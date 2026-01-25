Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ç½Õ¤ÎÅþÍè¤ò½Ë¤¦´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢Ìëºù¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤äÈþ¿©¤ò´®Ç½
¡Ú½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡á2026/01/25¡ÛÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤Ç½Õ¤ÎÅþÍè¤ò½Ë¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖMIDTOWN BLOSSOM 2026¡Ê¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡Ë¡×¤ò¡¢2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Çºé¤¸Ø¤ëºù¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖMIDTOWN BLOSSOM¡×¡£
Ìó100ËÜ¤Îºù¤¬ºé¤¸Ø¤ë¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢½Õ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÁð²Ö¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿¡ÖROKU ¡ÒÏ»¡Ó MIDTOWN BLOSSOM LOUNGE¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡£½Õ¤ÎÁð²Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«¡¼¥ë¥È¥óÅìµþ¤¬¹Í°Æ¤¹¤ë¥Õ¡¼¥É¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
º£Ç¯¤Ï¥¬¡¼¥Ç¥óÆþ¤ê¸ý¤Ë¡¢µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æºù¿§¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖBLOSSOM AVENUE.¡Ê¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à ¥¢¥ô¥§¥Ë¥å¡¼¡Ë¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡£³¹¤ä¸òº¹ÅÀ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬¼«Á³¤È³¹¤ò¹Ô¤¸ò¤¦¿Í¡¹¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢Èþ¤·¤¤½Õ¤Î¼«Á³¤äºùÊÂÌÚ¤È½Ð²ñ¤¦¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Ìó100ËÜ¤Îºù¤¬ÊÂ¤Ö¤µ¤¯¤éÄÌ¤ê±è¤¤¤Ç¤Ï¡¢³«²Ö¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¡Ê17:00¡Á23:00¡Ë¡£Ãë´Ö¤Î²º¤ä¤«¤Ê·Ê´Ñ¤È¤Ï°ìÊÑ¤·¡¢Ìë¤ÏÅÔ¿´¤Î¥Ó¥ë·²¤ÈÌëºù¤¬¶¥±é¤¹¤ë¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤¹¤ë¡£
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤ÎÃæ¡¢ºùÊÂÌÚ¤òÎ×¤ß¤Ê¤¬¤éÎÁÍý¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£ºù¤¬¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤Î´ü´Ö¤â¡¢Ìë¤Ë¤ÏºùÊÂÌÚ¤¬¥Ô¥ó¥¯¤Ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ìÆüÃæ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¿§Á¯¤ä¤«¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
²ñ´üÃæ¤Ï¡¢´ÛÆâ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ½Õ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¡¼¥É¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÄó¶¡¤ä¡¢¡ÖFlower Art Award 2026¡×¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¡¼¥ÈÅ¸¼¨¤Ê¤É¤âÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢²°³°¤Î¼«Á³¤È²°Æâ¤Î¥¢¡¼¥È¤ò²óÍ·¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸Þ´¶¤Ç½Õ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡¿modelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
Æü»þ¡§2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó½Õ¤ÎÉ÷Êª»í¡ÖMIDTOWN BLOSSOM¡×
¢£MIDTOWN BLOSSOM 2026¡Ê¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡Ë³µÍ×
