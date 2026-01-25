俳優の仲野太賀（32）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は25日、第4話「桶狭間！」が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

ついに織田信長（小栗旬）が出陣の決断を下し、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）は対今川軍の前線基地・善照寺砦に向かう。兄弟にとって初の大戦が始まるが、真の狙いはかつて父の命を奪った城戸小左衛門（加治将樹）を討ち果たすこと。信長は善照寺砦に集った兵たちを前にゲキを飛ばし、決戦の地・桶狭間へ向かう。城戸を討つ千載一遇のチャンスを前にした兄弟の決断とは…。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

序盤のヤマ場「桶狭間の戦い」（1560年・永禄3年）。今作は今川義元＆城戸小左衛門の“2つの首”を狙う。

豊臣家を題材にした大河は1996年「秀吉」以来30年ぶり。桶狭間は第2話「桶狭間の奇跡」で描かれた。

のちの豊臣秀長・小竹（高嶋政伸）は、母・なか（市原悦子）の2人目の夫・竹阿弥（財津一郎）の子。のちの豊臣秀吉・日吉（竹中直人）は義父と仲が悪い。

日吉は織田信長（渡哲也）の馬の世話。今川義元（米倉斉加年）は輿に乗るため、進軍のスピードは遅いと馬小屋で信長に進言した。敵に腰を抜かし、恐れおののくばかりの初陣だったが、織田方の勝利。小竹は参戦せず。信長と兄の凱旋を出迎えた。

兄弟揃って出陣の「豊臣兄弟！」はどのような展開になるのか。