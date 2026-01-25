¿®ÍÑ»Ä¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÚÇä¤ê»Ä¸º¾¯¡Û £Ë£Ì£á£â¡¢³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¡¢£Ó£Â£Ç
¡¡¡ü¿®ÍÑÇä¤ê»Ä¸º¾¯¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¥Ù¥¹¥È50¡Û
¡¡¡¡¢¨1·î16Æü¿®ÍÑÇä¤ê»Ä¤Î1·î9Æü¿®ÍÑÇä¤ê»Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë¸º¾¯¥é¥ó¥¥ó¥°¡£
¡¡¡¡¡Ê³ô¼°Ê¬³ä¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï´¹»»¤·¤Æ»»½Ð¡Ë
¡¡¡¡¡¡ ―― Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§1596ÌÃÊÁ ――
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (Ã±°Ì¤ÏÀé³ô)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á°½µÈæ¡¡¡¡ Çä¤ê»Ä¡¡¿®ÍÑÇÜÎ¨
£±¡¥<3656> £Ë£Ì£á£â ¡¡¡¡ ¡¡¡¡-2,878¡¡¡¡¡¡5,312¡¡¡¡¡¡3.99
£²¡¥<4755> ³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¡¡¡¡¡¡-1,179¡¡¡¡¡¡2,612¡¡¡¡¡¡4.12
£³¡¥<9984> £Ó£Â£Ç ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-965¡¡¡¡¡¡5,679¡¡¡¡¡¡8.88
£´¡¥<6740> £Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¡¡¡¡¡¡¡-904¡¡¡¡ 10,799¡¡¡¡¡¡1.60
£µ¡¥<9432> £Î£Ô£Ô ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-746¡¡¡¡¡¡4,602¡¡¡¡ 30.64
£¶¡¥<9501> ÅìÅÅ£È£Ä ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-728¡¡¡¡¡¡4,202¡¡¡¡ 24.83
£·¡¥<8304> ¤¢¤ª¤¾¤é¶ä ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-493¡¡¡¡¡¡¡¡536¡¡¡¡¡¡3.05
£¸¡¥<4082> µ©¸µÁÇ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-460¡¡¡¡¡¡¡¡624¡¡¡¡¡¡1.94
£¹¡¥<9697> ¥«¥×¥³¥ó ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-392¡¡¡¡¡¡¡¡ 70¡¡¡¡ 17.29
10¡¥<3778> ¤µ¤¯¤é¥Í¥Ã¥È¡¡¡¡¡¡¡¡-336¡¡¡¡¡¡1,959¡¡¡¡¡¡1.32
11¡¥<6330> ÅìÍÎ¥¨¥ó¥¸ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-283¡¡¡¡¡¡3,439¡¡¡¡¡¡0.71
12¡¥<6723> ¥ë¥Í¥µ¥¹ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-279¡¡¡¡¡¡¡¡843¡¡¡¡¡¡2.42
13¡¥<4506> ½»Í§¥Õ¥¡ー¥Þ¡¡¡¡¡¡¡¡-251¡¡¡¡¡¡¡¡554¡¡¡¡ 13.66
14¡¥<7269> ¥¹¥º¥ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-229¡¡¡¡¡¡¡¡237¡¡¡¡¡¡4.04
15¡¥<7832> ¥Ð¥ó¥Ê¥à£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡-217¡¡¡¡¡¡¡¡ 42¡¡¡¡ 18.52
16¡¥<7453> ÎÉÉÊ·×²è ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-209¡¡¡¡¡¡¡¡616¡¡¡¡¡¡5.23
17¡¥<9107> Àîºêµ¥ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-206¡¡¡¡¡¡1,012¡¡¡¡¡¡3.96
18¡¥<8729> ¥½¥Ëー£Æ£Ç ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-171¡¡¡¡¡¡¡¡724¡¡¡¡135.52
19¡¥<2501> ¥µ¥Ã¥Ý¥í£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡-167¡¡¡¡¡¡¡¡597¡¡¡¡¡¡0.63
20¡¥<9983> ¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-144¡¡¡¡¡¡¡¡456¡¡¡¡¡¡0.43
21¡¥<7164> Á´¹ñÊÝ¾Ú ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-132¡¡¡¡¡¡¡¡ 77¡¡¡¡¡¡1.62
