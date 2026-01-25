¼¡´üGalaxy S26¤ÎQi2ÂÐ±þ¤Ï¤â¤¦³Î¼Â¡© ½ãÀµ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥ó¥¯¤ÎÎ®½Ð¤Ç²ÄÇ½À¹â¤Þ¤ë
Samsung¤Î¼¡´ü¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×µ¡¡ÖGalaxy S26¡×¥·¥ê¡¼¥º¸þ¤±¤È¤µ¤ì¤ë¿··¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡ÖEB-U2500¡×¤Î²èÁü¡¦µ¡Ç½¡¦²Á³Ê¤¬Î®½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥Æ¥Ã¥¯·Ï¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡¦WinFuture¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤ÏSamsung½ãÀµ¤ÎQi2ÂÐ±þ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¤³¤È¡£Galaxy S26¡¿S26+¡¿S26 Ultra¤Ë¼§ÎÏ¤ÇÁõÃå¤·¡¢Qi2µ¬³Ê¤Ë¤è¤ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Qi2 ReadyÂÐ±þ¤ÎÀìÍÑ¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎÅÀ¤«¤é¡¢Galaxy S26¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÆâÂ¢¥±¡¼¥¹¤òÁõÃå¤»¤º¤È¤â¡¢ËÜÂÎÂ¦¤Ë¼§ÀÐ¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿´°Á´¤ÊQi2ÂÐ±þ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î½ãÀµ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ï¡¢2025Ç¯Ëö¤ËWireless Power Consortium¡ÊWPC¡Ë¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¾ðÊó¤ÇÀ½ÉÊÌ¾¤ä¾ÜºÙ»ÅÍÍ¤Þ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¤Ê»ÅÍÍ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ: 5000mAh ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ: ºÇÂç15W ÍÀþ½¼ÅÅ: USB Type-C·ÐÍ³¤ÇºÇÂç20W¡ÊPD¡¿QCÂÐ±þ¡Ë ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ËÜÂÎ¤ÎºÆ½¼ÅÅ: ºÇÂç25WÂÐ±þ
Î®½Ð¤·¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢Çö·¿¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¾õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÇØÌÌ¤Ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥ê¥ó¥°¤È¥¥Ã¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á°ÌÌ¤Ë¤Ï5¤Ä¤ÎLED¥¤¥ó¥¸¥±¡¼¥¿¡¼¤¬¡¢Â¦ÌÌ¤Ë¤ÏÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï²¤½£¤ÇÌó59.90¥æ¡¼¥í¡ÊÆüËÜ±ß¤ÇÌó1Ëü1000±ß¢¨¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¥æ¡¼¥í¡áÌó185±ß¤Ç´¹»»¡Ê2026Ç¯1·î22Æü¸½ºß¡Ë
¥µ¥à¥¹¥ó¤Ï2026Ç¯2·î25Æü¤ËGalaxy S26¥·¥ê¡¼¥º¤òÈ¯É½¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¤³¤ÎEB-U2500¤ÏÆ±Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
