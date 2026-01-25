¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¡Ö3·î»Ï¤Þ¤ê¼êÄ¢¡×¤¬¥¹¥¤¡¼¥Ä¿Ô¤¯¤·¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¥¥é¥¥éÇó²¡¤·¡õÁª¤Ù¤ë4¥Ç¥¶¥¤¥ó
PLAZA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤«¤é¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î2026Ç¯3·î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ª¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ä¥×¥ì¥Ã¥Ä¥§¥ë¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¤Ê¤É¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½µ´Ö¥¿¥¤¥×¤È·î´Ö¥¿¥¤¥×¤Î2¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¤Þ¤º¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¡Ú2026Ç¯3·î»Ï¤Þ¤ê¡Û¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ PEANUTS B6¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¦¥£¡¼¥¯¥ê¡¼ ¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¡×(2310±ß)¡£¥´¡¼¥ë¥É¥ª¡¼¥í¥éÇó²¡¤·²Ã¹©¤¬¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯¡¢ÆÃÊÌ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÉ½»æ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¡Ü¥¦¥£¡¼¥¯¥ê¡¼¤Î¹½À®¤Ç¡¢·îÁ´ÂÎ¤ÎÍ½Äê¤òÇÄ°®¤·¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤Î¥¿¥¹¥¯¤äÆüµ¤â¤·¤Ã¤«¤ê½ñ¤¹þ¤á¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£¥¦¥£¡¼¥¯¥ê¡¼¥Ú¡¼¥¸¤ÏÊý´ã»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤ä¿Þ¤òÅº¤¨¤¿¤¤¿Í¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£
°ìÊý¡¢¡Ö¡Ú2026Ç¯3·î»Ï¤Þ¤ê¡Û¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ PEANUTS A6¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¡×(1430±ß)¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÇö¤¯»ý¤Á±¿¤ÓÇÉ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î1ºý¡£¥´¡¼¥ë¥ÉÇó²¡¤·¤È¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¥â¥Á¡¼¥Õ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿É½»æ¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤«¤ï¤¤¤¯¡¢·î¤´¤È¤ËÊÑ¤ï¤ë¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤âËè·î¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤ªÊ¢¤¬¤¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¡Ö¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤È¡¢¥×¥ì¥Ã¥Ä¥§¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö¥×¥ì¥Ã¥Ä¥§¥ë¡×¤Î2¼ïÎà¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
3·î»Ï¤Þ¤ê¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¤Ï¡¢¿·Ç¯ÅÙ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£¿Ê³Ø¤ä½¢¿¦¡¢°ÛÆ°¤Ê¤É´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤ä¤¹¤¯¡¢1Ç¯¤ÎÌÜÉ¸ÀßÄê¤Ë¤âºÇÅ¬¤À¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÍýÁÛ¤Î1Ç¯¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
