き上げていけるのか。そこが大きな注目点ではないか。
その名古屋にとって、１つの明るい材料と言えるのが、2022年カタール・ワールドカップ日本代表GKシュミット・ダニエルの復活だろう。大宮戦では、オリオラ・サンデーの決定機をセーブするなど活躍を見せており、調子は着実に上向いている。ミシャ監督からもファーストチョイスと位置づけられている様子で、このままいけば清水戦も先発が濃厚だ。
ご存じの通り、シュミットは名古屋で２年目。ちょうど１年前、５年半ぶりにJリーグに戻り、昨季はフル稼働と代表復帰が期待されたが、度重なる怪我に見舞われ、J１出場７試合という悔しい結果に終わっている。
特にダメージが大きかったのが、８月の天皇杯ベスト16・東京ヴェルディ戦での左ハムストリング肉離れ。結局、これでシーズンを棒に振る形になり、本人も失望感が大きかったに違いない。
「久しぶりに日本に帰って１年目で『うまくいかないな。まあそういうこともあるのかな』と割り切りつつ、『来年に少しでもつながることをやろう』と自分に言い聞かせ、時間を過ごしましたね。
そこで取り組んだのが、身体の動き・使い方の見直し。『何か不具合があるから怪我が続くんだろう』と考えて、ずっと身体と向き合った。今は足の指を含めて、足と胴体をつなげるイメージで動けるようになってきました」とシュミットは前向きに言う。
様々な試行錯誤を繰り返す彼に寄り添ってくれたのが、元日本代表の楢粼正剛GKコーチだったという。
「ナラさんはあまり多くを提示してはこないんですけど、一緒にやっていてすごく安心感があるというか、『ナラさんが言ってることは間違いない』と心から思える。守られている感じがしました。リハビリ中にも『もう１回、代表を目ざそうよ』と言ってくれましたけど、本気でそれを考えて取り組むことが、ナラさんへの恩返しになると信じています。
代表からは長く遠ざかってしまったし、失った３年はデカいですけど、2026年の北中米ワールドカップもJリーグで良いパフォーマンスをすれば、可能性は全然あると思っている。自分が積み上げたものもありますし、自信を持って今後につなげていければ、まだ先もある。そう考えて頑張りたいです」
神妙な面持ちでこう語るシュミットは、かつて自身も様々な困難に直面しながら、W杯に４度参戦した大先輩への感謝を抱きつつ、今季を戦っていく構えだ。
ミシャ監督はビルドアップを重視するため、シュミットのような足もとの技術に秀でた守護神を好むと見られる。まさに今季は、目の前に大きなチャンスが転がっている状態なのだ。
