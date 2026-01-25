¿®ÍÑ»Ä¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÚÇã¤¤»Ä¸º¾¯¡Û £Ó£Â¡¢»°É©½Å¡¢»°É©£Õ£Æ£Ê
¡¡¡ü¿®ÍÑÇã¤¤»Ä¸º¾¯¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¥Ù¥¹¥È50¡Û
¡¡¡¡¢¨1·î16Æü¿®ÍÑÇã¤¤»Ä¤Î1·î9Æü¿®ÍÑÇã¤¤»Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë¸º¾¯¥é¥ó¥¥ó¥°¡£
¡¡¡¡¡Ê³ô¼°Ê¬³ä¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï´¹»»¤·¤Æ»»½Ð¡Ë
¡¡¡¡¡¡ ―― Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§1596ÌÃÊÁ ――
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (Ã±°Ì¤ÏÀé³ô)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á°½µÈæ¡¡¡¡ Çã¤¤»Ä¡¡¿®ÍÑÇÜÎ¨
£±¡¥<9434> £Ó£Â ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡-4,661¡¡¡¡ 46,357¡¡¡¡ 58.91
£²¡¥<7011> »°É©½Å ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡-4,515¡¡¡¡ 16,617¡¡¡¡¡¡5.62
£³¡¥<8306> »°É©£Õ£Æ£Ê ¡¡ ¡¡¡¡-3,126¡¡¡¡ 23,281¡¡¡¡¡¡3.45
£´¡¥<6740> £Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¡¡¡¡¡-2,309¡¡¡¡ 17,283¡¡¡¡¡¡1.60
£µ¡¥<7211> »°É©¼« ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡-1,761¡¡¡¡¡¡6,104¡¡¡¡¡¡4.82
£¶¡¥<4005> ½»Í§²½ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡-1,474¡¡¡¡¡¡7,884¡¡¡¡¡¡4.25
£·¡¥<7013> £É£È£É ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡-1,411¡¡¡¡ 11,312¡¡¡¡¡¡3.78
£¸¡¥<2146> £Õ£Ô ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡-1,334¡¡¡¡¡¡5,503¡¡¡¡¡¡4.23
£¹¡¥<6857> ¥¢¥É¥Æ¥¹¥È ¡¡ ¡¡¡¡-1,267¡¡¡¡¡¡3,398¡¡¡¡¡¡1.36
10¡¥<7201> Æü»º¼« ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡-1,213¡¡¡¡ 24,404¡¡¡¡¡¡3.26
11¡¥<7453> ÎÉÉÊ·×²è ¡¡¡¡ ¡¡¡¡-1,168¡¡¡¡¡¡3,223¡¡¡¡¡¡5.23
12¡¥<8473> £Ó£Â£É ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡-1,121¡¡¡¡¡¡6,882¡¡¡¡ 15.82
13¡¥<7267> ¥Û¥ó¥À ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-939¡¡¡¡¡¡6,086¡¡¡¡¡¡7.54
14¡¥<9509> ËÌ³¤ÅÅ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-890¡¡¡¡¡¡5,760¡¡¡¡¡¡5.03
15¡¥<285A> ¥¥ª¥¯¥·¥¢ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-843¡¡¡¡ 12,808¡¡¡¡¡¡5.29
16¡¥<1911> ½»Í§ÎÓ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-804¡¡¡¡¡¡2,619¡¡¡¡ 14.74
17¡¥<5802> ½»Í§ÅÅ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-796¡¡¡¡¡¡2,203¡¡¡¡ 10.60
18¡¥<8316> »°°æ½»Í§£Æ£Ç¡¡¡¡¡¡¡¡-573¡¡¡¡ 11,204¡¡¡¡¡¡8.10
19¡¥<9023> Åìµþ¥á¥È¥í ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-567¡¡¡¡¡¡2,964¡¡¡¡¡¡2.11
20¡¥<2492> ¥¤¥ó¥Õ¥©£Í£Ô¡¡¡¡¡¡¡¡-531¡¡¡¡¡¡1,638¡¡¡¡¡¡3.31
21¡¥<7974> Ç¤Å·Æ² ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-529¡¡¡¡¡¡5,539¡¡¡¡ 16.61
22¡¥<6330> ÅìÍÎ¥¨¥ó¥¸ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-529¡¡¡¡¡¡2,454¡¡¡¡¡¡0.71