22¡¥<5202> ÈÄ¾Ë»Ò ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-128¡¡¡¡¡¡¡¡576¡¡¡¡ 26.85
23¡¥<4385> ¥á¥ë¥«¥ê ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-125¡¡¡¡¡¡1,165¡¡¡¡¡¡3.64
24¡¥<6418> Æü¶âÁ¬ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-120¡¡¡¡¡¡¡¡ 51¡¡¡¡¡¡7.03
25¡¥<9843> ¥Ë¥È¥ê£È£Ä ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-118¡¡¡¡¡¡¡¡533¡¡¡¡¡¡5.87
26¡¥<2146> £Õ£Ô ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-114¡¡¡¡¡¡1,299¡¡¡¡¡¡4.23
27¡¥<8086> ¥Ë¥×¥í ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-113¡¡¡¡¡¡¡¡248¡¡¡¡¡¡0.31
28¡¥<3197> ¤¹¤«¤¤¤éー¤¯¡¡¡¡¡¡¡¡-112¡¡¡¡¡¡¡¡401¡¡¡¡¡¡1.09
29¡¥<4768> ÂçÄÍ¾¦²ñ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-106¡¡¡¡¡¡¡¡ 30¡¡¡¡¡¡3.50
30¡¥<4668> ÌÀ¸÷¥Í¥Ã¥È ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-105¡¡¡¡¡¡¡¡ 98¡¡¡¡¡¡1.31
31¡¥<8801> »°°æÉÔ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-101¡¡¡¡¡¡¡¡547¡¡¡¡¡¡2.95
32¡¥<8136> ¥µ¥ó¥ê¥ª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-97¡¡¡¡¡¡¡¡342¡¡¡¡ 44.59
33¡¥<3315> ÆüËÜ¥³ー¥¯¥¹ ¡¡¡¡¡¡¡¡-96¡¡¡¡¡¡¡¡949¡¡¡¡¡¡2.29
34¡¥<5970> ¥¸ー¥Æ¥¯¥È ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-92¡¡¡¡¡¡¡¡ 34¡¡¡¡¡¡8.51
35¡¥<4502> ÉðÅÄ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-86¡¡¡¡¡¡¡¡340¡¡¡¡¡¡2.46
36¡¥<9552> ¥¯¥ª¥ó¥ÄÁí¸¦ ¡¡¡¡¡¡¡¡-83¡¡¡¡¡¡¡¡128¡¡¡¡¡¡6.53
37¡¥<7936> ¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-82¡¡¡¡¡¡¡¡457¡¡¡¡¡¡2.80
38¡¥<2004> ¾¼ÏÂ»º ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-82¡¡¡¡¡¡¡¡ 27¡¡¡¡¡¡7.29
39¡¥<3563> £Æ¡õ£Ì£Ã ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-81¡¡¡¡¡¡¡¡273¡¡¡¡¡¡1.46
40¡¥<6594> ¥Ë¥Ç¥Ã¥¯ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-80¡¡¡¡¡¡¡¡708¡¡¡¡ 15.74
41¡¥<6544> £Ê¥¨¥ì¥Ùー¥¿ ¡¡¡¡¡¡¡¡-79¡¡¡¡¡¡¡¡184¡¡¡¡¡¡1.92
42¡¥<3660> ¥¢¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë ¡¡¡¡¡¡¡¡-74¡¡¡¡¡¡¡¡270¡¡¡¡ 19.67
43¡¥<7261> ¥Þ¥Ä¥À ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-73¡¡¡¡¡¡2,211¡¡¡¡¡¡1.34
44¡¥<7721> Åìµþ·×´ï ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-68¡¡¡¡¡¡¡¡125¡¡¡¡¡¡3.01
45¡¥<9201> £Ê£Á£Ì ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-66¡¡¡¡¡¡¡¡118¡¡¡¡ 14.49
46¡¥<8035> Åì¥¨¥ì¥¯ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-66¡¡¡¡¡¡¡¡631¡¡¡¡¡¡1.74
47¡¥<9104> ¾¦Á¥»°°æ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-65¡¡¡¡¡¡¡¡361¡¡¡¡ 12.15
48¡¥<7826> ¥Õ¥ë¥ä¶âÂ° ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-64¡¡¡¡¡¡¡¡ 31¡¡¡¡ 22.44
49¡¥<3993> ¥Ñー¥¯¥·¥ã ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-63¡¡¡¡¡¡¡¡178¡¡¡¡¡¡9.61
50¡¥<8802> É©ÃÏ½ê ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-62¡¡¡¡¡¡¡¡260¡¡¡¡¡¡3.51
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