23¡¥<4062> ¥¤¥Ó¥Ç¥ó ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-512¡¡¡¡¡¡1,229¡¡¡¡¡¡1.63
24¡¥<6920> ¥ìー¥¶ー¥Æ¥¯¡¡¡¡¡¡¡¡-494¡¡¡¡¡¡1,153¡¡¡¡¡¡1.38
25¡¥<2120> £Ì£É£Æ£Õ£Ì£Ì¡¡¡¡¡¡¡¡-477¡¡¡¡¡¡3,865¡¡¡¡ 47.26
26¡¥<8001> °ËÆ£Ãé ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-470¡¡¡¡¡¡5,605¡¡¡¡¡¡4.92
27¡¥<7012> Àî½Å ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-460¡¡¡¡¡¡2,494¡¡¡¡¡¡3.23
28¡¥<5401> ÆüËÜÀ½Å´ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-444¡¡¡¡ 27,634¡¡¡¡ 10.69
29¡¥<4344> ¥½ー¥¹¥Í¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡-442¡¡¡¡¡¡7,213¡¡¡¡¡¡6.44
30¡¥<6981> Â¼ÅÄÀ½ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-418¡¡¡¡¡¡1,583¡¡¡¡¡¡6.93
31¡¥<7203> ¥È¥è¥¿ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-398¡¡¡¡¡¡7,122¡¡¡¡¡¡1.72
32¡¥<6506> °ÂÀîÅÅ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-397¡¡¡¡¡¡2,937¡¡¡¡¡¡6.68
33¡¥<7205> ÆüÌî¼« ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-386¡¡¡¡¡¡4,164¡¡¡¡¡¡9.92
34¡¥<9506> ÅìËÌÅÅ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-374¡¡¡¡¡¡2,826¡¡¡¡ 14.69
35¡¥<8303> £Ó£Â£É¿·À¸¶ä¡¡¡¡¡¡¡¡-368¡¡¡¡ 10,807¡¡ 6357.18
36¡¥<9424> ÆüËÜÄÌ¿® ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-367¡¡¡¡¡¡8,997¡¡¡¡ 11.13
37¡¥<3665> ¥¨¥Ë¥°¥â ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-366¡¡¡¡¡¡1,433¡¡¡¡¡¡0.97
38¡¥<2432> ¥Ç¥£ー¥¨¥Ì¥¨¡¡¡¡¡¡¡¡-337¡¡¡¡¡¡6,604¡¡¡¡ 49.10
39¡¥<8698> ¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹£Ç¡¡¡¡¡¡¡¡-337¡¡¡¡¡¡6,325¡¡¡¡ 18.71
40¡¥<5726> Âçºå¥Á¥¿ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-329¡¡¡¡¡¡2,291¡¡¡¡¡¡1.47
41¡¥<3498> ²â¥ö´Ø£Ã ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-316¡¡¡¡¡¡1,763¡¡¡¡ 11.45
42¡¥<2914> £Ê£Ô ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-306¡¡¡¡¡¡2,141¡¡¡¡¡¡5.97
43¡¥<1605> £É£Î£Ð£Å£Ø ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-304¡¡¡¡¡¡2,947¡¡¡¡¡¡7.21
44¡¥<6301> ¥³¥Þ¥Ä ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-299¡¡¡¡¡¡1,034¡¡¡¡¡¡4.53
45¡¥<6526> ¥½¥·¥ª¥Í¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡-292¡¡¡¡¡¡6,903¡¡¡¡¡¡8.97
46¡¥<3436> £Ó£Õ£Í£Ã£Ï ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-277¡¡¡¡¡¡4,159¡¡¡¡¡¡5.97
47¡¥<6315> £Ô£Ï£×£Á ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-276¡¡¡¡¡¡4,153¡¡¡¡¡¡5.28
48¡¥<2353> ÆüËÜÃó¼Ö¾ì ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-267¡¡¡¡¡¡1,380¡¡¡¡¡¡0.52
49¡¥<6501> ÆüÎ© ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-265¡¡¡¡¡¡5,378¡¡¡¡ 10.54
50¡¥<9503> ´ØÀ¾ÅÅ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-259¡¡¡¡¡¡2,049¡¡¡¡¡¡9.06
